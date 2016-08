Mia Chitra Dinisari

Bisnis.com, JAKARTA-PT Bank Central Asia Tbk (BCA) berkomitmen hadirkan inovasi teknologi terbaru guna mendukung layanan prima bagi nasabah di era digitalisasi saat ini. Komitmen ini disampaikan Wakil Presiden Direktur BCA Armand W. Hartono pada Seminar dan Conference yang bertemakan Fintech in Banks di Indonesia Fintech Festival and Conference (IFFC) 2016.



Dunia usaha dalam negeri tidak dapat mengelak dari perkembangan pesat era digitalisasi saat ini. Peran inovasi teknologi dalam memberikan solusi bagi dunia usaha selain sangat penting dalam upaya memberikan nilai tambah bagi masyarakat tetapi juga menumbuhkan profesi dan karier baru yang menjanjikan seperti developer dan perusahaan start up berbasis aplikasi teknologi.

Sebagai bank swasta nasional, BCA turut mendukung inovasi teknologi dalam berbagai rangkaian kegiatan dan diskusi, serta aktif menggunakan berbagai inovasi teknologi terbaru yang aman dan nyaman untuk mendukung komitmen perseroan dalam memberikan pelayanan prima dan nilai tambah bagi masyarakat. Dukungan BCA diwujudnyatakan salah satunya melalui partisipasi dalam IFFC.



“Sebagai korporasi yang tengah merasakan tantangan tersebut, BCA memilih untuk mendorong berbagai inovasi teknologi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Di samping, BCA terus berinovasi menghadirkan pelayanan yang prima dan senantiasa memberikan nilai tambah kepada masyarakat melalui solusi perbankan berbasis digital. Perseroan juga berkomitmen mendukung tumbuh kembang aplikasi teknologi informasi melalui hadirnya innovator-inovator digital di dalam negeri,” ujar Armand dalam siaran pers yang diterima Bisnis.com



Komitmen ini ditujukkan salah satunya dengan menggelar Financial Technology Hackathon (Finhacks) 2016 #HackbyTheBeach. Finhacks adalah serangkaian acara kolaborasi BCA dengan industri dan pengembang aplikasi, mulai dari diskusi, workshop hingga hackathon yang melibatkan perbankan, media, komunitas IT, pengembang, para pakar, hingga pemain di bidang e-commerce untuk bersama-sama membangun inovasi sistem pembayaran digital di Indonesia.



Finhacks merupakan salah satu wujud nyata perhatian besar BCA pada perkembangan dunia digital dalam industri perbankan dan keuangan sejalan perubahan teknologi yang sangat cepat. “Melalui acara ini, kami ingin merangsang ide, kreativitas, dan inovasi dari para developer atau masyarakat luas untuk menciptakan sistem pembayaran masa depan dengan cara berinteraksi dengan sistem BCA. Komitmen ini akan kami teruskan karena sejalan dengan misi perseroan yang ingin senantiasa hadir memenuhi kebutuhan nasabah di era e-commerce,” ujar Armand.



Finhacks BCA 2016 diikuti 59 tim dan setelah melalui berbagai seleksi menghasilkan 3 ide aplikasi terbaik. “Dewan juri menetapkan Fariz Tadjoedin dengan aplikasi Chatbanking sebagai juara pertama, Ambisnis.com dengan aplikasi Guebayar sebagai juara kedua, dan Atom dengan aplikasi Instapay sebagai juara ketiga,” lanjut Armand dalam salah satu sesi seminar IFFC 2016.



Indonesia Fintech Festival and Conference 2016 (IFFC) sendiri merupakan event akbar hasil kerjasama antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Kamar Dagang Indonesia (KADIN). Indonesia Fintech Festival and Conference 2016 akan menjembatani semua stakeholder di industri FinTech, mulai dari regulator, institusi keuangan swasta, investor, startup, inkubator, asosiasi industri dan juga dari kalangan akademis. Rangkaian acara Indonesia Fintech Festival 2016 terdiri dari: Startup Competition, Startup Coaching, Startup Speed Dating, dan konferensi yang akan dihadiri oleh kementerian-kementerian terkait, pengambil keputusan di korporasi perbankan dan keuangan, dan para inovator di industri FinTech.