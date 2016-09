EKONOMI AS: Dirilis Malam Ini, Ekonom Perkirakan Nonfarm Payroll AS Melemah

Aprianto Cahyo Nugroho

Bursa tenaga kerja AS.

Bisnis.com, JAKARTA – Data nonfarm payroll Amerika Serikat akan dirilis hari ini, investor menunggu data tersebut dikaitkan spekulasi kenaikan suku bunga AS tahun ini menjelang rapat Federal Reserve.

Dalam survei Bloomberg terhadap 85 ekonom sebelum rilis data tenaga kerja malam nanti, nonfarm payroll diperkirakan mencapai 180.000 pada bulan Agustus 2016. Angka ini lebih rendah dari data payroll bulan sebelumnya yang mencapai 255.000.

Dari 85 ekonom yang disurvei masing-masing memperkirakan angka nonfarm payroll dengan kisaran 92.000 hingga 255.000

Data nonfarm payroll ini akan dirilis pada pukul 19.30 WIB, atau pukul 08.30 waktu New York.

Seperti diketahui, data tenaga kerja AS. dipandang sebagai kunci spekulasi mengenai kebijakan Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga segera setelah bulan ini. The Fed akan mengadakan pertemuan pada 20 – 21 September 2016 untuk menentukan arah kebijakan moneter AS.

Sementara itu, Wakil Gubernur The Fed Stanley Fischer mengatakan pekan ini bahwa laporan ekonomi AS akan menentukan kenaikan suku bunga acuan. Dia sebelumnya menyoroti data tenaga kerja.

Pergerakan nonfarm payroll AS:

Juli 255.000 Juni 292.000 Mei 24.000 April 144.000 Maret 186.000

Sumber: Bloomberg, 2016