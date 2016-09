G-20: Usai Tiba di Hangzou, Presiden Jokowi Langsung Bertemu Xi Jinping

Irene Agustine

Bisnis.com, JAKARTA – Usai tiba di Hangzhou untuk menghadiri helatan acara akbar G-20, Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri kabinet kerja langsung menemui Presiden China Xi Jinping di West Lake State Guest House.

Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengaku dirinya senang sekali dapat bertemu kembali dengan Presiden Xi Jinping. Presiden menegaskan, Indonesia memberikan dukungan penuh penyelenggaraan G-20 oleh China. “Saya yakin di bawah kepemimpinan Yang Mulia, pertemuan G20 ini akan sukses dan lancar,” katanya, dikutip dari laman sekretariat kabinet, Jumat (2/9/2016).

Presiden menegaskan China merupakan mitra penting Indonesia di berbagai bidang termasuk perdagangan, investasi, dan pariwisata, sehingga dia meyakini pertemuan ini akan semakin memperkuat kerja sama bilateral kedua negara. “Saya yakin RRT (China) juga memandang Indonesia sebagai mitra strategis yang penting,” tegasnya.

Presiden berharap kemitraan Indonesia dan China dapat memberikan kontribusi kepada perdamaian dan kemakmuran dunia. Ia menjelaskan, kedua negara telah memiliki kemitraan strategis, komprehensif, dan kemitraan ini harus dijalankan dengan penuh.

Secara prinsip, lanjut Presiden Jokowi, Indonesia dapat menyepakati Plan of Action for the Implementation of the Comprehensive Strategic Partnership 2016-2020 antara Indonesia dan China.

Tampak mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito, Menkominfo Rudiantara, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.