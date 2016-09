Semester I/2016, PTPP Realisasikan Belanja Modal 20%

Yodie Hardiyan

Bisnis.com, JAKARTA--- Korporasi konstruksi dan investasi milik negara, PT PP (Persero) Tbk., merealisasikan belanja modal sebesar 20% per Juni 2016 dari target sepanjang tahun.



Berdasarkan data bulanan terbaru per Agustus 2016 milik perseroan yang dikutip pada Senin (5/9/2016) disebutkan bahwa realisasi belanja modal itu sebesar Rp594,98 miliar per Juni 2016 atau 20% dari target Rp2,85 triliun sepanjang 2016.



Realisasi itu terdiri dari belanja modal untuk anak usaha dan induk usaha. Bagi induk usaha, realisasi belanja modal untuk lini infrastruktur sebesar Rp203 miliar dan lini properti Rp57,26 miliar. PTPP belum merealisasikan belanja modal untuk lini energi.



Bagi anak usaha, realisasi belanja modal itu antara lain untuk PT PP Pracetak sebesar Rp35,41 miliar, PT PP Properti Tbk., Rp207,39 miliar dan PT PP Peralatan Rp91,92 miliar.



Target belanja modal sepanjang tahun untuk lini energi sendiri mencapai Rp302,46 miliar, lini infrastruktur Rp459,9 miliar dan lini properti Rp606,38 miliar. Target capex untuk PP Pracetak sebesar Rp72,66 miliar, PP Properti Rp1,23 triliun dan PP Peralatan Rp177,33 miliar.