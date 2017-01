Bisnis.com, JAKARTA—Menyambut tahun baru China PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) memperkuat penetrasi pasar Kredit pemilikan rumah (KPR) dengan menawarkan KPR fixed sebesar 7,5%.

Melalui program ini, CIMB Niaga meluncurkan KPR Xtra Hoki dengan penawaran bunga KPR fixed sebesar 7,5% untuk 3 tahun atau fixed sebesar 8% untuk 5 tahun, baik KPR konvensional dan Syariah.

Penawaran ini berlaku untuk pembelian primary, secondary, maupun take over hingga 28 Februari 2017. Cara mengikutinya, nasabah dapat menghubungi kantor cabang terdekat atau Phone Banking 14041.

Head of Retail Banking Product CIMB Niaga Budiman Tanjung menjelaskan bahwa program ini merupakan bentuk inovasi dari perseroan.

“CIMB Niaga selalu berupaya menghadirkan produk-produk KPR yang bisa menjadi pilihan utama nasabah. Oleh karenanya, kami akan terus berinovasi memberikan kemudahan dan memenuhi kebutuhan pembiayaan perumahan sesuai harapan dan kebutuhan nasabah,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa, (24/1/2017).

Selain penawaran bunga yang menarik, bank berkode emiten BNGA ini pun memberikan sejumlah manfaat lainnya pada promo Imlek tersebut.

Budiman menambahkan bahwa khusus untuk nasabah yang akan take over ke CIMB Niaga, berkesempatan mendapatkan keuntungan bebas provisi dan biaya administrasi, cash back appraisal dan roya, plafon pinjaman/pembiayaan hingga 80%, dan dapat melakukan top up atas take over-nya.