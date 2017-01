Gedung BRI - Ilustrasi/Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA –- PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. mendukung aksi tim The Women of Indonesia’s Seven Summits Expedition (WISSEMU) Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Parahyangan (Mahitala Unpar) yang telah berhasil mencatatkan rekor sejarah sebagai dua perempuan pertama Indonesia yang mencapai Puncak Gunung Vinson Massif di Antartika.



Sekretaris Perusahaan Bank Rakyat Indonesia Hari Siaga mengatakan perseroan berani mendukung misi pendakian seven summits meskipun terdapat berbagai resiko dalam ekspedisi tersebut mengingat suhu di puncak Antartika mencapai minus 30° Celcius.



"Kami mengambil bagian dalam misi ini tentu dengan alasan yang kuat. Kami melihat, para pendaki dari tim WISSEMU memiliki spirit dan semangat yang sama dengan Bank BRI. Mereka adalah para pionir yang berani menghadapi tantangan, pekerja keras dan tidak pernah menyerah," ujarnya dalam keterangan resmi pada Selasa (24/1).



Hari mengatakan, Bank BRI bangga menjadi bagian dari prestasi para pemuda menggapai mimpinya. Melihat perjalanan ekspedisi yang mereka lalui seperti melihat sejarah perjalanan Bank BRI yang sejak dulu terus berupaya menembus batas untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan melayani yang tidak terlayani.



“Semangat yang sama membuat BRI berani mengambil keputusan untuk meluncurkan satelit sendiri, BRIsat. Semua, demi memberikan layanan teknologi perbankan dari pusat perkotaan sampai ke daerah terpencil di negeri ini,” ujarnya.



Hingga saat ini tim WISSEMU telah berhasil mendaki 5 gunung tertinggi di lima lempeng benua berbeda dari rangkaian ekspedisi pendakian tujuh gunung tertinggi di tujuh benua (seven summits). Puncak Gunung Carstensz Pyramid (4.884 mdpl) yang mewakili Lempeng Australasia telah ditaklukkan pada 13 Agustus 2014, Puncak Gunung Elbrus (5.642 mdpl) yang mewakili Lempeng Eropa berhasil dicapai pada 15 Mei 2015, Puncak Gunung Kilimanjaro (5.895 mdpl) yang mewakili Lempeng Afrika pada 24 Mei 2015, Puncak Gunung Aconcagua (6.962 mdpl) yang mewakili Benua Amerika Selatan pada 30 Januari 2016, dan Puncak Vinson Massif (4.892 mdpl) di Antartika pada 5 Januari 2017.



Adapun, dua pendaki perempuan Indonesia yakni Fransiska Dimitri Inkiriwang (23) dan Mathilda Dwi Lestari (23) keduanya WISSEMU Mahitala Unpar yang telah berhasil mencatatkan rekor sejarah sebagai dua perempuan pertama Indonesia yang mencapai Puncak Gunung Vinson Massif di Antartika.



Kedua srikandi tersebut tiba di tanah air pada Senin petang (23/1) usai menyelesaikan misi BRI Towards Antartic Summit di Gunung Vinson Massif pada Rabu, 4 Januari 2017 pukul 23.48 waktu setempat, atau Kamis, 5 Januari 2017 pukul 09.48 WIB. Misi tersebut yakni mengibarkan bendera merah putih bersama dengan bendera Bank BRI di puncak tertinggi Antartika.