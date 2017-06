Petugas memeriksa uang di cash center'Plaza Mandiri, Jakarta, Senin (15/5). - Antara/Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, MALANG - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau Bank Mandiri menyiapkan uang kartal sebesar Rp23,7 triliun untuk pengisian mesin ATM pada libur panjang Lebaran tahun ini.



Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rohan Hafas mengatakan transaksi penarikan uang tunai selama liburan Lebaran, yakni pada 23 Juni-2 Juli, diperkirakan mencapai 34,8 juta/hari, meningkat bila dibandingkan transaksi penarikan tunai lewat ATM pada liburan Lebaran tahun lalu yang mencapai 26,7 juta/hari.



“Proyeksi peningkatan transaksi sebesar itu dengan pertimbangan liburan Lebaran tahun ini lebih panjang daripada tahun lalu,” katanya di sela-sela buka puasa bersama serta memberikan santunan kepada 1.000 anak yatim piatu di Malang, Jawa Timur, Senin (19/6/2017).



Bila dibandingkan transaksi harian, terjadi peningkatan signifikan atas penarikan uang tunai lewat ATM pada libur Lebaran. Penarikan uang tunai harian mencapai 11 juta transaksi.



Dengan penyiapan uang kartal sebanyak, dia optimistis, akan mencukupi kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai lewat penarikan di mesin ATM. Sampai saat ini, mesin ATM milik Bank Mandiri mencapai sekitar 45.000 unit yang tersebar di berbagai penjuru di Indonesia.



Selain lewat pengisian ATM, kata dia, Bank Mandiri juga membuka layanan khusus di 200 outlet di 12 Kanwil di seluruh Indonesia. Pembukaan outlet layanan itu di tempat-tempat yang banyak didatangi masyarakat, seperti mal dan lainnya. Termasuk pula kota-kota tujuan mudik dan tempat-tempat wisata.



Seperti di Jakarta, outlet yang tetap buka selama liburan Lebaran di Mal Pondok Indah. “Biasanya outlet yang buka itu sudah melakukan layanan pada akhir pekan, yakni Cabang WeekEnd Banking Bank Mandiri,” ujarnya.



Namun layanan tersebut bersifat terbatas, yakni hanya melayani tarik tunai dan setor tunai.



Dengan layanan tersebut, maka ada banyak alternatif bagi masyarakat yang akan setor tunai maupun menarik tunai pada liburan panjang, selain lewat ATM.

Masih terkait dengan layanan pada liburan panjang Lebaran, kata Rohan, juga kesiapan kartu tol, e-Toll Card Mandiri. E-Toll Card Mandiri sudah teruji karena sudah digunakan dan tanpa ada masalah sejak setahun lalu.



Selain itu, untuk top up e-Toll juga sudah. Selain layanan di Bank Mandiri, juga bisa di Indomaret.



Selain itu, pengguna juga bisa melakukan top up e-Toll lewat smart phone berupa aplikasi NFC. Dengan begitu pengguna kartu tersebut bisa melakukan top up sewaktu-waktu, bahkan saat mengendari mobil sekalipun.



Dengan begitu, maka pengguna tidak khawatir perlu khawatir kehabisan saldo e-Toll Card karena mudah untuk melakukan top up. Pengguna yang melakukan top up di outlet Bank Mandiri bahkan bisa mengisi saldo hingga mencapai Rp5 juta.



Saat ini, pengguna e-Toll Card Mandiri sudah mencapai 9,4 juta. Dengan tingginya kebutuhan e-Toll Card pada arus mudik dan balik selama liburan Lebaran tahun ini, maka diharapkan akan penambahan pengguna secara signifikan.