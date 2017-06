Share this post :

Penumpang berjalan di area parkir pesawat saat tiba di Bandara Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (18/6). - Antara/Aji Styawan

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menyediakan layanan perbankan terintegrasi bagi pegawai PT Garuda Indonesia Tbk.

Layanan berupa fitur bank at work itu dapat membantu Garuda Indonesia dalam memenuhi berbagai kebutuhan pegawainya. Melalui layanan tersebut, karyawan Garuda Indonesia dapat memanfaatkan fasilitas dan produk perbankan dengan fitur yang lebih komprehensif dan kompetitif, baik dari sisi tarif maupun suku bunga.

Selain itu, Bank Mandiri juga akan menyediakan layanan co-branding ID Card karyawan Garuda Indonesia. Kartu co-branding ini akan memiliki fungsi sebagai kartu prabayar Mandiri e-money yang dapat digunakan untuk berbagai transaksi pembayaran, seperti pembayaran transportasi, parkir, belanja di jaringan retailer.

Senior EVP HUman Capital Bank Mandiri Sanjay mengatakan bahwa pegawai Garuda Indonesia dapat memilih layanan perbankan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Proses pengajuan fasilitas kredit pun dapat lebih mudah dibandingkan dengan fitur produk perbankan reguler.

"Kami berharap, melalui layanan ini, seluruh pegawai Garuda Indonesia maupun perusahaan mitra Bank Mandiri lainnya, dapat menerima manfaat yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan layanan perbankan," tuturnya melalui siaran resmi yang diterima Bisnis, Rabu (21/6).

Ini juga merupakan salah satu upaya Bank Mandiri dalam meningkatkan nilai tambah bagi karyawan nasabah korporasi sehingga nasabah akan semakin loyal dan meningkatkan transaksi di Bank Mandiri.

Sanjay menambahkan, karyawan Garuda Indonesia juga akan mendapatkan akses terhadap layanan finansial dari Mandiri Group untuk kebutuhan proteksi, kesehatan, dan investasi seperti Bank Syariah Mandiri, Mandiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Mandiri DPLK), Mandiri Inhealth, Mandiri Tunas Finance, Mandiri Utama Finance, Mandiri Investasi, AXA Mandiri Financial Services, Mandiri AXA General Insurance, Mandiri Sekuritas, dan lainnya. Selain layanan finansial, Mandiri Group akan terus memberikan layanan terbaik dan komprehensif bagi perusahaan dan pegawai melalui kegiatan Financial Planning Class, Bank at Work Fair, Investment Day, dan Persiapan Pensiun Pegawai.

Khusus untuk kartu ID Card co branding pihaknya juga telah menyediakan sejumlah akses bagi karyawan untuk mengisi ulang. Akses tersebut seperti aplikasi e-money isi ulang pada telepon pintar Android, lalu mesin ATM, kantor cabang Bank Mandiri, vending machine e-Money, halte busway, gardu tol serta retailer Indomaret.

Sanjay menyebutkan, sinergi ini akan dapat meningkatkan frekuensi transaksi kartu prabayar e-money pada periode Januari - Mei 2017 telah mencapai 188 juta transaksi per bulan dengan nilai sebesar Rp2 triliun, tumbuh 57% dari periode yang sama tahun lalu. Dari nilai tersebut, transaksi terbesar terjadi di gerbang tol yakni sebesar 71% dari total transaksi.

Adapun jumlah kartu berlogo e money yang telah diterbitkan Bank Mandiri pada akhir Mei 2017 tercatat sebanyak 9,6 juta keping.