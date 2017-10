Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan paparan pada peluncuran dan diskusi buku Jokowinomics Sebuah Paradigma Kerja di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Rabu (25/10). - JIBI/Dwi Prasetya

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi buku 'Jokowinomics: Sebuah Paradigma Kerja' yang disusun dan diterbitkan oleh tim Bisnis Indonesia.

Dalam acara peluncuran buku di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (25/10/2017), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan buku tersebut mewakili visi dan semangat pemerintahan ala Presiden Jokowi. Pasalnya, kata Menkeu, apa yang dibutuhkan saat ini adalah aksi.

"Presiden mengucapkan terima kasih atas ulasan Jokowinomics ini. Saat ini memang yang dibutuhkan adalah action, karena tanpa action, dream and idea will stay as dream and idea. Presiden Jokowi dalam kepemimpinannya selalu menunjukkan itu, action," ujarnya.

Presiden, kata Sri Mulyani, memang memiliki paradigma kerja. Sebagai contoh, tuturnya, apabila ada investor yang datang menemuinya, Jokowi tidak hanya ingin 'minum kopi'.

"Misalnya, Qatar kemarin datang bilang ingin investasi US$1 miliar, "Oh another billion US dollar, Saya inginnya itu satu miliar dateng ke sini,' Presiden bilang itu. Jadi, kita harus kerja, kerja, kerja," kata Sri Mulyani.

Selain Menteri Keuangan, peluncuran buku Jokowinomics juga dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang membuka acara, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Haryadi Sukamdani dan Deputi IV Kantor Staf Presiden Eko Sulistyo.