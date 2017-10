Presiden China Xi Jinping - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah berita global mewarnai pemberitaan media nasional pada hari ini, Kamis (26/10/2017), di antaranya tentang semakin kuatnya pengaruh Presiden China Xi Jinping serta jelang pengumuman Gubernur baru bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve.

Berikut rangkuman berita utama di sejumlah media nasional:

Cengkeraman Xi Jinping Kian Kuat. Usai menobatkan namanya masuk dalam daftar pemimpin berpengaruh di China melalui Kongres Partai Komunis China (PKC), Presiden Xi Jinping kembali membuat kejutan. Kali ini kejutan itu muncul dari daftar anggota Komite Tetap Politbiro China dan arah baru kebijakan ekonomi Jinping. (Bisnis Indonesia)



Yellen & Taylor Jadi Calon Kuat. Nama Janet Yellen dan John Taylor mengemuka sebagai kandidat kuat pemimpin Bank Sentral AS (The Fed) periode 2018-2022. Nama Yellen mengemuka setelah inti pembicaraan antara dia dan Presiden Donald Trump tersebar ke publik. (Bisnis Indonesia)



BOJ Bakal Pertahankan Proyeksi. Bank Sentral Jepang (BOJ) diprediksi mempertahankan proyeksi ekonomi nasionalnya dalam pertemuan dewan gubernur BOJ pada Selasa (31/10).

Hal itu diperkirakan dilakukan lantaran masih rendahnya laju pertumbuhan inflasi domestik. (Bisnis Indonesia)



Arab Saudi Bangun Kota Baru US$500 Miliar. Arab Saudi ingin melepas ketergantungan ekonomi dari minyak bumi. Negeri kerajaan ini sedang menyiapkan proyek ambisius untuk menyaingi Dubai sebagai hub internasional sekaligus pusat ekonomi, wisata, dan jasa. (Kontan)



Pemilihan Gubernur Baru The Fed Sarat Kepentingan. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengaku bahwa dirinya sudah semakin dekat untuk menyampaikan nama gubernur baru The Federal Reserve (The Fed). Pernyataan tersebut kemungkinan menjadi yang paling menegangkan pada 2017. (Investor Daily)