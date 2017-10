Catalonia bagian dari Spanyol - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah berita global mewarnai pemberitaan media nasional pada hari ini, Senin (30/10/2017), di antaranya tentang industri pariwisata halal dan kaum muslim milenial serta kandidat kuat Gubernur The Fed.

Berikut rangkuman berita utama di sejumlah media nasional:

Cuan dari Turis Muslim Milenial. Perlahan tapi pasti, industri pariwisata halal terus menunjukkan peningkatan peminat. Kaum muslim milenial kini muncul sebagai salah satu ceruk utama industri yang mayoritas berkembang di Asia tersebut. (Bisnis Indonesia)



Sejuta Warga Catalan Dukung Persatuan Nasional. Satu juta lebih warga Catalan turun ke jalan di Barcelona, Spanyol, Minggu (29/10), untuk menunjukkan persatuan nasional. Krisis politik terburuk dalam berpuluh tahun di Spanyol belum menemukan ujung, setelah para pemimpin Catalonia terus menunjukkan penolakan terhadap langkah-langkah pemerintah pusat di Madrid. (Investor Daily)



The Fed Pertahankan Kebijakan Pekan Ini. Laju inflasi di negara dengan perekonomian terbesar dunia, yakni Amerika Serikat (AS), sudah menjadi misteri lagi mengejutkan dan juga menjadi sumber kekhawatiran selama setahun terakhir, karena terus rendah. (Investor Daily)



Jerome Powell, Kandidat Kuat Gubernur The Fed. Pekan ini nama Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat (AS) yang baru akan dimumkan. Dalam cuitan di Twitter, Presiden AS Donald Trump memastikan akan mengumumkan calon bos The Federal Reserve (The Fed) minggu ini. (Kontan)



Bezos Rebut Mahkota Bill Gates sebagai Orang Terkaya Dunia. Pendiri dan CEO Mazaon Jeff Bezos menggusur Bill Gates sebagai orang terkaya dunia. Harga saham Amazon yang melompat 13% pada Jumat (27/10), melambungkan harta kekayaan Bezos melampaui harta Gates, sang pendiri Microsoft. (Kontan)