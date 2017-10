Share this post :

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto (tengah) saat menyampaikan penjelasan kepada wartawan di Jakarta, Jumat (5/5/2017). - JIBI/Endang Muchtar

Bisnis.com, JAKARTA--Badan Pusat Statistik akan mengumumkan tujuh laporan indeks, termasuk Indeks Harga Konsumen/Inflasi Oktober 2017 dan Kepuasaan Jamaah Haji Indonesia Tahun 1438 H/2017 M, hari ini, Rabu (1/11/2017).

Angka-angka tersebut akan dirilis langsung oleh Kepala BPS, Suhariyanto, di kantor BPS pusat, Jakarta.

Khusus untuk laporan kepuasaan Jamaah Haji, pengumuman BPS akan dihadiri Menteri Agama Lukman Hakim pada pukul 09.00 WIB sebelum acara dilanjutkan dengan paparan Indeks Harga Konsumen dan laporan indeks lainnya.

Untuk Indeks Harga Konsumen, survei Bank Indonesia (BI) pada minggu ketiga mencatat laju inflasi bulanan hingga pekan ketiga Oktober 2017 sebesar 0,08% secara bulanan (month on month/ mom), 2,74% (yeat to date/ ytd) dan secara tahunan bergerak pada 3,6% (year on year/ yoy).

Sebelumnya, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan laju inflasi yang rendah pada Oktober membuktikan perkembangan harga bahan pokok dan pangan yang terjaga dan rendah.

"Ada sedikit kenaikan harga cabai dan bawang merah, tetapi tidak terlalu besar," ujarnya, Jumat (27/10).

Dengan keberhasilan koordinasi BI dan pemerintah untuk memastikan harga pangan tetap stabil, dia memperkirakan inflasi 2017 hanya akan berada pada kisaran 3,7% atau di bawah ekspektasi awal yakni 4%.

"Kalau melihat perkembangan ini bisa 3,7% dan itu juga mengkonfirmasi landasan penurunan suku bunga kemarin," kata Perry.