Karyawan berkomunikasi di dekat papan elektronik yang menampilkan pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (12/10). - JIBI/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA – Berita tentang rencana Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ mengakuisi 40% saham Bank Danamon serta realisasi harga gas US$6 menjadi sorotan sejumlah media massa hari ini, Jumat (10/11/2017).



Berikut rincian topik utama di sejumlah media nasional hari ini:



Akhir Kiprah Temasek? Rencana Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ mengakuisi 40% saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk. yang dikuasai Temasek melalui Asia Financial Ltd., bakal mengubah konstelasi kepemilikan perbankan di Tanah Air. (Bisnis Indonesia)



Jokowi Undang Korsel Garap Infrastruktur & Energi. Kunjungan Presiden Korsel Moon Jae-in menghasilkan 14 kesepakatan bisnis senilai US$1,9 miliar, yang meliputi sektor infrastruktur, energi dan teknologi. Adapun, kerja sama yang ditandangani meliputi 10 memorandum of understanding (MoU), 1 minutes of agreement (MoA) dan 3 kesepakatan dengan nilai mencapai US$1,9 milar. (Bisnis Indonesia)

Obligasi Oversubscribed. Obligasi proyek (project bonds) yang diterbitkan oleh PT Marga Lingkar Jakarta, anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk., mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 1,37x atau sebesar Rp1,8 triliun dari penawaran sebesar Rp1,5 triliun. (Bisnis Indoneia)

Daya Beli Masyarakat Berpotensi Membaik. Kendati relatif stagnan, prospek konsumsi masyarakat atau daya beli diyakini akan melonjak pada kuartal IV/2017. (Bisnis Indonesia)

Bank Jepang Bidik Danamon. Menjelang tutup tahun, transaksi akuisisi perbankan semarak lagi. Paling baru, raksasa asal Jepang berminta memboyong saham Bank Danamon Tbk. (Kontan)

Harga Gas US$6 Sulit Diwujudkan. Harga gas US$6 per mmbtu belum bisa diwujudkan. Hingga kini baru delapan perusahaan yang menikmati fasilitas tersebut. Sebanyak 76 perusahaan lainnya masih membeli gas seharga US$8-14 per mmbtu. (Investor Daily)