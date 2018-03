Share this post :

Direktur Utama BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo memberikan penjelasan pada paparan kinerja BNI Syariah Triwulan 2 Tahun 2017, di Jakarta, Selasa (25/7). - JIBI/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank BNI Syariah bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri (Dirjen Dukcapil) menandatangani perjanjian kerja sama dalam hal pemanfaatan nomor induk kependudukan dan kartu tanda penduduk elektronik dalam layanan.



Kerja sama ini bertujuan sebagai ekspansi lembaga keuangan untuk membangun digital banking dan diimplementasikan di seluruh Indonesia.



Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo dan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Zudan Arif Fakhrulloh.



Firman menyatakan dengan tersedianya informasi data kependudukan yang dapat diakses secara digital, perbankan syariah dan nasabah dimudahkan dengan adanya layanan ini.



Dari sisi perbankan, proses verifikasi data nasabah (know your customer) dapat diketahui dengan lebih cepat, mudah, akurat dan efektif melalui E-KTP. Sedangkan dari sisi calon nasabah memudahkan dalam melakukan registrasi produk BNI Syariah secara online.



“Perkembangan digital mendorong BNI Syariah untuk terus berinovasi memberikan layanan digital yang prudent. Antara lain, e-banking (ATM, SMS Banking, Mobile Banking dan Internet Banking), aplikasi online Wakaf Hasanah, Hasanah Personal dan APRO (Aplikasi Pembukaan Rekening Online) yang tersedia di official website BNI Syariah www.bnisyariah.co.id,” katanya, Jumat (23/3/2018).



Berbagai layanaan tersebut, lanjutnya, disediakan agar nasabah tidak perlu repot datang ke bank tetapi cukup melalui gadget di manapun dan kapanpun.



BNI Syariah sebagai Hasanah Banking Partner bergerak dinamis mengikuti era digital didukung dengan teknologi BNI 46 yang mumpuni. Dari sisi keamanan perbankan, tentu dengan adanya layanan ini diharapkan dapat mengurangi pemalsuan data identitas nasabah melalui KTP nonelektronik sehingga nasabah tetap nyaman dan aman dalam bertransaksi.



“Kami berupaya menjaga kepercayaan nasabah dengan terus meningkatkan layanan baik dari sisi produk, teknologi dan didukung dengan sistem keamanan yang baik. Selain itu, kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kerahasiaan data pribadinya terkait dengan rekening di bank,” katanya.