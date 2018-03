Share this post :

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank DKI mencatatkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 34,7% dari Rp28,43 triliun pada Desember 2016 menjadi Rp38,31 triliun pada Desember 2017.<

Berdasarkan laporan kinerja perseroan yang dipublikasikan di harian Bisnis Indonesia pada Selasa (27/3/2018), pertumbuhan penghimpunan DPK juga diikuti oleh pertumbuhan penyaluran kredit. Sepanjang tahun lalu, penyaluran kredit Dengan demikian, rasio pinjaman terhadap simpanan (loan to deposit ratio/LDR) Bank DKI sebesar 70,77%. Angka tersebut turun dari tahun sebelumnya yang sebesar 87,41%.