Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Commonwealth kembali meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) untuk layanan kredit tanpa agunan (KTA) Tyme Digital yang dinobatkan sebagai “Kredit Tanpa Agunan Pertama yang Proses Pengajuannya secara Digital dan Mendapatkan Keputusan Seketika.”

Presiden Direktur Bank Commonwealth Lauren Sulistiawati mengungkapkan bahwa perseroan terus mengembangkan produk serta layanan untuk memberikan solusi perbankan yang lebih mudah dan cepat guna memenuhi kebutuhan finansial nasabah.

“Kehadiran KTA Tyme Digital merupakan bukti dari komitmen kami menjalankan visi “to excel at securing and enhancing the financial wellbeing of people, businesses and communities,” dan misi “to be the market leader in providing digital financial solutions for our Retail and SME target customers.” Kami percaya KTA Tyme Digital dapat menjadi solusi atas kebutuhan tersebut,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (27/3/2018).

Dia menambahkan, KTA Tyme Digital hadir untuk menjawab kebutuhan nasabah dalam mendapatkan pinjaman dengan waktu yang cepat tanpa perlu melalui proses yang berbelit dan tidak perlu mengisi beragam formulir kertas (paperless).

“Layanan itu diharapkan dapat memberikan nilai baru yang akan mendorong nasabah serta masyarakat Indonesia secara luas untuk memanfaatkan jasa keuangan formal dalam memenuhi kebutuhan keuangan mereka sehari-hari,” tuturnya.

Sebagai informasi, KTA Tyme Digital merupakan fasilitas kredit tanpa agunan yang diberikan kepada nasabah perorangan guna memenuhi keperluan pribadi, seperti kebutuhan biaya pendidikan, biaya kesehatan, renovasi rumah, pernikahan, liburan maupun kebutuhan lainnya.

Adapun, fasilitas pinjaman yang diberikan berkisar mulai dari Rp10 Juta hingga Rp30 Juta dengan jangka waktu kredit/tenor selama 12 atau 18 bulan.

Pada saat ini, KTA Tyme Digital baru dapat diakses oleh nasabah Bank Commonwealth, namun dalam waktu dekat layanan tersebut akan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Sebelumnya, Bank Commonwealth telah menerima dua MURI awards untuk “game changing” inisiatifnya. Pertama, pada 2011, perseroan mendapat penghargaan MURI sebagai bank pertama di Indonesia yang menawarkan aplikasi mobile banking dengan fitur investasi dan kemudahaannya memantau investasi.

Kemudian, pada 2017, Bank Commonwealth meraih MURI awards untuk Tyme Digital Kiosk yang dinobatkan sebagai platform digital banking pertama di Indonesia dengan end-to-end onboarding, mencakup layanan pembukaan rekening, kartu ATM dan aktivasi mobile banking dan internet banking dalam waktu 10 menit.

Sejak diluncurkan pada semester kedua tahun lalu hingga saat ini, Tyme Digital Kiosk telah tersedia di 50 lokasi di Jakarta, Bandung dan Surabaya.

Bank Commonwealth menargetkan hingga semester pertama tahun 2018, Tyme Digital Kiosk akan bertambah 50 lagi menjadi total 100 di lokasi-lokasi baru seperti di Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Medan, dan Palembang.

“Kami juga akan terus bekerja sama dengan berbagai mitra untuk menghadirkan Tyme Digital Kiosk di sejumlah supermarket, restoran, pusat perbelanjaan dan berbagai tempat umum lainnya guna menjangkau lebih banyak konsumen dan mempermudah mereka dalam mengakses produk-produk perbankan dan pinjaman kami sediakan.”