Melambungnya Saham Bank Panin (PNBN) di Antara Cerita Lama Divestasi ANZ

Bisnis.com, JAKARTA – Saham PT Bank Panin Tbk. (PNBN) terus melonjak meski IHSG sedang di posisi lemah. Di tengah anomali itu, para analis pasar modal memilih enggan berkomentar terkait terbangnya saham bank milik Mu'min Ali Gunawan ini.

Sampai dengan penutupan perdagangan, Senin (13/6/2022), saham Bank Panin menjadi satu dari tiga bank yang mampu bertahan di zona hijau. Pada periode yang sama, mayoritas emiten bank masuk ke zona merah karena IHSG melemah 1,29 persen menuju posisi IHSG parkir pada posisi 6.995,44.

Saham Bank Panin melesat 6,51 persen menuju level Rp1.800 per lembar atau posisi tertingginya sepanjang tahun ini. Volume saham PNBN yang diperdagangkan mencapai 106,9 juta dengan nilai turnover Rp186 miliar.

Merekahnya saham PNBN juga tecermin secara ytd. Sejak awal 2022 hingga saat ini, saham bank yang dikendalikan oleh Panin Financial dan Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (ANZ) melalui Vontraint No. 1103 PTY Ltd. ini sudah melesat 133,77 persen.

Sejumlah sentimen mewarnai kinerja kinclong saham Bank Panin pada tahun ini. Mulai dari rumor divestasi saham ANZ di Bank Panin hingga rencana pembagian dividen untuk tahun buku 2021, setelah 17 tahun lamanya perseroan absen menebar dividen.

Adapun rumor divestasi saham ANZ di Bank Panin bukanlah hal baru. Sejak 2013, bank yang bermarkas di Melbourne, Australia, tersebut diketahui ingin melepas kepemilikan saham di PNBN. Hal ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan kepemilikan tunggal atau single presence policy (SPP).