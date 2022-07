Meninjau Ulang Mutualisme Bank dan Sektor Migas & Batu Bara, Semesra Apa Kini?

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah gonjang-ganjing pembiayaan hijau, mutualisme bank dengan sektor migas dan batu bara menjadi pertanyaan. Ketika bank didera tekanan mengalihkan portofolio pembiayaannya, akankah hubungan dengan sektor migas dan batu bara tetap mesra?

Usut punya usut, sebuah inisiatif sipil bertajuk Toxic Bonds menemukan bahwa penjaminan obligasi atau underwriting fee perusahaan bahan bakar fosil berkontribusi sangat kecil terhadap pendapatan perbankan.

Mengutip analisis data dari sejumlah perusahaan termasuk Bloomberg, Toxic Bonds menggarisbawahi bahwa bagi 22 bank global terkemuka, pendapatan dari underwriting fee untuk perusahaan migas dan batu bara hanya sebesar 0,01 persen hingga 0,06 persen dari total biaya penjaminan utang. Jumlah yang tidak signifikan itu membuat kesepakatan ini tidak sepadan dengan dampak lingkungan dan risiko reputasi perbankan.

"Penjaminan emisi obligasi batu bara, minyak, dan gas bukanlah 'sapi perah' bagi bank, melainkan sesuatu yang mempertaruhkan reputasi bank dan masa depan planet ini," kata Alice Delemare Tangpouri, Ahli Strategi Senior di Bank on Our Future, seperti dilansir Bloomberg, Selasa (12/7/2022).

Sebagai gambaran mengenai pendapatan dari underwriting fee tersebut, sejak Perjanjian Paris pada 2015, bank-bank besar seperti JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. dan Bank of America Corp. telah memperoleh bayaran sekitar US$12 miliar dari jasa penjaminan sekira US$1,7 triliun obligasi untuk minyak, gas, dan batu bara.

Data yang dikumpulkan Bloomberg menunjukkan pada periode yang sama, bank-bank tersebut mengantongi US$69 miliar dari jasa mengatur penjualan obligasi korporasi tingkat investasi dan imbal hasil tinggi di Amerika Serikat (AS).