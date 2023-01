Cek Kurs Mandiri, BCA BNI dan BRI Hari Ini (17/1) Saat Rupiah Melemah

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dibuka melemah 0,53 persen ke level Rp15.124 hari ini, Selasa (17/1/2022). Pada pukul 11.19 WIB, rupiah bergerak melemah ke Rp15.140 per dolar AS.

Mengacu pada data Bloomberg, rupiah dibuka melemah bersamaan dengan sejumlah mata uang asing diantaranya Yen Jepang melemah 0,16 persen, dolar Hong Kong melemah 0,06 persen, Won Korea melemah 0,28 persen, Peso Philipina melemah 0,50 persen, Yuan China melemah 0,12 persen dan Ringgit Malaysia tercatat melemah 0,23 persen.

Sementara pada penutupan sebelumnya, Senin (16/1/2023), rupiah tercatat menguat sebesar 0,68 persen atau naik 103,5 poin menjadi Rp15.05 per dolar AS.

Tren penguatan rupiah dalam beberapa waktu belakangan sejalan dengan laporan neraca perdagangan yang dilaporkan surplus US$54,46 miliar atau Rp816,9 triliun. Angka tersebut disinyalir membawa sentimen positif rupiah semakin perkasa.

Di samping itu, The Fed tidak lagi agresif dalam menerapkan kebijakan moneter ketat (hawkish) menyusul data inflasi AS yang melandai. Alhasil, hal tersebut berdampak pada pelemahan dolar AS.

Karena beberapa faktor tersebut, Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi menuturkan bahwa meskipun akan fluktuatif, namun rupiah diramal akan berpeluang untuk kembali menguat pada penutupan hari ini.

"Untuk perdagangan Selasa, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup menguat direntang Rp15.010 - Rp15.100 per dolar AS," jelas Ibrahim dalam keterangan tertulis, Senin (16/1/2023).

Lantas, bagaimana nilai tukar dolar AS di BRI, Mandiri, BNI dan BCA hari ini Selasa (17/1/2023)?

Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada pukul 09:02 WIB, Selasa (17/1/2023) menetapkan harga beli dolar AS senilai Rp15.120 dan harga jual Rp15.140 berdasarkan special rate. Sementara secara TT Counter, per pukul 08:47 WIB harga beli dolar AS Rp14.900 dengan harga jual Rp15.250.

Di samping itu, secara Bank Notes pada pukul 09:02 harga beli dolar As Rp14.900 dengan harga jual Rp15.250.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) Special Rate 15.120 15.140 TT Counter 14.900 15.250 Bank Notes 14.900 15.250

Adapun, yang dimaksud dengan special rate yakni kurs indikasi untuk transaksi dengan nominal di atas USD 25.000 (ekivalen), jika nasabah akan bertransaksi dapat segera menghubungi cabang untuk mendapatkan kurs yang berlaku

Bank Central Asia (BCA)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menetapkan kurs dolar rupiah secara e-rate pada Selasa (17/1/2023) pukul 10:07 WIB dengan harga beli Rp15.141 dan harga jual Rp15.161. Secara TT Counter hingga pukul 09:03 WIB harga beli Rp14.985 dan harga jual Rp15.285.

Sementara secara Bank Notes pada pukul 09:14 WIB harga beli Rp14.925 dan harga jual Rp15.825

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Central Asia (BCA) Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) e-Rate 15.141 15.161 TT Counter 14.958 15.285 Bank Notes 14.958 15.285

