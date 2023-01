BPKH Investasi Dana Haji di Muamalat, Sudah Cuan?

Bisnis.com, JAKARTA — Investasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. mencuat seiring dengan polemik kenaikan ongkos haji tahun ini. Sedikitnya BPKH menaruh uang Rp3 triliun di bank syariah tertua tersebut.

Rinciannya, Rp1 triliun dalam bentuk suntikan modal dan Rp2 triliun merupakan pembelian instrumen subordinasi dengan berbasis akad syariah. BPKH menyuntik Rp1 triliun ke Bank Muamalat melalui skema rights issue pada akhir Desember 2021.

Kemudian BPKH menyatakan telah mendapatkan restu OJK sebagai PSP Bank Muamalat pada Februari 2022. BPKH resmi menjadi PSP Bank Muamalat setelah menerima hibah saham dari Islamic Development Bank (IsDB) dan SEDCO Group pada 15 dan 16 November 2021 lalu, sebanyak 7,9 miliar saham atau setara dengan 77,42 persen.

Mengutip laporan publikasi terakhir Bank Muamalat, per kuartal III/2022 bank melaporkan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik sebesar Rp31,6 miliar. Kemudian bank mencatat tingkat pengembalian aset atau return on asset (ROA) 0,09 persen dan tingkat pengembalian ekuitas atau return on equity (ROE) 0,84 persen.

Kepala BPKH Fadlul Imansyah mengklaim bahwa nilai manfaat dari kepemilikan saham di Bank Muamalat mencapai 12,19 persen sepanjang 2022. "Total return dari investasi saham Rp1 triliun sebesar Rp121,9 milyar di tahun 2022 atau setara dengan 12,19 persen per tahun" katanya kepada Bisnis, Jumat (27/1/2022).

Fadlul juga mengatakan bahwa investasi BPKH di Muamalat memberikan keuntungan non-keuangan. "Seperti perluasan jaringan layanan untuk jemaah haji dan optimalisasi infrastruktur Bank Muamalat untuk meningkatkan investasi serta penempatan BPKH," katanya.