BBRI hingga BMRI Panen Laba, Siapa Paling Besar Bagi Dividen?

Bisnis.com, JAKARTA — Bank BUMN mencatatkan laba yang besar sepanjang 2022. Raihan keuntungan sepanjang tahun lalu ini membuat tebaran dividen semakin menjanjikan bagi investor.

Sepanjang 2021, bank BUMN mengantongi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik senilai Rp72,06 triliun. Keuntungna tersebut kemudian dikembalikan kepada investor melalui dividen dengan nilai total Rp703,13 per saham.Â

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI)Â tercatat sebagai penebar dividen per saham terbesar atau Rp360,5 per saham. Kemudian diikuti oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) Rp174,23 per saham. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) membagikan Rp146 per saham dan Rp22,438 per saham.