Simak Kurs di BCA, BNI, Bank Mandiri & BRI Hari Ini, Ada Sentimen The Fed (3/11)

Nilai tukar rupiah dibuka menguat 0,51% atau 80,5 poin menuju level Rp15.855 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat pada hari ini, Jumat (3/11/2023) usai Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve atau The Fed yang menahan laju kenaikan tingkat suku bunga acuan pada kisaran 5,25%-5,5%.

Mengutip data Bloomberg pukul 09.00 WIB, rupiah dibuka menguat 0,51% atau 80,5 poin menuju level Rp15.855 per dolar AS. Seiring dengan penguatan rupiah, indeks dolar AS juga menguat 0,05% ke level 106,18.

Sementara itu, mata uang lain di kawasan Asia mayoritas mengalami penguatan. Misalnya dolar Hong Kong yang terparkir di zona hijau, lalu dolar Singapura yang menguat 0,03%, lalu dolar Taiwan yang menguat 0,06%, disusul oleh won Korea yang menguat 0,86%.

Kemudian, peso Filipina yang menguat 0,11%, dilanjutkan rupee India yang naik 0,05%, ringgit Malaysia naik 0,05% serta baht Thailand yang mengalami penguatan 0,19%.

Analis pasar mata uang Lukman Leong mengatakan sikap Ketua The Fed Jerome Powell yang cenderung dovish akan mampu mendukung kenaikan nilai tukar rupiah untuk jangka pendek.

Meskipun investor perlu menyadari, bahwa The Fed sama sekali tidak mengesampingkan kemungkinan untuk menaikkan suku bunga di masa depan.

Sementara itu, dalam jangka menengah atau mulai awal tahun depan, rupiah berpeluang kembali menguat seiring dengan perbaikan ekonomi global.

“Untuk jangka menengah dan panjang, mulai awal 2024, rupiah berpotensi kembali menguat oleh harapan pemulihan ekonomi global karena bank sentral dunia sudah mulai memasuki fase untuk menurunkan suku bunga,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (2/11/2023).

Lantas, berapa kurs dolar AS di BCA, BNI, Bank Mandiri, dan BRI hari ini, Jumat (3/11/2023)?

Kurs Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pembaruan pukul 09.07 WIB, menetapkan harga beli dolar AS senilai Rp15.805 dan harga jual Rp15.825 berdasarkan special rate atau e-Rates.

Sementara secara TT Counter dan Bank Notes mencatatkan posisi yang sama, di mana harga beli dolar AS Rp15.700 dengan harga jual Rp16.000

Kurs Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan kurs dolar rupiah secara special rate pukul 09.05 WIB dengan harga beli Rp15.808 dan harga jual Rp15.828.

Sedangkan, secara TT Counter dan Bank Notes, harga beli Rp15.715 dan harga jual Rp15.9953.

