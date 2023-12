Meliat Pergerakan Nilai Tukar Rupiah Jelang Pengumuman Proyeksi Perekonomian The Fed

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah ke dolar dalam penutupan perdagangan sore ini (13/12/2023) melemah 39 poin menjadi Rp 15.660. Sedangkan untuk perdagangan besok (14/12/2023), mata uang rupiah diperkirakan akan fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp 15.640-Rp15.710.

Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar didorong keyakinan pelaku pasar bahwa bank sentral Amerika Serikat, The Fed akan mempertahankan suku bunga dalam pengumuman malam nanti waktu Indonesia. Meski meyakini The Fed mempertahankan suku bunga acuan, pasar masih menyimpak kekhawatiran karena pasar tenaga kerja yang masih tumbuh meski suku bunga tinggi dan angka inflasi yang tidak stabil.

"Setiap sinyal hawkish dari The Fed kemungkinan akan memicu penurunan tajam aset-aset yang didorong oleh risiko," katanya menyebutkan alasan melemahnya rupiah.

Lalu bagaimana kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar di perbankan hari ini?

1. Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.32 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.585 dan harga jual sebesar Rp15.605 berdasarkan e-rate.Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.01 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.435 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.735 per dolar AS.

2. Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 08.58 WIB masing-masing sebesar Rp15.570 dan Rp15.625 untuk e-rate.Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.360 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.910 per dolar AS.

3. Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 08.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.588 dan harga jual sebesar Rp15.608 berdasarkan e-rate.Lalu, Bank Mandiri menetapkan TT counter dan bank notes dengan harga beli sebesar Rp15.425 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.775 per dolar AS.

4. Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.20 WIB masing-masing sebesar Rp15.593 dan Rp15.613.Untuk bank notes dan TT Counter BNI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.433 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.783 per dolar AS.

