8 Bank Swasta (BBCA, BDMN, BTPN, Hingga BNGA) Gelar RUPS Selama Ramadan, Ada Dividen Jumbo?

Bisnis.com, JAKARTA - Setelah deretan bank milik negara atau BUMN mengumumkan tebaran dividennnya, kini giliran bank-bank swasta nasional seperti PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) hingga PT Bank Permata Tbk. (BNLI) diperkirakan akan menebar dividen jumbo kepada pemegang sahamnya.

Sejumlah bank swasta memang akan menggelar rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) pada Ramadan atau Maret hingga awal April 2024, di antara agendanya akan membahas penggunaan laba bersih, termasuk untuk tebaran dividen.

BCA misalnya akan menggelar RUPST pada pekan depan, tepatnya 14 Maret 2024. Terdapat sejumlah mata acara dalam gelaran RUPST BCA, di antaranya persetujuan laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan hingga persetujuan penggunaan laba bersih.

Kemudian, berdasarkan keterbukaan informasi, RUPST tahun buku 2023 Bank Permata akan digelar pada 3 April 2024. Terdapat tujuh mata acara dalam gelaran RUPST Bank Permata, di antaranya persetujuan atas laporan tahunan 2023, perubahan susunan pengurus, hingga penetapan penggunaan keuntungan bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Dalam mata acara pembahasan penggunaan laba bersihnya, sejumlah bank memang telah berkomitmen untuk memanfaatkannya menjadi tebaran dividen.

Bank Permata misalnya membuka opsi untuk menebar dividen tahun ini. "Bank Permata senantiasa menjaga keseimbangan modal yang stabil bagi pemegang saham serta optimalisasi struktur permodalan bagi pertumbuhan di masa yang akan datang," kata Direktur Keuangan Bank Permata Rudy Basyir Ahmad dalam public expose Bank Permata pada beberapa waktu lalu (7/3/2024).

Kemudian BCA telah berkomitmen untuk memanfaatkannya sebagai tebaran dividen kepada pemegang saham. Direktur Keuangan BCA Vera Eve Lim menyebut dividend per share yang diterima investor dipastikan bakal meningkat sejalan dengan kenaikan laba perseroan.

“Salah satu yang bisa diukur adalah dividen per share [DPS], karena laba bank meningkat, maka DPS biasanya ikut meningkat. Tahun lalu, DPS BCA menyentuh Rp170 per saham, meningkat 42% dibanding tahun sebelumnya,” ujarnya dalam acara Pertumbuhan Berkelanjutan Ala BCA dari Kanal Youtube Mirae Asset Sekuritas pada beberapa waktu lalu.

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja juga memberi kisi-kisi besaran dividen bagi pemegang saham BCA itu. "Yang jelas lebih tinggi dari tahun lalu," katanya setelah acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) pada bulan lalu (20/2/2024).

Lalu, PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) yang akan menggelar RUPST pada 3 April 2024 menjelang lebaran juga berkomitmen membagikan dividen tahun ini.

Direktur Utama CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan kebijakan tebaran dividen tahun buku akan disetujui dalam RUPST nanti. "Namun, dalam empat tahun terakhir kita konsisten [tebar dividen]. Sebentar lagi kita umumkan," katanya setelah acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) pada bulan lalu (20/2/2024).

PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) juga akan menggelar RUPST pada 1 April 2024 yang di antara mata acaranya pemanfaatan laba. Presiden Direktur Maybank Indonesia Taswin Zakaria mengatakan kebijakan dividen akan diumumkan dalam RUPST. Adapun, Maybank Indonesia menurut Taswin masih akan memberikan imbal hasil yang optimal bagi pemegang sahamnya dalam bentuk dividen.

"Masih [tebar dividen]. Sama saja, kebijakannya memang begitu," ujar Taswin.

Berikut jadwal RUPST bank pada ramadan 2024:

Jadwal RUPS BCA

BCA akan menggelar RUPST pada Kamis, 14 Maret 2024 pukul 09.30 WIB bertempat di Menara BCA, Grand Indonesia Jl. M.H Thamrin No. 1, Jakarta.

Pemegang saham perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam rapat perseroan adalah yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada Selasa 13 Februari 2024, pukul 16.00 WIB.

Terdapat sejumlah mata acara dalam RUPST, salah satunya terkait penetapan penggunaan laba bersih perseroan yang bakal diusulkan sebagai pembagian dividen tunai.

Jadwal RUPS BTPN Syariah

PT BTPN Syariah Tbk. (BTPS) menggelar RUPST pada 20 Maret 2024 pukul 10.00 WIB di

Menara BTPN Lantai 16. Recording date sudah berakhir pada 26 Februari 2024.

Agenda dalam RUPST yakni persetujuan laporan tahunan hingga persetujuan penggunaan laba bersih.

Jadwal RUPS BTPN 2024

PT Bank BTPN Tbk. (BTPN) menggelar RUPST pada 21 Maret 2024 pukul 10.00 WIB di Menara BTPN Lantai 27. Recording date telah berakhir pada 27 Februari 2024.

Adapun, agenda RUPST di antaranya persetujuan penggunaan laba bersih, laporan perseroan terkait rencana bisnis bank, rencana aksi keuangan berkelanjutan, hingga adanya rencana investasi perseroan dan/atau penerapan CXO sistem.

Jadwal RUPS Bank Danamon 2024

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) menggelar RUPST pada 22 Maret 2024 pukul 14.00 WIB di Menara Bank Danamon, Auditorium, Lantai 23 JI. HR. Rasuna Said, Blok C No. 10, Karet Setiabudi Jakarta. Recording date sudah berakhir pada 28 Februari 2024.

Di antara mata acara RUPST Bank Danamon adalah penetapan penggunaan laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 hingga persetujuan perubahan komposisi anggota direksi perseroan.

Jadwal RUPS Maybank Indonesia

Maybank Indonesia akan menggelar RUPST pada 1 April 2024 pukul 14.00 WIB di Function Room Sentral Senayan III Lantai 28 Jl. Asia Afrika No.8 Senayan Gelora Bung Karno Jakarta 10270. Adapun, recording date RUPST telah berlangsung pada 7 Maret 2024.

Terdapat sejumlah mata acara di antaranya penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

Jadwal RUPS CIMB Niaga

CIMB Niaga akan menggelar RUPST pada 3 April 2024 pukul 14.00 di Graha CIMB Niaga Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan, 12190. Recording date RUPST pada 4 Maret 2024.

Adapun, mata acara yang dibahas di antaranya penetapan penggunaan laba perseroan hingga perubahan susunan pengurus.

Jadwal Bank Permata

Bank Permata akan menggelar RUPST pada 3 April 2024 pukul 13.00 WIB di World Trade Center II (WTC II) Lantai 21 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 - 31, Jakarta 12920 dengan recording date 5 Maret 2024.

Di antara mata acara RUPST Bank Permata adalah persetujuan atas laporan tahunan 2023, penetapan penggunaan keuntungan bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, hingga perubahan susunan pengurus.

