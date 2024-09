Adu Cerah Bisnis Paylater Bank dan Leasing

Bisnis.com, JAKARTA -- Peluang bisnis kredit buy now pay later (BNPL) semakin menggeliat per Juli 2024. Layanan yang disediakan oleh leasing maupun perbankan ini sama-sama menunjukkan pertumbuhan signifikan.

Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa outstanding pembiayaan BNPL dari perusahaan pembiayaan mencatat pertumbuhan sebesar 73,55% secara tahunan (year-on-year/YoY), mencapai Rp7,81 triliun. Saat yang sama nominal pembiayaan paylater dari perbankan justru jauh meninggalkan perusahaan pembiayaan. Outstanding BNPL yang ditawarkan bank naik sebesar 36,66% YoY, mencapai Rp18,01 triliun.