Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri dan BNI Hari Ini, 10 Desember 2024

Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke posisi Rp15.857 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Selasa (10/12/2024). Cek kurs di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke posisi Rp15.857 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Selasa (10/12/2024).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka naik 0,06% atau 9 poin ke posisi Rp15.857 per dolar AS. Indeks dolar melemah 0,03% ke posisi 105,800.

Mata uang kawasan Asia lainnya bergerak variatif terhadap dolar AS. Yen Jepang menguat 0,03%, dolar Singapura menguat sebesar 0,07%, baht Thailand menguat 0,30%, peso Filipina menguat 0,13%, yuan China menguat 0,06%, dan won Korea menguat 0,21%.

Di sisi lain, ringgit Malaysia melemah 0,07%, dolar Taiwan melemah sebesar 0,04% dan rupee India melemah 0,04%. Dolar Hong Kong stagnan 0,00%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa nilai tukar mata uang terpengaruhi oleh sentimen geopolitik di berbagai belahan dunia, salah satunya di Suriah dan Korea Selatan.

Pasukan oposisi diketahui telah mengambil alih Ibu Kota Damaskus dan menggulingkan Presiden Bashar al-Assad. Sementara itu, krisis kepemimpinan Presiden Yoon Suk Yeol masih berlanjut.

Hal ini juga diiringi oleh ketidakpastian yang meningkat atas suku bunga AS, membuat para pedagang lebih menyukai dolar dan obligasi pemerintah.

Ibrahim menjelaskan bahwa pasar cenderung mempertahankan taruhan bahwa bank sentral AS Federal Reserve akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin pada pekan depan.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.47 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.860 dan harga jual sebesar Rp15.880 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.705 dan Rp16.005 per pukul 08.08 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.10 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp15.705 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.005 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 09.53 WIB masing-masing sebesar Rp15.855 dan Rp15.880 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp15.770 dan Rp15.970 sampai dengan waktu yang sama.