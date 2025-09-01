Rupiah Dibuka Menguat, Simak Kurs Hari Ini (1/9) di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI

Rupiah menguat 0,17% ke Rp16.472 per dolar AS pada Senin (1/9/2025). Cek kurs dolar AS di BCA, BRI, BNI, dan Bank Mandiri hari ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat pada pembukaan perdagangan hari ini, Senin (1/9/2025). Simak kurs dolar AS hari ini di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI.

Menurut data Bloomberg, rupiah menguat 0,17% atau 27,5 poin ke level Rp16.472 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar AS naik 0,04% ke posisi 97,8.

Sama seperti rupiah, sejumlah mata uang di Asia lainnya mengalami penguatan. Dolar Hong Kong misalnya menguat 0,01%, yuan China menguat 0,01%, dan dolar Singapura menguat 0,04%.

Sementara sejumlah mata uang di Asia lainnya melemah. Yen Jepang misalnya melemah 0,1%, dolar Taiwan terdepresiasi 0,09%, dan won Korea Selatan melemah 0,18%. Peso Filipina juga melemah 0,27%, rupee India terdepresiasi 0,66%, dan ringgit Malaysia melemah 0,2%.

Pada perdagangan sebelumnya, Jumat (29/8/2025) rupiah ditutup melemah 0,90% ke level Rp16.499,50 per dolar AS.

Pengamat Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi sebelumnya memperkirakan rupiah berisiko kembali terdepresiasi pada hari pertama perdagangan bulan ini.

“Untuk perdagangan Senin, mata uang rupiah fluktuatif, tetapi berisiko ditutup melemah di rentang Rp16.490-Rp16.520 per dolar AS,” papar Ibrahim dalam analisanya, Jumat (29/8/2025).

Menurutnya, pelemahan rupiah terhadap dolar AS akan berlanjut pada perdagangan awal pekan ini. Kondisi ini didorong oleh sentimen kondisi sosial dan politik dalam negeri yang memanas sejak Kamis pekan lalu.

“Ketegangan sosial dan politik dalam negeri yang memanas sejak Kamis (28/8/2025) terus akan memanas. Apalagi, bumbu-bumbu sebelumnya di mana pemerintah akan memberikan tunjangan untuk perumahan terhadap DPR, ini pun juga membuat satu ketegangan tersendiri,” ujarnya.

Dia melihat kondisi ini akan semakin memanas, imbas adanya korban jiwa pada aksi demonstrasi kemarin. Selain itu, dia menilai, birokrasi yang kental dengan kolusi dan nepotisme juga membuat kecemburuan tersendiri bagi para profesional lainnya yang selama ini masih belum memiliki pekerjaan.

“Sehingga wajar ketimpangan semakin tajam dalam pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini,” tegasnya.

Sementara dari sentimen global, data yang dirilis AS menunjukkan ekonomi negara Paman Sam tersebut tumbuh pesat. Indikasinya, jumlah warga AS yang mengajukan tunjangan pengangguran menurun yang menyiratkan penguatan pasar tenaga kerja.

Selain itu, PDB kuartal II/2025 di AS menunjukkan ekspansi tahunan sebesar 3,3%, melampaui proyeksi pertumbuhan di level 3,1% dari posisi semula di 3,0%. Selain itu, klaim pengangguran awal juga turun menjadi 229.000, sedikit lebih baik dari konsensus yang meramal di level 230.000.

Katalis berikutnya tidak jauh dari perkembangan Bank Sentral, di mana Gubernur The Fed, Lisa Cook yang telah dipecat Trump mengajukan gugatan dan memicu pertikaian bersejarah atas independensi bank sentral AS. Polemik tersebut mewarnai keputusan The Fed untuk menetapkan suku bunga pada September nanti.

Lantas, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Senin (1/9/2025)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.32 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.465 dan harga jual sebesar Rp16.495 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT counter, BCA pada pukul 09.09 WIB mematok harga beli dolar AS sebesar Rp16.320 dan harga jual Rp16.620. Lalu berdasarkan bank notes pada pukul 09.18 WIB, harga beli dan harga jual dolar AS masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.320 dan Rp16.620.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.20 WIB masing-masing sebesar Rp16.448 dan Rp16.484 untuk e-rate.

Lalu untuk TT counter, BRI mematok harga beli sebesar Rp16.370 per dolar AS dan harga jual Rp16.570 per dolar AS.