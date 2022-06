Gema Mitigasi Iklim dari Davos dan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Perbankan

Bisnis.com, JAKARTA — Isu krisis iklim terus menggema hingga akhirnya sampai di sidang tahunan World Economic Forum (WEF) 2022 di Davos, Swiss. Pada perhelatan yang berakhir Kamis (26/5/2022), sebanyak 50 kepala negara atau pemerintahan diminta memperkuat komitmen untuk mengurai persoalan global ini.

Upaya membuat bumi lebih layak huni ini tentu bukan cuma urusan pemerintah saja. Peran aktif industri perbankan juga dibutuhkan untuk mengatasi persoalan global, khususnya perubahaan iklim. Meski tidak mudah, industri perbankan diminta mampu mengoptimalkan pembiayaan untuk sektor usaha ramah lingkungan.

Utusan Khusus Presiden Amerika Serikat untuk Iklim, John Kerry, mengatakan emisi global sepanjang 2021 meningkat sebesar 6 persen. Sementara, penggunaan batu bara naik hingga 9 persen. Berlandaskan kondisi ini, Kerry menekankan pentingnya peran pemimpin global untuk mendorong aksi mitigasi iklim yang lebih kuat.

“Ini tidak dapat diterima. Kami menyadari bahwa negara-negara mengkhawatirkan keamanan energi, tetapi kita juga tidak dapat membahayakan planet ini dengan berinvestasi dalam proyek bahan bakar fosil lama yang menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki,” ujarnya dalam panel diskusi WEF 2022.

Kerry menegaskan setidaknya selama 8 tahun ke depan, para pemimpin global secara radikal mengubah sistem ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, jika ingin selaras dengan target Perjanjian Paris. “Ini adalah pertempuran nyata di zaman kita,” tuturnya.

Krisis iklim memang menjadi momok mengerikan. Kelompok profesional kesehatan dan medis di Amerika Serikat (AS) mengibaratkan krisis iklim, seperti kanker yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan makhluk hidup. Mereka bahkan menempatkan perubahan iklim sebagai the greatest public health challenge of the 21st century.