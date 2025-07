Menghubungkan Asia dengan Inovasi Remitansi dan Solusi Digital dari Bank DBS Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA – Kebutuhan terhadap solusi finansial lintas negara yang cepat, aman dan efisien makin mendesak di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia yang saling terhubung saat ini.

Perkembangan tersebut turut mendorong layanan remitansi yang telah menjadi salah satu penggerak utama dalam mengalirkan dana secara lintas batas. Keandalan layanan remitansi menjadi penting, baik untuk memenuhi kepentingan keluarga maupun untuk mendukung aktivitas bisnis.

Riset membuktikan peran remitansi makin signifikan dalam memperkuat konektivitas ekonomi di kawasan Asia. Lembaga riset ResearchAndMarkets memproyeksikan, pasar remitansi internasional ke Indonesia berpotensi tumbuh dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 3% per tahun hingga 2028.

Sementara itu, Bank Dunia memproyeksikan bahwa aliran remitansi ke negara-negara dengan pendapatan menengah dan rendah akan terus meningkat hingga mencapai US$690 miliar secara global pada 2025.

Seiring dengan meluasnya tren digitalisasi dan strategisnya peran remitansi dalam perekonomian, Indonesia berada pada posisi ideal untuk mengoptimalkan manfaat dari layanan transfer dana tersebut, baik untuk kebutuhan individu maupun sektor korporasi.

Kalangan perusahaan dan penyedia platform fintech lokal bahkan turut mengakselerasi pengadopsian layanan remitansi digital di samping giat dalam memanfaatkan teknologi modern dan memacu pertumbuhan pasar.

Menjawab berbagai tantangan tersebut, Bank DBS Indonesia sebagai mitra terpercaya untuk ekspansi bisnis di Asia, menghadirkan DBS IDEAL RAPID (Real Time Application Programming Interface (API) by DBS) solusi digital yang memungkinkan pembayaran secara real-time dan seamless, yang relevan untuk memperkuat konektivitas ekonomi dan memberdayakan jutaan nasabah dalam ekosistem di seluruh kawasan Asia.

Solusi teknologi real-time dengan integrasi digital yang mulus ini memungkinkan pengiriman dana lintas negara menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga tidak sekadar membantu meningkatkan efektivitas operasional pelaku usaha, tetapi juga memperkuat konektivitas ekonomi kawasan secara inklusif dan berkelanjutan.

Solusi API inovatif DBS RAPID yang dikembangkan dari kerja sama kolaboratif antara Bank DBS Indonesia dan Topremit ini merevolusi layanan remitansi lintas negara di Indonesia. Solusi pengiriman dana ini mendukung tiga fitur utama Topremit yaitu konversi FX dengan kurs real-time, transfer telegrafik lintas negara, dan pembayaran domestik secara real-time.

Implementasi solusi remitansi telah menghasilkan peningkatan volume transaksi sebesar 227% dalam kurun waktu 6 bulan sepanjang kuartal III/2023 hingga kuartal IV/2024, dengan kenaikan total nilai transaksi sebesar Rp150 miliar, dan membaiknya efisiensi transaksi sekitar 89,5%. Atas pencapaian ini, Bank DBS Indonesia menerima penghargaan Indonesia Partner Experience of the Year (Banking) pada ajang Asian Experience Awards 2024.

Dandy Pandy, Head of Global Transaction Services Bank DBS Indonesia, menyatakan bahwa kerja sama ini tidak hanya mempercepat operasional bisnis nasabah, tetapi juga memperluas jangkauan layanan ke pasar global. Menurutnya, kolaborasi dan akselerasi teknologi menjadi kunci solusi remitansi lintas negara yang terdepan.

Bank DBS Indonesia tidak hanya menghadirkan solusi remitansi digital, tetapi juga menjadi pelopor dalam menyediakan layanan keuangan yang relevan dan adaptif terhadap dinamika pasar. Di tengah ketidakpastian global, Bank DBS Indonesia mendukung ketahanan bisnis nasabah melalui strategi diversifikasi dan berbagai solusi likuiditas yang inovatif.

LIKUIDITAS TERINTEGRASI

Dalam mendukung ekspansi bisnis lintas negara dan resiliensi nasabah, Bank DBS Indonesia juga menghadirkan layanan relevan lainnya dengan solusi nilai tukar valas yang kompetitif, layanan manajemen kas, serta fasilitas modal kerja yang terintegrasi. Solusi tersebut memperkuat transformasi digital, yang dimulai dari kemudahan akses ke pasar modal bagi investor institusi hingga integrasi API yang menyederhanakan proses kerja dan mempercepat transaksi lintas negara.

Nasabah korporat skala menengah besar dapat memanfaatkan virtual account (VA) yaitu fitur utama dari solusi Cash Management yang memungkinkan proses rekonsiliasi otomatis dengan nomor VA unik bagi setiap pelanggan. Solusi ini tidak hanya menghemat waktu dan meminimalkan kesalahan pencatatan, tetapi juga menyediakan QRIS korporasi sebagai kanal pembayaran digital yang real-time dan aman, ideal untuk transaksi di lapangan.

Sementara itu, bagi perusahaan pengguna sistem enterprise resource planning (ERP), dapat memanfaatkan DBS RAPID, layanan API real-time yang memungkinkan transaksi dan pelaporan terhubung langsung ke sistem internal perusahaan. Adapun untuk pengelolaan kas lintas entitas, Bank DBS menghadirkan Liquidity Management Tools seperti cash pooling guna mengoptimalkan saldo kas dan menekan biaya pendanaan secara keseluruhan.

Sebagai contoh, suatu perusahaan distribusi nasional dapat memanfaatkan kombinasi VA dan QRIS dari Bank DBS Indonesia untuk memudahkan pembayaran dari ribuan outlet. Data pembayaran langsung terintegrasi ke sistem ERP melalui DBS RAPID, sementara seluruh saldo kas anak perusahaan secara otomatis digabungkan menggunakan fasilitas cash pooling agar dapat dioptimalkan oleh treasury pusat setiap akhir hari.

Solusi digital terintegrasi Bank DBS Indonesia, DBS RAPID, telah membantu meningkatkan layanan pengiriman uang lintas batas dan pengalaman digital yang andal di lebih dari 200.000 pengguna. Baru-baru ini, Bank DBS Indonesia telah menerima penghargaan Triple A Treasurise Awards oleh The Asset.

Penghargaan Treasurise diberikan untuk kategori Best Cash Management Bank, serta solusi klien terbaik yakni Distribution/Procurement - Best Payments and Collections Solution, sebagai bentuk pengakuan atas inovasi dan keunggulan layanan digital yang mendukung efisiensi dan transformasi bisnis nasabah korporasi.