Lirik Bisnis Kredit Kendaraan, BTN Bidik Nasabah KPR

BBTN berencana tawarkan auto loan bagi nasabah KPR dengan menggandeng perusahaan multifinance untuk memanfaatkan potensi pasar dan mengurangi risiko.
Ni Luh Anggela
Ni Luh Anggela - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 13:15
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) Nixon LP Napitupulu usai menghadiri Peluncuran Bale Korpora di Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025). / Bisnis-Ni Luh Anggela
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) Nixon LP Napitupulu usai menghadiri Peluncuran Bale Korpora di Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025). / Bisnis-Ni Luh Anggela
Ringkasan Berita
  • PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) berencana menawarkan fasilitas auto loan kepada nasabah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) mereka.
  • BBTN melihat potensi besar dalam bisnis auto loan karena mayoritas nasabah KPR BTN membutuhkan kendaraan, terutama sepeda motor.
  • BBTN berencana bekerja sama dengan perusahaan multifinance melalui mekanisme joint financing untuk memasuki pasar kredit kendaraan dengan risiko yang lebih rendah.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) berencana memberikan fasilitas auto loan atau kredit pembiayaan kendaraan bermotor bagi nasabah Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Rencana tersebut muncul usai BBTN mempertimbangkan untuk masuk dalam bisnis auto loan dengan menggandeng pihak lain yang sudah lebih dulu bergerak di bidang tersebut.

Direktur Utama BBTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan saat ini sudah ada sekitar 5,3 juta hingga 5,4 juta orang yang membeli rumah melalui KPR BTN. Menurut survei BTN, kata dia, ternyata mayoritas nasabah KPR BTN membutuhkan kendaraan, khususnya sepeda motor. 

“Jadi sayang sekali, sudah ada 5,3 juta-5,4 juta orang beli rumah lewat KPR BTN, tapi kita enggak menyediakan fasilitas pembiayaan oto-nya,” kata Nixon usai menghadiri Peluncuran Bale Korpora di Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025).

Untuk itu, Nixon menyebut bahwa pihaknya tengah mendorong adanya fasilitas auto loan bagi nasabah KPR BTN. “Jadi, setelah KPR subsidi, di tahun berikutnya atau dua tahun berikutnya, kita dorong untuk juga auto loan-nya,” ujarnya.

Nixon menuturkan alasan BTN menawarkan kredit kendaraan kepada nasabah KPR BTN lantaran perseroan telah mengantongi rekam jejak pembayaran KPR para nasabah. Dengan demikian, risikonya dinilai lebih rendah.

Direktur Network & Retail Funding BTN Rully Setiawan sebelumnya mengungkap bahwa perseroan berencana masuk dalam bisnis auto loan.

BBTN berencana untuk bekerja sama dengan perusahaan multifinance agar perseroan dapat mencicipi pasar kredit kendaraan sembari belajar dan menilai potensi ke depan.

“Daripada kita membangun [dari awal], kita bikin dulu mekanisme joint financing,” kata Rully dalam media briefing di Jakarta Selatan, Rabu (6/8/2025).

Namun, dia tidak menutup kemungkinan jika ke depannya BBTN memiliki perusahaan multifinance sendiri.  “Misalnya suatu saat kita pun harus punya multifinance sendiri, kita sudah bisa create portfolio auto loan dengan mekanisme joint financing,” jelasnya.

 

Penulis : Ni Luh Anggela
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Kesadaran dan Edukasi Rendah Nasabah jadi Tantangan Utama Asuransi Jiwa
Asuransi
25 menit yang lalu

Kesadaran dan Edukasi Rendah Nasabah jadi Tantangan Utama Asuransi Jiwa

Lirik Bisnis Kredit Kendaraan, BTN Bidik Nasabah KPR
Perbankan
34 menit yang lalu

Lirik Bisnis Kredit Kendaraan, BTN Bidik Nasabah KPR

OJK Beri Sanksi ke 30 Pinjol, Asosiasi (AFPI) Bilang Begini
Fintech
1 jam yang lalu

OJK Beri Sanksi ke 30 Pinjol, Asosiasi (AFPI) Bilang Begini

AASI Soroti Pentingnya Komunikasi ke Publik dalam Co-Payment Asuransi Kesehatan
Asuransi
1 jam yang lalu

AASI Soroti Pentingnya Komunikasi ke Publik dalam Co-Payment Asuransi Kesehatan

Bos BTN Beri Kisi-Kisi Kinerja Semester I/2025, Lapkeu sedang Diaudit
Perbankan
2 jam yang lalu

Bos BTN Beri Kisi-Kisi Kinerja Semester I/2025, Lapkeu sedang Diaudit

