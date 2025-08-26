Bisnis Indonesia Premium
Maruarar Harap Bank Swasta Lain Ikuti BCA (BBCA) jadi Penyalur KPR Rumah Subsidi

Maruarar Sirait berharap bank swasta lain mengikuti BCA menyalurkan KPR subsidi melalui FLPP, mendukung program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 21:34
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan pemaparan bersama dalam konferensi pers Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II-2025 di Jakarta, Selasa (5/8/2025). / Bisnis-Himawan L Nugraha
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan pemaparan bersama dalam konferensi pers Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II-2025 di Jakarta, Selasa (5/8/2025). / Bisnis-Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berharap bank swasta lain di Indonesia akan mengikuti langkah PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) atau BCA untuk ikut menyalurkan kredit pemilikan rumah atau KPR subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). 

Ara, sapaannya, menyebut keinginan BCA untuk ikut mendukung program rumah subsidi adalah yang pertama kali berasal dari swasta. Dia mengeklaim hal itu berkait kepercayaan ke Presiden Prabowo Subianto, yang mendorong program prioritas 3 Juta Rumah. 

Dia lalu berharap langkah BCA itu akan diikuti oleh bank swasta lainnya.

"Mekanisme FLPP, ya, tapi yang membiayai adalah swasta, ya ini pertama kali ya, mudah-mudahan bisa diikuti bank swasta lainnya ya," ujarnya saat ditemui di kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta, Selasa (26/8/2025). 

Ara enggan menjawab kapan nantinya pembiayaan rumah subsidi skema FLPP itu akan ditindaklanjuti oleh BCA ke tahap MoU. Dia menyebut hal itu harus dijawab oleh pihak BCA.

"Kita tunggu dari BCA-nya. BCA kan baru menyampaikan kemarin secara terbuka kepada publik, ya kita tunggu dong. Tentu itu kan inisiatif baik saya sangat menghargai saya nanti akan laporkan kepada Presiden," terangnya. 

Pada Mei 2025, Ara sempat mengunggah momen pertemuan dengan Direktur Utama BCA Jahja Setiaatmadja dalam pertemuan dengan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Kamis (22/5/2025). 

“Terimakasih banyak Bank BCA yang sudah bersedia menjadi bagian dari ekosistem perumahan sebagai Bank penyalur rumah subsidi FLPP mulai tahun ini,” tulis Ara dalam unggahannya.

Lebih lanjut, anak dari politisi senior PDIP Sabam Sirait itu menyebut BCA akan mengalokasikan 1.000 unit rumah subsidi pada tahap awal partisipasinya.

Lebih lanjut, Jahja menambahkan bahwa penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan BP Tapera dijadwalkan dilakukan dalam waktu dekat. Ia menegaskan bahwa BCA akan mengupayakan pelaksanaan program ini secara kompeten dan profesional.

“Kami yakin, meski masih belajar, jika ditekuni dengan sungguh-sungguh, kami bisa memberikan dukungan terbaik bagi program Pak Presiden Prabowo dan Pak Menteri [PKP] Maruar,” tegasnya.

 

Penulis : Dany Saputra
Editor : Wibi Pangestu Pratama

Topik

