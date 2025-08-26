Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

LPS Pangkas Bunga Penjaminan 25 Bps ke 3,75% usai BI Rate Turun

LPS menurunkan bunga penjaminan 25 bps ke 3,75% setelah BI Rate turun. Kebijakan ini berlaku 28 Agustus-30 September 2025, mengikuti rapat LPS dan BI.
Patricia Yashinta Desy Abigail
Patricia Yashinta Desy Abigail - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 15:15
Share
Pegawai menerima telepon dari nasabah di Pusat Layanan dan Informasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Jakarta, Senin (31/7/2023). Bisnis/Himawan L Nugraha
Pegawai menerima telepon dari nasabah di Pusat Layanan dan Informasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Jakarta, Senin (31/7/2023). Bisnis/Himawan L Nugraha
Ringkasan Berita
  • Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menurunkan tingkat bunga penjaminan sebesar 25 basis poin menjadi 3,75% untuk simpanan rupiah di bank umum dan 6,25% di BPR, berlaku mulai 28 Agustus 2025.
  • Penurunan ini mengikuti keputusan Bank Indonesia yang memangkas suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 5,00% pada Agustus 2025.
  • Kebijakan ini diambil untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan perbankan, serta akan dievaluasi kembali pada September 2025.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memangkas kembali tingkat bunga penjaminan (TBP) sebesar 25 basis poin ke level 3,75% untuk simpanan rupiah di bank umum dan 6,25% untuk simpanan rupiah di BPR.

Bunga penjaminan LPS sebelumnya sebesar 4,00% untuk simpanan rupiah di bank umum dan 6,50% untuk simpanan rupiah di BPR. Sementara, untuk simpanan valas di bank umum sebesar 4,25%.

Hasil penetapan bunga penjaminan periode nonregular ini berlaku mulai 28 Agustus 2025 hingga 30 September 2025 sesuai dengan rapat dewan komisioner LPS pada 25 Agustus 2025.

"TBP untuk simpanan rupiah di bank umum dan BPR diturunkan masing-masing sebesar 25 bps. Sementara TBP untuk simpanan valas dipertahankan tetap," ujar Kepala Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers, Selasa (26/8/2025).

Bunga penjaminan ini dapat diubah sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan kondisi perekonomian dan perbankan yang signifikan. Purbaya menambahkan evaluasi dan penetapan TBP periode selanjutnya akan dilanjutkan pada September 2025.

Penurunan bunga penjaminan LPS tersebut mempertimbangkan sejumlah hal. Pertama, mendorong kinerja dan suku bunga kredit yang lebih kompetiti. Kedua, proyeksi likuiditas yang tetap longgar dan ruang pengelolaan suku bunga simpanan bagi bank. Ketiga, tingkat cakupan penjaminan yang masih relatif memadai.

Baca Juga

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 bps menjadi 5,00% pada Rapat Dewan Gubernur Agustus 2025. Pada bulan sebelumnya, BI juga telah memangkas BI Rate dengan besaran bps yang sama.

Keputusan Bank Indonesia itu mempertimbangkan penilaian terhadap kondisi makro dan mikroprudensial selama beberapa bulan terakhir.

"Dengan mendasarkan asesmen proyeksi dan berbagai arah ke depan tersebut, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2025 memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5%," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo melalui video conference, Rabu (20/8/2025).

Kemudian, BI juga menurunkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,25% dan suku bunga Lending Facility 25 bps menjadi 5,75%.

Menurut Perry kebijakan bank sentral konsisten dengan rendahnya perkiraan inflasi tahun 2025 dan 2026, terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kapasitas perekonomian.

Adapun pada RDG Juli 2025, bank sentral memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,25%. Kemudian, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,50% dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6%.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Patricia Yashinta Desy Abigail
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Palm Oil Firms Eye EU Markets After Indonesia’s Win in Biodiesel WTO Dispute
Premium
1 jam yang lalu

Palm Oil Firms Eye EU Markets After Indonesia’s Win in Biodiesel WTO Dispute

Masuk MSCI & FTSE, DSSA Kedatangan Investor Saham Kakap Anyar
Premium
2 jam yang lalu

Masuk MSCI & FTSE, DSSA Kedatangan Investor Saham Kakap Anyar

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Bunga Penjaminan LPS Berpeluang Kembali Turun ke Level Terendah

Bunga Penjaminan LPS Berpeluang Kembali Turun ke Level Terendah

Cuan Maksimal dari SR023 hingga Rp535,5 Juta per Tahun, Kantong Nasabah Tajir Bakal Makin Tebal

Cuan Maksimal dari SR023 hingga Rp535,5 Juta per Tahun, Kantong Nasabah Tajir Bakal Makin Tebal

LPS: Biaya Pendidikan Awal Tahun Ajaran Baru Bikin Indeks Menabung Turun

LPS: Biaya Pendidikan Awal Tahun Ajaran Baru Bikin Indeks Menabung Turun

Saling Kunci Kebijakan Suku Bunga: BI Rate vs LPS Rate

Saling Kunci Kebijakan Suku Bunga: BI Rate vs LPS Rate

Bunga LPS untuk Bank Umum Kini di Bawah BI Rate, Apa Sebab dan Dampaknya?

Bunga LPS untuk Bank Umum Kini di Bawah BI Rate, Apa Sebab dan Dampaknya?

LPS Pangkas Bunga Penjaminan 25 bps ke 4,00%

LPS Pangkas Bunga Penjaminan 25 bps ke 4,00%

Kala LPS Rate Berisiko Mendistorsi Likuiditas Perbankan

Kala LPS Rate Berisiko Mendistorsi Likuiditas Perbankan

SUKU BUNGA PENJAMINAN : Risiko Disparitas BI Rate vs LPS Rate

SUKU BUNGA PENJAMINAN : Risiko Disparitas BI Rate vs LPS Rate

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Bunga Penjaminan LPS Berpeluang Kembali Turun ke Level Terendah
Perbankan
15 menit yang lalu

Bunga Penjaminan LPS Berpeluang Kembali Turun ke Level Terendah

LPS Pangkas Bunga Penjaminan 25 Bps ke 3,75% usai BI Rate Turun
Perbankan
1 jam yang lalu

LPS Pangkas Bunga Penjaminan 25 Bps ke 3,75% usai BI Rate Turun

Saham BBRI Ramai Dibeli Investor Asing, BBCA hingga BBKP Dilego
Perbankan
2 jam yang lalu

Saham BBRI Ramai Dibeli Investor Asing, BBCA hingga BBKP Dilego

Hijaukan Negeri, PNM Tanam 343.451 Pohon untuk Indonesia yang Berkelanjutan
Korporasi
24 Agt 2025 | 11:56 WIB

Hijaukan Negeri, PNM Tanam 343.451 Pohon untuk Indonesia yang Berkelanjutan

Allianz Life Beberkan Tantangan Jual Produk Asuransi Unit-Linked
Asuransi
4 jam yang lalu

Allianz Life Beberkan Tantangan Jual Produk Asuransi Unit-Linked

Hari Perumahan Nasional, PNM Dukung Rumah Layak bagi Nasabah Mekaar
Multifinance
25 Agt 2025 | 14:42 WIB

Hari Perumahan Nasional, PNM Dukung Rumah Layak bagi Nasabah Mekaar

Bergeming Bunga Bank Digital saat BI Rate Bergerak Turun
Perbankan
4 jam yang lalu

Bergeming Bunga Bank Digital saat BI Rate Bergerak Turun

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Diskon Pajak Rumah Diperpanjang sampai Akhir 2025, Begini Kondisi Penyaluran KPR Terkini

2

Opini WTP ke-7, BPKH Buktikan Tata Kelola Transparan dan Akuntabel

3

Top 10 Bank Digital Terbesar RI: Seabank Kokoh Teratas, Aset Superbank Melonjak

4

Perubahan Iklim & Kerusakan Lingkungan Ikut Ancam Kualitas Kredit

5

Andre Taulany Ajak Pekerja Lindungi Diri dengan BPJS Ketenagakerjaan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Membangun Daya Saing dan Profesionalisme Industri Laundry Indonesia
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Diskon Pajak Rumah Diperpanjang sampai Akhir 2025, Begini Kondisi Penyaluran KPR Terkini

2

Opini WTP ke-7, BPKH Buktikan Tata Kelola Transparan dan Akuntabel

3

Top 10 Bank Digital Terbesar RI: Seabank Kokoh Teratas, Aset Superbank Melonjak

4

Perubahan Iklim & Kerusakan Lingkungan Ikut Ancam Kualitas Kredit

5

Andre Taulany Ajak Pekerja Lindungi Diri dengan BPJS Ketenagakerjaan