Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Saham BBRI Ramai Dibeli Investor Asing, BBCA hingga BBKP Dilego

Investor asing ramai membeli saham BBRI senilai Rp474,72 miliar, sementara saham BBCA hingga BBKP dilego.
Patricia Yashinta Desy Abigail
Patricia Yashinta Desy Abigail - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 13:59
Share
Karyawan beraktivitas di depan layar monitor yang menampilkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di PT Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (09/04/2025)./JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Karyawan beraktivitas di depan layar monitor yang menampilkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di PT Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (09/04/2025)./JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Ringkasan Berita
  • Saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) menjadi yang paling banyak dibeli oleh investor asing dengan nilai penjualan mencapai Rp474,72 miliar.
  • Saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) dan beberapa bank lainnya seperti BNI, Mandiri, dan KB Bukopin justru mengalami net sell oleh investor asing.
  • Saham BRI dan BSI mengalami kenaikan secara year-to-date, sementara saham BBCA mengalami penurunan sebesar 13,7% secara year-to-date.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Saham perbankan kembali menjadi sorotan investor asing pada perdagangan Senin (25/8/2025). 

Berdasarkan data Stockbit, saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) tercatat sebagai saham yang paling banyak dibeli asing dengan nilai penjualan mencapai Rp474,72 miliar. 

Lalu saham Bank Syariah Indonesia atau BSI (BRIS) juga menempati daftar net buy asing dengan nilai penjualan bersih mencapai Rp6,77 miliar.  Selain itu, sejumlah saham perbankan justru dijual asing. Saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) mencatatkan net sell sebesar Rp91,04 miliar. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. - TradingView

Saham pelat merah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) juga dijual asing hingga Rp81,61 miliar. Kemudian saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dilego asing senilai Rp5,49 miliar. 

Selain itu PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP) juga mencatatkan penjualan saham oleh asing Rp4,18 miliar. Terakhir, saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) sebesar Rp1,69 miliar. 

Adapun berdasarkan data perdagangan sesi pertama, Selasa (26/8/2025), saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) tercatat melemah 1,47% ke level Rp8.350 per saham. Secara year-to-date (YtD), saham BBCA terpantau lesu dengan penurunan sebesar 13,7% atau 1.325 poin.  

Baca Juga

Sementara itu, saham BRI turun sebesar 0,48% ke level Rp4.190 per saham. Secara YtD, saham BRI justru mengalami kenaikan sebesar 2,7% atau 110 poin. 

Saham BSI menguat usai sahamnya dibeli asing. Saham BSI naik 0,36% atau 10 poin ke level Rp2.760 per saham. Adapun, secara ytd, saham BRIS menguat 1,10% atau 30 poin. 

Saham BNI terpantau terkoreksi 1,12% ke level Rp4.400 per saham. Secara YtD, saham BBNI mencatatkan kenaikan 1,15%.  Saham KB Bukopin menguat 4,71% ke level Rp89 per saham, naik 64,81% year to date. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Patricia Yashinta Desy Abigail
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Masuk MSCI & FTSE, DSSA Kedatangan Investor Saham Kakap Anyar
Premium
55 menit yang lalu

Masuk MSCI & FTSE, DSSA Kedatangan Investor Saham Kakap Anyar

Aksi Terbaru Haiyanto Kala Saham MDLN Meroket 56% Sebulan
Premium
1 jam yang lalu

Aksi Terbaru Haiyanto Kala Saham MDLN Meroket 56% Sebulan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Wacana Ambil Alih Paksa Saham BCA Bisa Runtuhkan Kepercayaan Pasar

Wacana Ambil Alih Paksa Saham BCA Bisa Runtuhkan Kepercayaan Pasar

Saham Bank Kompak Terkoreksi setelah BI Rate Turun

Saham Bank Kompak Terkoreksi setelah BI Rate Turun

PREMIUM NOTE: Prospek saham Happy Hapsoro (RATU), BYD, GOTO, hingga Blackrock di PGEO

PREMIUM NOTE: Prospek saham Happy Hapsoro (RATU), BYD, GOTO, hingga Blackrock di PGEO

Kejutan Pemangkasan BI Rate dan Bayang-bayang Tekanan Margin Bank Besar

Kejutan Pemangkasan BI Rate dan Bayang-bayang Tekanan Margin Bank Besar

BCA Buka Suara soal Proses Ambil Alih 51% Saham di Era Megawati

BCA Buka Suara soal Proses Ambil Alih 51% Saham di Era Megawati

Laba AMAR Rp117,99 Miliar, Tumbuh 20,6% pada Semester I/2025

Laba AMAR Rp117,99 Miliar, Tumbuh 20,6% pada Semester I/2025

Peluang BBNI Pulihkan Margin pada Semester II/2025

Peluang BBNI Pulihkan Margin pada Semester II/2025

Investor Asing Lego BBCA dan BMRI dalam Sepekan, BBRI jadi Incaran

Investor Asing Lego BBCA dan BMRI dalam Sepekan, BBRI jadi Incaran

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Saham BBRI Ramai Dibeli Investor Asing, BBCA hingga BBKP Dilego
Perbankan
59 menit yang lalu

Saham BBRI Ramai Dibeli Investor Asing, BBCA hingga BBKP Dilego

Allianz Life Beberkan Tantangan Jual Produk Asuransi Unit-Linked
Asuransi
2 jam yang lalu

Allianz Life Beberkan Tantangan Jual Produk Asuransi Unit-Linked

Bergeming Bunga Bank Digital saat BI Rate Bergerak Turun
Perbankan
2 jam yang lalu

Bergeming Bunga Bank Digital saat BI Rate Bergerak Turun

Hijaukan Negeri, PNM Tanam 343.451 Pohon untuk Indonesia yang Berkelanjutan
Korporasi
24 Agt 2025 | 11:56 WIB

Hijaukan Negeri, PNM Tanam 343.451 Pohon untuk Indonesia yang Berkelanjutan

OJK: Aset dan Kredit BPD Masih Tumbuh Solid di Atas 6%
Perbankan
2 jam yang lalu

OJK: Aset dan Kredit BPD Masih Tumbuh Solid di Atas 6%

Hari Perumahan Nasional, PNM Dukung Rumah Layak bagi Nasabah Mekaar
Multifinance
25 Agt 2025 | 14:42 WIB

Hari Perumahan Nasional, PNM Dukung Rumah Layak bagi Nasabah Mekaar

Great Eastern Luncurkan Asuransi UMKM Baru dan Proteksi Jiwa hingga 100 Tahun
Asuransi
3 jam yang lalu

Great Eastern Luncurkan Asuransi UMKM Baru dan Proteksi Jiwa hingga 100 Tahun

PNM Latih Perempuan Pesisir Olah Hasil Laut Jadi Bernilai Tinggi
Korporasi
24 Agt 2025 | 09:13 WIB

PNM Latih Perempuan Pesisir Olah Hasil Laut Jadi Bernilai Tinggi

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Diskon Pajak Rumah Diperpanjang sampai Akhir 2025, Begini Kondisi Penyaluran KPR Terkini

2

Uang Pensiun PNS Terancam Kurang Bayar di Masa Depan, Prabowo Ungkap Kondisi Taspen

3

Opini WTP ke-7, BPKH Buktikan Tata Kelola Transparan dan Akuntabel

4

4 Bank Resmi Merger usai Dapat Restu OJK

5

BCA Expo 2025 Tawarkan KKB, KPR, hingga KSM, Cek Promo Suku Bunganya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Kemenkeu Jabar Gelar Lelang 123 Aset Sitaan Senilai Rp35,69 Miliar
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Diskon Pajak Rumah Diperpanjang sampai Akhir 2025, Begini Kondisi Penyaluran KPR Terkini

2

Uang Pensiun PNS Terancam Kurang Bayar di Masa Depan, Prabowo Ungkap Kondisi Taspen

3

Opini WTP ke-7, BPKH Buktikan Tata Kelola Transparan dan Akuntabel

4

4 Bank Resmi Merger usai Dapat Restu OJK

5

BCA Expo 2025 Tawarkan KKB, KPR, hingga KSM, Cek Promo Suku Bunganya