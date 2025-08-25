Bisnis Indonesia Premium
Perubahan Iklim & Kerusakan Lingkungan Ikut Ancam Kualitas Kredit

Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan mengancam kualitas kredit, mempengaruhi stabilitas keuangan.
Annisa Sulistyo Rini
Annisa Sulistyo Rini - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 22:10
Kekeringan yang melanda lahan pertanian Gandum di Qian, Xianyang, Provinsi Shaanxi, China, 29 Mei 2025./REUTERS-Florence Lo
Kekeringan yang melanda lahan pertanian Gandum di Qian, Xianyang, Provinsi Shaanxi, China, 29 Mei 2025./REUTERS-Florence Lo
Ringkasan Berita
  • Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan mengancam stabilitas keuangan dengan mempengaruhi kualitas kredit yang disalurkan lembaga jasa keuangan.
  • Bank Indonesia memperkuat fungsi makroprudensial melalui kebijakan pembiayaan inklusif dan keuangan berkelanjutan, termasuk pelonggaran loan to value dan dukungan untuk UMKM hijau.
  • PT Bank Maybank Indonesia Tbk. meluncurkan inisiatif keberlanjutan dan Kalkulator Jejak Karbon untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon dan visi Bali Net Zero Emissions 2045.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan turut mengancam stabilitas keuangan, dengan mempengaruhi kualitas kredit yang disalurkan lembaga jasa keuangan, seperti perbankan.

Kepala Tim Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali Dinantiar Anditra menyampaikan berdasarkan kajian Bappenas pada 2023, terdapat tiga tantangan pembangunan nasional ke depan, yaitu perubahan iklim, pengelolaan sampah, dan deforestasi.

Pada awal tahun ini, Dinantiar juga menyampaikan, World Economic Forum telah merilis laporan risiko global yang menegaskan bahwa isu lingkungan akan menjadi tantangan utama bagi manusia. Beberapa risiko yang mengemuka antara lain cuaca ekstrem, hilangnya keanekaragaman hayati, dan kelangkaan sumber daya alam.

Adanya sejumlah tantangan tersebut berpengaruh terhadap stabilitas moneter maupun sistem keuangan, misalnya perubahan cuaca ekstrem akan mendorong volatilitas harga pangan karena penurunan hasil pertanian.

"Selain itu, terdapat peningkatan risiko kredit pada sektor yang memiliki risiko ketika terjadi bencana seperti hujan dan banjir, karena akan menurunkan keuntungan, yang pada akhirnya menurunkan kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan," ujarnya di Gianyar, Bali, Jumat (22/8/2025).

Adapun, dalam merespons tantangan tersebut, UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) memperkuat fungsi BI dalam bidang makroprudensial, terutama pembiayaan inklusif dan keuangan keberlanjutan.

Misalnya saja melalui kebijakan pelonggaran loan to value (LTV) perumahan berwawasan hijau maksimal 100% dan batasan uang muka atau down payment kredit kendaraan berwawasan lingkungan hingga 0%. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/2/PBI/2021.

Bank Sentral juga turut aktif mengembangkan UMKM hijau di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Bali, Dinantiar menyebut dari 538 UMKM di sektor pertanian, sebanyak 152 usaha atau 30% masuk ke kategori hijau.

"BI Bali senantiasa bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali serta perbankan untuk memberikan bantuan teknis berupa pelatihan dan pendampingan kepada UMKM hijau," katanya.

Aksi Perbankan

Sementara itu, salah satu pelaku industri perbankan, PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) belum lama ini meresmikan inisiatif keberlanjutan Jejak Hijau Desa Sanding: Menuju Masa Depan Netral-Karbon. Inisiatif ini merupakan bagian komitmen perseroan dalam mendukung visi Bali Net Zero Emissions 2045.

Inisiatif ini menjadi langkah konkret Maybank Indonesia dalam mendukung transformasi desa melalui pengelolaan sampah berkelanjutan, edukasi lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, sekaligus menjadi model desa netral karbon di Bali.

"Kami percaya bahwa transisi menuju masa depan yang rendah emisi dimulai dari desa. Melalui inisiatif ini, kami ingin membangun harmoni antara manusia dan alam, serta memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan strategi Maybank Group yang berfokus mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon," ujar Presiden Direktur Maybank Indonesia Steffano Ridwan.

Tak hanya itu, perseroan pada tahun ini juga meluncurkan Carbon Calculator (Kalkulator Jejak Karbon) yang digunakan untuk menghitung dan memantau jejak karbon yang dihasilkan dari penyelenggaraan Maybank Marathon 2025.

Dengan Kalkulator Jejak Karbon, Maybank Indonesia mengajak seluruh pihak, mulai dari pelari, panitia, hingga mitra pendukung, untuk bersama memahami dampak lingkungan dari kegiatan serta mengambil bagian dalam upaya nyata menuju maraton yang ramah lingkungan pada 2030.

 

Penulis : Annisa Sulistyo Rini
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Perubahan Iklim & Kerusakan Lingkungan Ikut Ancam Kualitas Kredit
Perbankan
1 jam yang lalu

Perubahan Iklim & Kerusakan Lingkungan Ikut Ancam Kualitas Kredit

Sederet Penyebab Premi Unit-Linked Terus Turun, Investasi Loyo hingga Efek Regulasi
Asuransi
3 jam yang lalu

Sederet Penyebab Premi Unit-Linked Terus Turun, Investasi Loyo hingga Efek Regulasi

Opini WTP ke-7, BPKH Buktikan Tata Kelola Transparan dan Akuntabel
Bisnis Syariah
4 jam yang lalu

Opini WTP ke-7, BPKH Buktikan Tata Kelola Transparan dan Akuntabel

BNI dan ITB Gelar Community Run Jelang wondr ITB Ultra Marathon 2025
Perbankan
24 Agt 2025 | 17:25 WIB

BNI dan ITB Gelar Community Run Jelang wondr ITB Ultra Marathon 2025

Malacca Trust Insurance (MTWI) Bagikan Dividen Interim Rp8 Miliar, Ini Jadwalnya
Asuransi
4 jam yang lalu

Malacca Trust Insurance (MTWI) Bagikan Dividen Interim Rp8 Miliar, Ini Jadwalnya

BNI Perkuat Dukungan untuk ITB dan Alumni Lewat Inovasi Keuangan Inklusif
Perbankan
24 Agt 2025 | 18:25 WIB

BNI Perkuat Dukungan untuk ITB dan Alumni Lewat Inovasi Keuangan Inklusif

Diskon Pajak Rumah Diperpanjang sampai Akhir 2025, Begini Kondisi Penyaluran KPR Terkini
Perbankan
5 jam yang lalu

Diskon Pajak Rumah Diperpanjang sampai Akhir 2025, Begini Kondisi Penyaluran KPR Terkini

PNM Latih Perempuan Pesisir Olah Hasil Laut Jadi Bernilai Tinggi
Korporasi
24 Agt 2025 | 09:13 WIB

PNM Latih Perempuan Pesisir Olah Hasil Laut Jadi Bernilai Tinggi

