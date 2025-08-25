Cara Cek BPJS Aktif atau Tidak Terbaru 2025, Cuma Pakai HP!

Cek status BPJS Kesehatan aktif 2025 dengan mudah via HP: gunakan WhatsApp ke 08118750400, aplikasi JKN Mobile, atau telepon 165 untuk informasi cepat.

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah cara mudah cek BPJS aktif atau tidak cuma pakai HP yang bisa Anda lakukan.

Sebagaimana diketahui, akan ada perubahan tentang iuran BPJS Kesehatan dalam waktu dekat.

Sebab Presiden Prabowo sudah memberi lampu hijau terkait kenaikkan iuran BPJS ini.

Nah, jika saat ini Anda sedang cari cara cek BPJS aktif atau tidak, simak cara ini.

1. Cara Cek Status BPJS dengan WhatsApp

Peserta BPJS bisa mengecek status kepesertaan melalui layanan CHIKA yang bisa diakses melalui WhatsApp.

Kirim pesan WhatsApp (WA) ke nomor Call Center BPJS Kesehatan (Chika) di nomor 08118750400

Ketik pesan sapaan atau apapun dan tunggu hingga mendapat respons dari chatbot

Selanjutnya pilih menu "Informasi" dan Pilih "Cek Status Peserta"

Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor BPJS Kesehatan

Masukkan tanggal lahir dengan format YYYY/MM/DD

Sistem akan mengirimkan informasi tentang status kepesertaan BPJS Anda

2. Cara Cek Status BPJS dengan Aplikasi JKN Mobile

BPJS meluncurkan aplikasi JKN Mobile untuk memudahkan peserta mendapatkan informasi, termasuk soal status kepesertaan aktif atau tidak.

Unduh aplikasi JKN Mobile di Play Store atau App Store.

Daftar pengguna baru jika belum memiliki aplikasi JKN Mobile atau login dengan NIK dan password yang sebelumnya didaftarkan.

Setelah berhasil login, masuk ke menu peserta di aplikasi JKN Mobile. Informasi mengenai status kepesertaan BPJS dan identitas pengguna akan tersaji secara lengkap.

3. Cara Lainnya

Telepon ke nomor Care Center BPJS Kesehatan yakni 165 yang standby 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

Pilih jenis layanan (1) untuk mendapat informasi layanan status kepesertaan.

Sebutkan nomor peserta atau NIK dan tanggal lahir untuk verifikasi data.

Selanjutnya call center akan memberikan informasi mengenai status keaktifan BPJS Kesehatan Anda.

Itulah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk cek status BPJS Kesehatan aktif atau tidak.