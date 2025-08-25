Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Cara Cek BPJS Aktif atau Tidak Terbaru 2025, Cuma Pakai HP!

Cek status BPJS Kesehatan aktif 2025 dengan mudah via HP: gunakan WhatsApp ke 08118750400, aplikasi JKN Mobile, atau telepon 165 untuk informasi cepat.
Hesti Puji Lestari
Hesti Puji Lestari - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 10:25
Share
Karyawan di salah satu berada kantor cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jakarta, Selasa (12/7/2022). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Karyawan di salah satu berada kantor cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jakarta, Selasa (12/7/2022). Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah cara mudah cek BPJS aktif atau tidak cuma pakai HP yang bisa Anda lakukan.

Sebagaimana diketahui, akan ada perubahan tentang iuran BPJS Kesehatan dalam waktu dekat.

Sebab Presiden Prabowo sudah memberi lampu hijau terkait kenaikkan iuran BPJS ini.

Nah, jika saat ini Anda sedang cari cara cek BPJS aktif atau tidak, simak cara ini.

1. Cara Cek Status BPJS dengan WhatsApp

Peserta BPJS bisa mengecek status kepesertaan melalui layanan CHIKA yang bisa diakses melalui WhatsApp.

  • Kirim pesan WhatsApp (WA) ke nomor Call Center BPJS Kesehatan (Chika) di nomor 08118750400
  • Ketik pesan sapaan atau apapun dan tunggu hingga mendapat respons dari chatbot
  • Selanjutnya pilih menu "Informasi" dan Pilih "Cek Status Peserta"
  • Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor BPJS Kesehatan
  • Masukkan tanggal lahir dengan format YYYY/MM/DD
  • Sistem akan mengirimkan informasi tentang status kepesertaan BPJS Anda

2. Cara Cek Status BPJS dengan Aplikasi JKN Mobile

BPJS meluncurkan aplikasi JKN Mobile untuk memudahkan peserta mendapatkan informasi, termasuk soal status kepesertaan aktif atau tidak.

Baca Juga

  • Unduh aplikasi JKN Mobile di Play Store atau App Store.
  • Daftar pengguna baru jika belum memiliki aplikasi JKN Mobile atau login dengan NIK dan password yang sebelumnya didaftarkan.
  • Setelah berhasil login, masuk ke menu peserta di aplikasi JKN Mobile. Informasi mengenai status kepesertaan BPJS dan identitas pengguna akan tersaji secara lengkap.

3. Cara Lainnya

  • Telepon ke nomor Care Center BPJS Kesehatan yakni 165 yang standby 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
  • Pilih jenis layanan (1) untuk mendapat informasi layanan status kepesertaan.
  • Sebutkan nomor peserta atau NIK dan tanggal lahir untuk verifikasi data.
  • Selanjutnya call center akan memberikan informasi mengenai status keaktifan BPJS Kesehatan Anda.

Itulah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk cek status BPJS Kesehatan aktif atau tidak.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hesti Puji Lestari
Editor : Hesti Puji Lestari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Peluang Emiten Aguan PANI dan CBDK Kejar Target Ambisius Marketing Sales 2025
Premium
1 jam yang lalu

Peluang Emiten Aguan PANI dan CBDK Kejar Target Ambisius Marketing Sales 2025

Kans Untung atau Buntung Mitra Adiperkasa (MAPI) saat Bawa Balik Ace Hardware ke Tanah Air
Premium
2 jam yang lalu

Kans Untung atau Buntung Mitra Adiperkasa (MAPI) saat Bawa Balik Ace Hardware ke Tanah Air

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

CEK FAKTA Pernyataan KDM soal Masyarakat dan Pemimpin Punya Sifat Koruptif

CEK FAKTA Pernyataan KDM soal Masyarakat dan Pemimpin Punya Sifat Koruptif

BNPB Tegaskan Rapat Nikah Anak Pejabat Tak Pakai Anggaran Lembaga & di Luar Jam Kantor

BNPB Tegaskan Rapat Nikah Anak Pejabat Tak Pakai Anggaran Lembaga & di Luar Jam Kantor

Asuransi Bhinneka Life Andalkan Agen Distribusi Cetak Premi

Asuransi Bhinneka Life Andalkan Agen Distribusi Cetak Premi

Klaim Kesehatan Asuransi Jiwa Membengkak, Dipicu Inflasi Biaya Medis

Klaim Kesehatan Asuransi Jiwa Membengkak, Dipicu Inflasi Biaya Medis

Prabowo Bakal Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Simak Besarannya Sekarang

Prabowo Bakal Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Simak Besarannya Sekarang

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

DANA JKN : Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik Bertahap

DANA JKN : Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik Bertahap

Sri Mulyani Bicara soal Wacana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Sri Mulyani Bicara soal Wacana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pengamat Beberkan Empat Penyebab Klaim Asuransi Kesehatan Bengkak jadi Rp12,2 Triliun
Asuransi
1 jam yang lalu

Pengamat Beberkan Empat Penyebab Klaim Asuransi Kesehatan Bengkak jadi Rp12,2 Triliun

HUT RI, Askrindo Tingkatkan Ekonomi Sulsel Lewat Relawan Bakti BUMN 2025
Asuransi
1 jam yang lalu

HUT RI, Askrindo Tingkatkan Ekonomi Sulsel Lewat Relawan Bakti BUMN 2025

Cara Cek BPJS Aktif atau Tidak Terbaru 2025, Cuma Pakai HP!
Asuransi
2 jam yang lalu

Cara Cek BPJS Aktif atau Tidak Terbaru 2025, Cuma Pakai HP!

BNI dan ITB Gelar Community Run Jelang wondr ITB Ultra Marathon 2025
Perbankan
19 jam yang lalu

BNI dan ITB Gelar Community Run Jelang wondr ITB Ultra Marathon 2025

Bank Syariah Indonesia (BRIS) Proyeksikan Tren Pembiayaan Konsumer Positif, Ini Strateginya
Bisnis Syariah
2 jam yang lalu

Bank Syariah Indonesia (BRIS) Proyeksikan Tren Pembiayaan Konsumer Positif, Ini Strateginya

BNI Perkuat Dukungan untuk ITB dan Alumni Lewat Inovasi Keuangan Inklusif
Perbankan
18 jam yang lalu

BNI Perkuat Dukungan untuk ITB dan Alumni Lewat Inovasi Keuangan Inklusif

AAJI Catat Premi Asuransi Unit-Linked Turun 11,7% pada Semester I/2025
Asuransi
2 jam yang lalu

AAJI Catat Premi Asuransi Unit-Linked Turun 11,7% pada Semester I/2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

BNI Perkuat Dukungan untuk ITB dan Alumni Lewat Inovasi Keuangan Inklusif

2

BNI dan ITB Gelar Community Run Jelang wondr ITB Ultra Marathon 2025

3

OJK Imbau Perbankan Sesuaikan Tingkat Suku Bunga Kredit Secara Bertahap

4

Tren Penurunan Suku Bunga Kredit Diprediksi Masih Berlanjut sepanjang 2025

5

Kredit Investasi Bank per Juli 2025 Tumbuh 12,42%, Ditopang Pertambangan & Perkebunan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Tradisi Makepung Jembrana Bali, Lestarikan Warisan Budaya dan Promosikan Pariwisata
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

BNI Perkuat Dukungan untuk ITB dan Alumni Lewat Inovasi Keuangan Inklusif

2

BNI dan ITB Gelar Community Run Jelang wondr ITB Ultra Marathon 2025

3

OJK Imbau Perbankan Sesuaikan Tingkat Suku Bunga Kredit Secara Bertahap

4

Tren Penurunan Suku Bunga Kredit Diprediksi Masih Berlanjut sepanjang 2025

5

Kredit Investasi Bank per Juli 2025 Tumbuh 12,42%, Ditopang Pertambangan & Perkebunan