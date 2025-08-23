Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Bank Mandiri Pertahankan Gelar Best Bank in Indonesia Tiga Tahun Berturut

Bank Mandiri raih Best Bank in Indonesia 2025 dari Euromoney, berkat kinerja keuangan solid, inovasi digital, dan dukungan ekonomi nasional berkelanjutan.
Media Digital
Media Digital - Bisnis.com
Sabtu, 23 Agustus 2025 | 16:28
Share
Bank Mandiri Pertahankan Gelar Best Bank in Indonesia Tiga Tahun Berturut
Bank Mandiri Pertahankan Gelar Best Bank in Indonesia Tiga Tahun Berturut
Ringkasan Berita
  • Bank Mandiri meraih penghargaan Best Bank in Indonesia dari Euromoney Award for Excellence 2025 untuk ketiga kalinya berturut-turut, berkat kinerja keuangan yang solid dan inovasi digital yang konsisten.
  • Pertumbuhan kredit Bank Mandiri mencapai 13,4% yoy dengan total Rp1.682,6 triliun, didukung oleh kredit korporasi dan UMKM, serta kualitas aset yang terjaga dengan NPL sebesar 1,22%.
  • Transformasi digital Bank Mandiri melalui aplikasi Livin’ by Mandiri dan Kopra by Mandiri berhasil meningkatkan inklusi keuangan dan memperkuat posisi bank dalam mendukung perekonomian nasional.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri kembali menorehkan prestasi gemilang dengan mempertahankan gelar Best Bank in Indonesia dari ajang bergengsi Euromoney Award for Excellence 2025. Ini merupakan tahun ketiga berturut-turut bank bersandi saham BMRI ini menyabet penghargaan tersebut, sekaligus mempertegas sinergi antara Bank Mandiri, pemerintah, serta masyarakat dalam mendorong akselerasi perekonomian nasional yang berkelanjutan.

Penghargaan ini diraih berkat keberhasilan Bank Mandiri dalam menunjukkan kinerja keuangan yang solid, ditopang pertumbuhan aset yang kuat, penguatan ekosistem bisnis, serta inovasi digital yang masif dan konsisten untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal ini tercermin dari kinerja konsolidasi Bank Mandiri hingga Mei 2025, yang berhasil mencatat pertumbuhan kredit sebesar 13,4% year on year (yoy) menjadi Rp1.682,6 triliun. Pertumbuhan kredit ini tercatat lebih tinggi dibandingkan industri yang sebesar 8,4%. Kredit korporasi menjadi kontributor utama dengan total Rp606 triliun, tumbuh 13,6% yoy. Bank Mandiri juga berhasil memanfaatkan ekosistem korporasi untuk memperluas penetrasi ke segmen UMKM, dengan kredit mencapai Rp35 triliun, tumbuh 10,2% yoy, serta ke segmen commercial yang mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 20,6% yoy menjadi Rp304 triliun.

Kinerja solid ini ditopang oleh kualitas aset yang tetap terjaga, tercermin dari rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) sebesar 1,22%, lebih rendah dibandingkan rata-rata industri. Sejalan dengan itu, rasio biaya kredit atau cost of credit stabil di level 0,92%.

Dari sisi pendanaan, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 8,82% yoy mencapai Rp1.772,9 triliun, jauh di atas pertumbuhan industri sebesar 4,29%. Struktur pendanaan juga tetap sehat dengan rasio dana murah (CASA) pada level 77,6%, meningkat dibandingkan rata-rata tahun sebelumnya.

Pencapaian ini melampaui pertumbuhan industri perbankan tanah air. Sekaligus turut mempertegas peran Bank Mandiri dalam mendukung agenda pemerintah memperkuat fundamental perekonomian nasional.

Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan *(diangkat dalam RUPSLB 2025 dan efektif setelah lulus fit & proper test OJK) menegaskan bahwa keberhasilan ini lahir dari sinergi antara kepercayaan masyarakat, strategi perseroan, serta dukungan pemerintah terhadap sektor keuangan.

“Bank Mandiri berkomitmen untuk terus hadir mendukung pembangunan nasional, bukan hanya melalui penyaluran kredit, tapi juga dengan memperkuat perekonomian kerakyatan dan memperluas akses layanan finansial hingga ke daerah terluar,” ujarnya.

Tidak hanya dari sisi pembiayaan, Bank Mandiri dalam beberapa tahun terakhir juga semakin serius mempercepat transformasi digital. Selain untuk menghadirkan solusi finansial yang andal bagi nasabah, transformasi ini sebagai strategi bank berlogo pita emas ini dalam mendukung peningkatan inklusi keuangan di Tanah Air serta meningkatkan nilai tambah layanan digital Bank Mandiri sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas hingga wilayah terluar di Tanah Air.

“Perekonomian Indonesia memiliki peluang yang besar untuk terus tumbuh. Untuk itu, Bank Mandiri terus hadir memenuhi kebutuhan masyarakat dan nasabah melalui peningkatan dari sisi layanan dan inovasi digital,” ujarnya pada Sabtu (23/8).

Lanjutnya, tidak hanya melalui penyaluran kredit, transformasi digital Bank Mandiri juga diimplementasikan melalui layanan handal Kopra by Mandiri untuk mendukung pelaku usaha mulai dari segmen korporasi hingga pelaku UKM. Selain itu, super app Livin’ by Mandiri juga tersedia bagi nasabah ritel untuk memenuhi kebutuhan finansial dan gaya hidupnya. Serta menghadirkan Livin’ Merchant, sebagai solusi merchant untuk mendukung digitalisasi UMKM Indonesia​.

Solusi tersebut berhasil menjadi pilihan utama nasabah terbukti dari pengguna terdaftar Livin’ by Mandiri berhasil tumbuh 24% yoy menjadi 31,6 juta pengguna per Mei 2025, dengan 87% rekening tabungan kini terhubung ke aplikasi. Pada periode yang sama, Super App andalan Bank Mandiri ini telah memproses pertumbuhan volume transaksi 26% yoy menjadi 1,83 miliar kali dengan kenaikan nilai transaksi 12% yoy menjadi Rp1.744 triliun.

Layanan Kopra by Mandiri semakin diandalkan yang tercermin dari volume transaksi yang melonjak 13% year on year (yoy) menjadi 583 juta transaksi dengan nilai transaksi tumbuh 19% yoy menjadi lebih dari Rp10.000 triliun per Mei 2025. Peningkatan ini juga didukung oleh hadirnya berbagai fitur baru dan pembaruan experience yang memangkas waktu transaksi nasabah hingga 40%, memberikan pengalaman transaksi yang lebih seamless dan efisien. Sedangkan Livin' Merchant juga semakin dipercaya oleh 2,7 juta pengguna UMKM, atau naik 35% yoy.

“Transformasi digital ini merupakan bentuk sinergi Bank Mandiri dengan visi pemerintah dalam membangun perekonomian inklusif, memperkuat UMKM, hingga memperluas literasi digital masyarakat. Sekaligus memperkuat posisi Bank Mandiri sebagai pemimpin transformasi perbankan nasional,” paparnya.

Lewat strategi consumer-oriented dan pemanfaatan teknologi, Bank Mandiri kembali mendapatkan pengakuan global. Selain gelar Best Bank in Indonesia, Euromoney juga memberikan apresiasi kepada anak usaha Bank Mandiri: Mandiri Sekuritas sebagai Best Securities House in Indonesia dan Bank Syariah Indonesia sebagai Best Bank for Customer Experience.

Penghargaan Euromoney ini diperoleh Bank Mandiri berdasarkan penilaian pencapaian dan kinerja perseroan selama satu tahun terakhir. Selain itu, aspek perbedaan dari pesaing dalam kinerja dan strategi turut menjadi poin penilaian.

“Dalam menentukan strategi bisnis, Bank Mandiri menerapkan konsep consumer oriented yang selalu berusaha mengikuti kebutuhan nasabah termasuk perkembangan tren serta teknologi. Kami sangat mengapresiasi penghargaan ini dan tentunya hal ini menjadi pemantik semangat bagi Bank Mandiri untuk terus mempertahankan kinerja dan layanan yang terbaik untuk selalu berkontribusi pada ekonomi kerakyatan,” tutupnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Mengapa Frank Caprio, Legenda Caught in Providence, Berjuluk Hakim Paling Bijak Sedunia?
Premium
1 jam yang lalu

Mengapa Frank Caprio, Legenda Caught in Providence, Berjuluk Hakim Paling Bijak Sedunia?

Link Net (LINK) Acquisition Buzz and Strategic Moves by Surge (WIFI)
Premium
5 jam yang lalu

Link Net (LINK) Acquisition Buzz and Strategic Moves by Surge (WIFI)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Bank Mandiri’s New Leadership Pledges Growth and Acceleration

Bank Mandiri’s New Leadership Pledges Growth and Acceleration

Komitmen Akselerasi Nahkoda Baru BMRI

Komitmen Akselerasi Nahkoda Baru BMRI

Suku Bunga BI Makin Rendah, Mana yang Lebih Cuan: SBN Ritel SR023 atau Deposito Bank BUMN?

Suku Bunga BI Makin Rendah, Mana yang Lebih Cuan: SBN Ritel SR023 atau Deposito Bank BUMN?

Bank Mandiri Sabet 6 Penghargaan Global Transaction Banking 2025

Bank Mandiri Sabet 6 Penghargaan Global Transaction Banking 2025

Transaksi QRIS Antarnegara di Livin’ by Mandiri Tumbuh 3 Kali Lipat

Transaksi QRIS Antarnegara di Livin’ by Mandiri Tumbuh 3 Kali Lipat

Mandiri Capital Gaet Startup Inovatif ke Ekosistem Grup

Mandiri Capital Gaet Startup Inovatif ke Ekosistem Grup

Kacamata Selam Tradisional dari Suku Bajo Wakatobi

Kacamata Selam Tradisional dari Suku Bajo Wakatobi

Pemerintah Tetapkan Anggaran Rp181,8 Triliun untuk Desa, Koperasi, dan UMKM

Pemerintah Tetapkan Anggaran Rp181,8 Triliun untuk Desa, Koperasi, dan UMKM

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Bank Mandiri Pertahankan Gelar Best Bank in Indonesia Tiga Tahun Berturut
Perbankan
14 menit yang lalu

Bank Mandiri Pertahankan Gelar Best Bank in Indonesia Tiga Tahun Berturut

Bank Syariah Nasional Resmi Terbentuk, Alex Sofjan Diangkat Jadi Dirut
Bisnis Syariah
36 menit yang lalu

Bank Syariah Nasional Resmi Terbentuk, Alex Sofjan Diangkat Jadi Dirut

Bos BNII Ungkap Dampak Maybank Marathon ke Ekonomi Bali
Perbankan
4 jam yang lalu

Bos BNII Ungkap Dampak Maybank Marathon ke Ekonomi Bali

Bank Raya (AGRO) Tahan Suku Bunga Tabungan Digital di Tengah Tren Penurunan BI Rate
Perbankan
16 jam yang lalu

Bank Raya (AGRO) Tahan Suku Bunga Tabungan Digital di Tengah Tren Penurunan BI Rate

Klaim Kesehatan Asuransi Jiwa Membengkak, Dipicu Inflasi Biaya Medis
Asuransi
19 jam yang lalu

Klaim Kesehatan Asuransi Jiwa Membengkak, Dipicu Inflasi Biaya Medis

Berita Lainnya

Terpopuler

1

OJK Pangkas Pertumbuhan Kredit, Asa Ekspansi Surut?

2

Klaim Kesehatan Asuransi Jiwa Membengkak, Dipicu Inflasi Biaya Medis

3

Bank Raya (AGRO) Tahan Suku Bunga Tabungan Digital di Tengah Tren Penurunan BI Rate

4

Warga RI yang Setop Asuransi di Tengah Jalan Makin Berkurang, AAJI: Sinyal Positif Ekonomi

5

BI Rate Turun dan Ekonomi Membaik, Multifinance Yakin Kredit Naik pada Semester II/2025

# Hot Topic

Rekomendasi Kami

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Pawai Pembangunan dan Karnaval Budaya Nusantara 2025
2+
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

OJK Pangkas Pertumbuhan Kredit, Asa Ekspansi Surut?

2

Klaim Kesehatan Asuransi Jiwa Membengkak, Dipicu Inflasi Biaya Medis

3

Bank Raya (AGRO) Tahan Suku Bunga Tabungan Digital di Tengah Tren Penurunan BI Rate

4

Warga RI yang Setop Asuransi di Tengah Jalan Makin Berkurang, AAJI: Sinyal Positif Ekonomi

5

BI Rate Turun dan Ekonomi Membaik, Multifinance Yakin Kredit Naik pada Semester II/2025