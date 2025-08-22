Komitmen Akselerasi Nahkoda Baru BMRI

Bank Mandiri mengumumkan kepemimpinan baru dengan Riduan sebagai Direktur Utama dan Henry Panjaitan sebagai Wakil Direktur Utama. Transformasi digital dan tata kelola diperkuat untuk menghadapi persaingan perbankan.

Bisnis.com, JAKARTA - Penyegaran kepengurusan di tubuh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) membangkitkan optimisme terhadap babak baru penguatan daya saing, transformasi digital, dan tata kelola perseroan yang kian berkelanjutan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Mandiri pada Senin (4/8) memutuskan perombakan jajaran pengurus bank berlogo pita kuning tersebut.

Formasi pengurus baru ini memadukan kepemimpinan strategis, eksekusi operasional kelas dunia, akselerasi digital, dan pengawasan tata kelola yang kuat. Penyegaran ini mendorong Bank Mandiri siap menghadapi kompetisi perbankan dan percepatan ekonomi.

Pemegang saham Bank Mandiri memutuskan untuk mengubah beberapa posisi kunci di dewan direksi perseroan.

Riduan, yang semula menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, kini didapuk menjadi nahkoda atau Direktur Utama Bank Mandiri, menggantikan Darmawan Junaidi.

Sementara itu, posisi Wakil Direktur Utama Bank Mandiri yang ditinggalkan Riduan kini diisi oleh Henry Panjaitan.

Selanjutnya, Timothy Utama yang sebelumnya berperan sebagai Direktur Information Technology (IT) Bank Mandiri, kini bergeser menjadi Direktur Operations Bank Mandiri. Di sisi lain, posisi Direktur IT kini digantikan oleh sosok baru, yakni Sunarto Xie.

Tak hanya itu, Bank Mandiri juga mendapuk Zulkifli Zaini sebagai Komisaris Independen yang baru. Formasi pengurus yang kuat dan saling melengkapi ini menunjukkan komitmen perseroan untuk siap bersinergi melanjutkan akselerasi bisnis ke tahap yang lebih maju.

Sosok Riduan, yang kini menduduki kursi Direktur Utama, memiliki rekam jejak yang panjang di Bank Mandiri dengan pengalaman yang kuat dan mendalam di sektor retail dan corporate banking.

Lulusan S1 dan S2 Akuntansi Universitas Sriwijaya ini memulai kariernya di PT Bank Dagang Negara (1996–1999) sebelum bergabung dengan Bank Mandiri pada 1999.

Sepanjang kariernya, Riduan telah meniti berbagai posisi, dari segmen regional/SME hingga middle corporate, memberinya basis pengalaman yang kuat di kedua segmen tersebut.

Sebelum menjadi Direktur Utama, Riduan mengemban posisi strategis sebagai Direktur Corporate Banking (2024–2025) dan Direktur Commercial Banking (2019–2023) di Bank Mandiri.

Kombinasi exposure di segmen SME/retail (Commercial) dan korporasi (Corporate) ini sangat selaras dengan agenda Bank Mandiri untuk memperkuat pertumbuhan berimbang antara wholesale dan retail, serta mendorong cross-sell lintas ekosistem.

Kompetensi Riduan dilengkapi juga oleh kehadiran Henry Panjaitan sebagai Wakil Direktur Utama. Henry merupakan seorang bankir senior dengan DNA kuat di bidang treasury, internasional, dan penjaminan.

Ia menempuh pendidikan Sarjana Manajemen di Universitas Padjajaran dan meraih gelar Magister Manajemen Keuangan dari Universitas Indonesia.

Pengalamannya sebagai mantan Direktur Treasury & International PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., serta memimpin Divisi Internasional, memberinya pemahaman komprehensif tentang pasar keuangan global. Terakhir, ia menjabat sebagai Direktur Bisnis Penjaminan PT Jamkrindo.

Kapabilitas lintas segmen wholesale, treasury, dan institusi keuangan yang dimiliki Henry sangat relevan secara strategis untuk memperkuat likuiditas, daya tawar harga, serta kolaborasi antar BUMN. Kehadirannya akan menjadi penopang utama dalam penguatan fungsi corporate dan risk-treasury Bank Mandiri.

TEKNOLOGI & OPERASIONAL

Bank Mandiri pun berencana untuk melanjutkan transformasi digital yang sukses ditempuh melalui peluncuran aplikasi Livin’ by Mandiri. Untuk menjaga kesinambungan dari transformasi teknologi menuju penguatan operasional, Bank Mandiri memutuskan untuk menempatkan Timothy Utama sebagai Direktur Operations.

Lulusan Texas A&M University AS ini sebelumnya menjabat Direktur IT Bank Mandiri (2021–2025). Pergeseran posisi Timothy dari Direktur IT ke Direktur Operations ini memberikan kesinambungan transformasi dari IT ke operasional, yang berdampak langsung pada kualitas layanan, Straight Through Processing (STP), dan resiliensi.

Dengan pengalaman kelas dunia dan rekam jejak di bank-bank internasional, Timothy adalah fondasi yang kokoh untuk efisiensi dan keandalan layanan.

Jejak globalnya meliputi posisi Chief Operations & Technology Officer di Singapore Exchange (2012–2016), memimpin Technology & Operations di Bank Permata, serta MD Treasury & TTS Ops & Tech di Citibank Indonesia.

Sementara itu, Sunarto Xie menjadi sosok yang tepat untuk menggawangi transformasi dan penguatan lanjutan IT Bank Mandiri. Transformasi digital menjadi agenda krusial, dan di sinilah peran Sunarto Xie sebagai Direktur Information Technology begitu sentral.

Ia dikenal sebagai tokoh kunci di balik kelahiran Livin’ by Mandiri, aplikasi digital yang telah mengubah pengalaman nasabah. Saat menjabat SVP/SEVP Digital Banking, Sunarto adalah “otak” di balik pengembangan Livin’.

Sunarto adalah arsitek di balik positioning, kapabilitas pembayaran, hingga ekspansi fitur Livin’, menunjukkan peran sentralnya dalam pengembangan dan scale-up Livin’.

Di bawah kepemimpinannya, Bank Mandiri berhasil memborong berbagai penghargaan digital, termasuk pengakuan internasional, yang dikaitkan erat dengan strategi dan layanan digital yang inovatif.

Sunarto memiliki latar belakang pendidikan yang kuat di bidang teknologi, dengan gelar S1 Sistem Informasi dari Binus dan MBA dari Tepper School of Business, AS.

Di sisi lain, penguatan tata kelola dan pengawasan menjadi sorotan utama dengan hadirnya Zulkifli Zaini sebagai Komisaris Independen. Zulkifli adalah pemimpin senior yang sangat dihormati di industri perbankan dan BUMN.

Rekam jejaknya mencakup posisi Direktur Utama Bank Mandiri (2010–2013) dan Direktur Utama PLN (2019–2021), serta Komisaris Utama PTPN III.

Ia meraih gelar Master of Business Administration (MBA) dari Washington University, St. Louis, AS, serta menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik Sipil di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Pengalaman dan kedalaman pemahamannya terhadap industri perbankan dan BUMN akan memperkuat fungsi oversight dan memastikan tata kelola perusahaan berjalan dengan prinsip-prinsip terbaik.

Secara keseluruhan, formasi kepemimpinan baru ini menunjukkan komitmen Bank Mandiri untuk terus tumbuh dan berinovasi.

Kombinasi pengalaman retail-corporate dari Riduan, keahlian treasury dan institusi dari Henry, operasi kelas dunia dari Timothy, penggerak digital dan Livin’ dari Sunarto, serta tata kelola yang kuat dari Zulkifli, menjadikan jajaran ini saling melengkapi.

Bank Mandiri optimistis dapat mendorong percepatan pertumbuhan yang berimbang antara segmen wholesale dan retail, mencapai efisiensi operasional yang lebih tinggi, mengorkestrasi ekosistem digital Livin’, Kopra, dan Livin’ Merchant, serta memperkuat fungsi risiko dan tata kelola di masa mendatang.

Sinergi dari pengalaman dan keahlian beragam para pemimpin ini diharapkan mampu membawa Bank Mandiri melesat lebih jauh di tengah dinamika ekonomi dan industri perbankan.

Infografik

Penyegaran susunan pengurus PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menandai langkah strategis untuk memperkuat daya saing, mempercepat transformasi digital, dan memperkuat tata kelola. Kombinasi kepemimpinan berpengalaman di segmen retail, korporasi, treasury, teknologi, dan governance diharapkan membawa Mandiri melaju lebih kencang di tengah ketatnya persaingan industri perbankan.

Kepemimpinan Baru : Riduan resmi menjadi Direktur Utama dan Henry Panjaitan sebagai Wakil Direktur Utama, membawa pengalaman luas lintas segmen untuk akselerasi pertumbuhan Bank Mandiri.

: Riduan resmi menjadi Direktur Utama dan Henry Panjaitan sebagai Wakil Direktur Utama, membawa pengalaman luas lintas segmen untuk akselerasi pertumbuhan Bank Mandiri. Penguatan Digital & Operasional : Timothy Utama memimpin operasi, sementara Sunarto Xie fokus pada transformasi dan inovasi IT, termasuk pengembangan Livin’ by Mandiri. Sinergi lini TI dan operasi menjamin keberlanjutan strategi transformasi digital Bank Mandiri.

: Timothy Utama memimpin operasi, sementara Sunarto Xie fokus pada transformasi dan inovasi IT, termasuk pengembangan Livin’ by Mandiri. Sinergi lini TI dan operasi menjamin keberlanjutan strategi transformasi digital Bank Mandiri. Pengawasan & Tata Kelola: Zulkifli Zaini bergabung sebagai Komisaris Independen untuk memperkuat fungsi oversight dan governance, menegaskan komitmen penguatan GCG Bank Mandiri.

Susunan Pengurus Baru Bank Mandiri

Komisaris Utama/Independen: Kuswiyoto

Wakil Komisaris Utama/Independen: Zainudin Amali

Komisaris: Muhammad Yusuf Ateh

Komisaris: Luky Alfirman*

Komisaris: Yuliot*

Komisaris Independen: Mia Amiati

Komisaris Independen: Zulkifli Zaini*

Adapun, susunan direksi perseroan menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama: Riduan*

Wakil Direktur Utama: Henry Panjaitan*

Direktur Operations: Timothy Utama

Direktur Human Capital & Compliance : Eka Fitria

Direktur Risk Management: Danis Subyantoro

Direktur Commercial Banking: Totok Priyambodo

Direktur Corporate Banking: M. Rizaldi

Direktur Consumer Banking: Saptari*

Direktur Treasury & International Banking: Ari Rizaldi*

Direktur Finance & Strategy: Novita Widya Anggraini

Direktur Network & Retail Funding : Jan Winston Tambunan*

Direktur Information Technology: Sunarto Xie*

*efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.



