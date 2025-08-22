Bisnis Indonesia Premium
Prabowo Bakal Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Simak Besarannya Sekarang

Prabowo merencanakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan bertahap dalam RAPBN 2026. Saat ini, iuran BPJS bervariasi berdasarkan kelas dan status pekerjaan.
Hesti Puji Lestari
Hesti Puji Lestari - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 05:27
Karyawan melayani peserta di salah satu kantor cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Jakarta, Senin (19/5/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Karyawan melayani peserta di salah satu kantor cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Jakarta, Senin (19/5/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah memberikan restu kenaikan iuran BPJS Kesehatan secara bertahap dalam Nota Keuangan RAPBN 2026.

Pemerintah tengah merencanakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Kabarnya, kenaikan akan dilakukan secara bertahap. Namun demikian belum ada kabar berapa kenaikan yang akan ditetapkan dan kapan mulai diberlakukan.

Dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah membuat analisis risiko fiskal, salah satunya terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Pemerintah menjabarkan bahwa kondisi Dana Jaminan Sosial (DJS) yang dikelola BPJS Kesehatan diperkirakan masih cukup terkendali hingga akhir 2025, tetapi menunjukkan tren penurunan yang perlu dimitigasi—salah satunya karena terjadi kenaikan rasio klaim pada semester I/2025. Salah satu upaya mitigasi itu adalah dengan penyesuaian iuran.

Penulis : Hesti Puji Lestari
Editor : Hesti Puji Lestari

Prabowo Bakal Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Simak Besarannya Sekarang
Asuransi
2 jam yang lalu

Prabowo Bakal Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Simak Besarannya Sekarang

Adira Finance Optimistis Kinerja Pembiayaan Semester II Moncer usai BI Rate Turun ke 5%
Multifinance
11 jam yang lalu

Adira Finance Optimistis Kinerja Pembiayaan Semester II Moncer usai BI Rate Turun ke 5%

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT
Perbankan
12 jam yang lalu

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

BI Rate Turun, BRI Finance Sebut Permintaan Kredit Berpotensi Naik
Multifinance
14 jam yang lalu

BI Rate Turun, BRI Finance Sebut Permintaan Kredit Berpotensi Naik

Bos BRI Soroti Prospek Ekonomi Domestik usai BI Rate Turun
Perbankan
15 jam yang lalu

Bos BRI Soroti Prospek Ekonomi Domestik usai BI Rate Turun

