Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Naik 38,4%, Hasil Investasi Asuransi Jiwa Tembus Rp16,68 Triliun pada Semester I/2025

Pendapatan investasi asuransi jiwa naik 38,4% YoY, mencapai Rp16,68 triliun pada semester I/2025, didukung oleh portofolio SBN yang tumbuh 14,6%.
Annisa Nurul Amara
Annisa Nurul Amara - Bisnis.com
Sabtu, 23 Agustus 2025 | 18:40
Share
(Dari kiri) Ketua Bidang Pengembangan & Pelatihan SDM Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Handojo G. Kusuma, Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon, dan Ketua Bidang Kanal Distribusi & Inklusi Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa AAJI Elin Waty dalam konferensi pers laporan kinerja industri asuransi jiwa semester I/2025, di kantor AAJI, Jakarta pada Jumat (22/8/2025). / Bisnis-Annisa Nurul Amara
(Dari kiri) Ketua Bidang Pengembangan & Pelatihan SDM Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Handojo G. Kusuma, Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon, dan Ketua Bidang Kanal Distribusi & Inklusi Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa AAJI Elin Waty dalam konferensi pers laporan kinerja industri asuransi jiwa semester I/2025, di kantor AAJI, Jakarta pada Jumat (22/8/2025). / Bisnis-Annisa Nurul Amara
Ringkasan Berita
  • Pendapatan investasi industri asuransi jiwa mencapai Rp16,68 triliun pada semester I/2025, naik 38,4% year on year dari Rp12,05 triliun.
  • Portofolio investasi asuransi jiwa didominasi oleh obligasi, dengan Surat Berharga Negara (SBN) tumbuh 14,6% menjadi Rp223,03 triliun.
  • Total pendapatan industri asuransi jiwa, termasuk premi dan investasi, mencapai Rp109 triliun pada semester I/2025, meningkat 3,6% year on year.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) melaporkan hasil pendapatan investasi industri asuransi jiwa mencapai Rp16,68 triliun pada semester I/2025. Nilai ini naik 38,4% secara tahunan (year on year/YoY) dari sebelumnya Rp12,05 triliun.

Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon mengatakan hasil investasi tersebut menjadi salah satu penopang kinerja selama paruh pertama 2025. Pendapatan industri asuransi jiwa pada semester I/2025 tercatat menyentuh Rp109 triliun.

“Peningkatan total pendapatan industri asuransi jiwa salah satunya ditopang dari hasil investasi yang meningkat sebesar 38,4%,” tuturnya dalam konferensi pers di Kantor AAJI, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Budi menyebut portofolio investasi perusahaan asuransi jiwa didominasi oleh obligasi alias surat utang. Instrumen investasi ini dipilih sebagai salah satu strategi investasi jangka panjang, meski instrumen dengan profil risiko lebih tinggi seperti saham juga dipilih.

“Jadi kebijakan investasi kami tidak pernah melihat ‘eh bulan ini, kuartal ini, semester ini yang untung apa ya’. Kami nggak pernah begitu, industri kami tidak dirancang untuk itu,” kata dia.

Berdasarkan portofolio investasi dalam data AAJI, surat berharga negara (SBN) yang dimiliki industri asuransi jiwa terus meningkat. Pada semester I/2025, totalnya mencapai Rp223,03 triliun, tumbuh 14,6% YoY dari Rp194,60 triliun.

Baca Juga

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Pengembangan dan Pelatihan SDM AAJI Handojo Gunawan Kusuma mengemukakan total aset investasi industri asuransi jiwa pada semester I/2025 tercatat sebesar Rp551,31 triliun, tumbuh 2,3% YoY.

“Kalau kita bedah dari portfolio investasinya sendiri, kita lihat dari instrumen investasi yang meningkat signifikan adalah Surat Berharga Negara atau SBN yang tumbuh sebesar 14,6% menjadi Rp223,03 triliun,” ucapnya.

Pertumbuhan ini dia sebut menunjukkan komitmen industri asuransi jiwa dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, sekaligus penerapan manajemen risiko yang tepat untuk memastikan kepentingan pemegang polis tetap terjaga.

Selain itu, Handojo juga mengingatkan kepada para pemegang polis supaya tidak panik bilamana terjadi fluktuasi jangka pendek di pasar modal.

“Asuransi jiwa adalah kontrak jangka panjang dan kami mengedepankan strategi investasi yang adaptif dan berorientasi dalam pelindungan nasabah,” tutupnya.

Sebagai informasi, AAJI pun melaporkan total pendapatan dari premi dan hasil investasi industri asuransi jiwa per semester I/2025 sebesar Rp109,0 triliun atau tumbuh 3,6% YoY, dari Rp105,25 triliun.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annisa Nurul Amara
Editor : Iim Fathimah Timorria

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sinyal Kuat Menebalnya Dividen Astra International (ASII) dari JP Morgan
Premium
2 jam yang lalu

Sinyal Kuat Menebalnya Dividen Astra International (ASII) dari JP Morgan

Mengapa Frank Caprio, Legenda Caught in Providence, Berjuluk Hakim Paling Bijak Sedunia?
Premium
3 jam yang lalu

Mengapa Frank Caprio, Legenda Caught in Providence, Berjuluk Hakim Paling Bijak Sedunia?

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Klaim Kesehatan Asuransi Jiwa Membengkak, Dipicu Inflasi Biaya Medis

Klaim Kesehatan Asuransi Jiwa Membengkak, Dipicu Inflasi Biaya Medis

Warga RI yang Setop Asuransi di Tengah Jalan Makin Berkurang, AAJI: Sinyal Positif Ekonomi

Warga RI yang Setop Asuransi di Tengah Jalan Makin Berkurang, AAJI: Sinyal Positif Ekonomi

Industri Asuransi Jiwa Raup Premi Rp87,6 Triliun pada Semester I/2025

Industri Asuransi Jiwa Raup Premi Rp87,6 Triliun pada Semester I/2025

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Peluang dan Tantangan Penjaminan Polis Asuransi LPS Mulai 2028 menurut Asosiasi

Peluang dan Tantangan Penjaminan Polis Asuransi LPS Mulai 2028 menurut Asosiasi

Asuransi Lokal Ramai-Ramai Serok SBN

Asuransi Lokal Ramai-Ramai Serok SBN

DPMPTSP: 11 Investor Terhambat di Cirebon Gara-gara UPL, Investasi Triliunan Menggantung

DPMPTSP: 11 Investor Terhambat di Cirebon Gara-gara UPL, Investasi Triliunan Menggantung

Suku Bunga BI Makin Rendah, Mana yang Lebih Cuan: SBN Ritel SR023 atau Deposito Bank BUMN?

Suku Bunga BI Makin Rendah, Mana yang Lebih Cuan: SBN Ritel SR023 atau Deposito Bank BUMN?

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Wacana Ambil Alih Paksa Saham BCA Bisa Runtuhkan Kepercayaan Pasar
Perbankan
10 menit yang lalu

Wacana Ambil Alih Paksa Saham BCA Bisa Runtuhkan Kepercayaan Pasar

Naik 38,4%, Hasil Investasi Asuransi Jiwa Tembus Rp16,68 Triliun pada Semester I/2025
Asuransi
30 menit yang lalu

Naik 38,4%, Hasil Investasi Asuransi Jiwa Tembus Rp16,68 Triliun pada Semester I/2025

Susunan Lengkap Direksi Bank Syariah Nasional (BSN), Ini Daftarnya
Bisnis Syariah
2 jam yang lalu

Susunan Lengkap Direksi Bank Syariah Nasional (BSN), Ini Daftarnya

Bank Mandiri Pertahankan Gelar Best Bank in Indonesia Tiga Tahun Berturut
Perbankan
2 jam yang lalu

Bank Mandiri Pertahankan Gelar Best Bank in Indonesia Tiga Tahun Berturut

Bank Syariah Nasional Resmi Terbentuk, Alex Sofjan Diangkat Jadi Dirut
Bisnis Syariah
3 jam yang lalu

Bank Syariah Nasional Resmi Terbentuk, Alex Sofjan Diangkat Jadi Dirut

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

OJK Pangkas Pertumbuhan Kredit, Asa Ekspansi Surut?

2

Klaim Kesehatan Asuransi Jiwa Membengkak, Dipicu Inflasi Biaya Medis

3

Bank Raya (AGRO) Tahan Suku Bunga Tabungan Digital di Tengah Tren Penurunan BI Rate

4

Warga RI yang Setop Asuransi di Tengah Jalan Makin Berkurang, AAJI: Sinyal Positif Ekonomi

5

BI Rate Turun dan Ekonomi Membaik, Multifinance Yakin Kredit Naik pada Semester II/2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Pawai Pembangunan dan Karnaval Budaya Nusantara 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

OJK Pangkas Pertumbuhan Kredit, Asa Ekspansi Surut?

2

Klaim Kesehatan Asuransi Jiwa Membengkak, Dipicu Inflasi Biaya Medis

3

Bank Raya (AGRO) Tahan Suku Bunga Tabungan Digital di Tengah Tren Penurunan BI Rate

4

Warga RI yang Setop Asuransi di Tengah Jalan Makin Berkurang, AAJI: Sinyal Positif Ekonomi

5

BI Rate Turun dan Ekonomi Membaik, Multifinance Yakin Kredit Naik pada Semester II/2025