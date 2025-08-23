Bisnis Indonesia Premium
Wacana Ambil Alih Paksa Saham BCA Bisa Runtuhkan Kepercayaan Pasar

Wacana pengambilalihan mayoritas saham BCA oleh negara dinilai berisiko merusak kepercayaan pasar dan stabilitas sistem keuangan, meski isu ini telah dibantah.
Dionisio Damara Tonce
Dionisio Damara Tonce - Bisnis.com
Sabtu, 23 Agustus 2025 | 19:00
Pekerja beraktivitas di dekat logo milik PT Bank Central Asia Tbk di Jakarta. Bisnis/Himawan L Nugraha
Pekerja beraktivitas di dekat logo milik PT Bank Central Asia Tbk di Jakarta. Bisnis/Himawan L Nugraha
Ringkasan Berita
  • Wacana pengambilalihan paksa saham BCA dinilai berbahaya dan dapat merusak kepercayaan investor serta sistem keuangan nasional.
  • Ekonom Didik J. Rachbini menegaskan bahwa kondisi perbankan nasional sudah kuat dan ide hostile take over tidak wajar.
  • CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, membantah adanya rencana akuisisi saham BCA oleh lembaga tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Wacana pengambilalihan paksa saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) atau BCA yang muncul dari kalangan politikus dinilai berbahaya serta berisiko merusak sistem keuangan dan kepercayaan investor.

Ekonom sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini menilai ide hostile take over itu tidak rasional dan dapat merusak sistem perbankan nasional yang sudah bertransformasi setelah proses panjang restrukturisasi.

“Kondisi perbankan sebenarnya sudah bertransformasi cukup kuat. Ini merupakan kebijakan sistem keuangan dan perbankan pascareformasi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/8/2025).

Didik mengingatkan kembali soal krisis 1998 yang menghancurkan sektor perbankan nasional. Namun setelah restrukturisasi, perbankan nasional kini lebih tangguh menghadapi krisis ataupun saat diterpa pandemi Covid-19.

Didik menilai usulan pengambilalihan BCA oleh negara tidak wajar di tengah kondisi perbankan yang makin solid. Dia menyatakan bahwa ide liar itu justru akan membuat kepercayaan pasar terhadap BCA runtuh. 

“Jika ini dilakukan, maka kepercayaan pasar akan runtuh. Saham BCA dipercaya publik karena pengelolaannya baik dan mutlak harus transparan karena merupakan bank publik,” kata Didik.

Dia menambahkan bahwa kinerja BCA maupun Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) harus dipandang sebagai pencapaian penting dalam menopang perekonomian nasional. Kontribusinya tecermin dari laju pertumbuhan kredit, dorongan bagi dunia usaha, hingga pembayaran pajak.

Sementara itu, dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, menepis isu terkait akuisisi mayoritas saham BCA oleh lembaga pengelola investasi tersebut.

Rosan yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu memastikan bahwa saat ini tidak ada agenda dari Danantara untuk mengambil alih kendali BCA.

“Enggak ada,” ujarnya singkat usai menghadiri rapat tertutup dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Saat dimintai konfirmasi terkait kemungkinan pembicaraan awal mengenai isu ini, Rosan memilih tak berkomentar lebih jauh dan meninggalkan wartawan.

Sebelumnya, beredar isu yang menyebutkan supaya negara melalui Danantara mengambil alih saham BCA. Rumor ini dikaitkan dengan skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada Krisis Moneter 1998.

Kala itu, BCA meraih kucuran dana BLBI setelah menghadapi bank rush, sebelum berlanjut pada proses divestasi yang dinilai sebagian pihak sarat masalah.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB, Tommy Kurniawan, meminta semua pihak tidak melontarkan pernyataan yang hanya memicu kegaduhan dan memperburuk iklim investasi di tengah ketidakpastian global.

“Iklim investasi sedang bagus di tengah situasi global yang serba tidak pasti. Karena itu, kita wajib menjaganya dan jangan sampai ada pernyataan yang menimbulkan kegaduhan, terutama terkait sektor perbankan,” ujar Tommy.

Di lantai Bursa Efek Indonesia (BEI), saham BBCA kini berada di level Rp8.450 per saham. Harga itu mencerminkan pelemahan sebesar 12,66% sejak awal tahun atau year to date, serta terkoreksi 3,70% dalam sepekan terakhir.


Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Penulis : Dionisio Damara Tonce
Editor : Iim Fathimah Timorria

Share
BCA Expo Bidik Pasar Kredit Hunian dan Kredit Kendaraan di Bali

BCA Expo Bidik Pasar Kredit Hunian dan Kredit Kendaraan di Bali

Big Money Shuffle BCA Holdings Amid Backlash and Rumors of Danantara Takeover

Big Money Shuffle BCA Holdings Amid Backlash and Rumors of Danantara Takeover

Indeks Bisnis-27 Dibuka Merah, Saham BBCA, BBRI hingga BMRI Kompak Lesu

Indeks Bisnis-27 Dibuka Merah, Saham BBCA, BBRI hingga BMRI Kompak Lesu

Ekonom: Rencana Ambil Alih Paksa BCA Narasi Berbahaya yang Tidak Waras

Ekonom: Rencana Ambil Alih Paksa BCA Narasi Berbahaya yang Tidak Waras

Historia Bisnis: Hikayat Suksesi Pemilik BCA dari Salim, BPPN hingga Grup Djarum

Historia Bisnis: Hikayat Suksesi Pemilik BCA dari Salim, BPPN hingga Grup Djarum

Diterpa Isu Bakal Diakuisisi Danantara, Saham Bank BCA (BBCA) Anjlok

Diterpa Isu Bakal Diakuisisi Danantara, Saham Bank BCA (BBCA) Anjlok

DPR Sebut Danantara Bukan Beban, Melainkan Buat BUMN dan Himbara Gesit

DPR Sebut Danantara Bukan Beban, Melainkan Buat BUMN dan Himbara Gesit

Danantara Dorong Agar Fasilitas Pendukung Hotel & RS BUMN Dipasok UMKM

Danantara Dorong Agar Fasilitas Pendukung Hotel & RS BUMN Dipasok UMKM

Wacana Ambil Alih Paksa Saham BCA Bisa Runtuhkan Kepercayaan Pasar
Perbankan
10 menit yang lalu

Wacana Ambil Alih Paksa Saham BCA Bisa Runtuhkan Kepercayaan Pasar

Naik 38,4%, Hasil Investasi Asuransi Jiwa Tembus Rp16,68 Triliun pada Semester I/2025
Asuransi
30 menit yang lalu

Naik 38,4%, Hasil Investasi Asuransi Jiwa Tembus Rp16,68 Triliun pada Semester I/2025

Susunan Lengkap Direksi Bank Syariah Nasional (BSN), Ini Daftarnya
Bisnis Syariah
2 jam yang lalu

Susunan Lengkap Direksi Bank Syariah Nasional (BSN), Ini Daftarnya

Bank Mandiri Pertahankan Gelar Best Bank in Indonesia Tiga Tahun Berturut
Perbankan
2 jam yang lalu

Bank Mandiri Pertahankan Gelar Best Bank in Indonesia Tiga Tahun Berturut

Bank Syariah Nasional Resmi Terbentuk, Alex Sofjan Diangkat Jadi Dirut
Bisnis Syariah
3 jam yang lalu

Bank Syariah Nasional Resmi Terbentuk, Alex Sofjan Diangkat Jadi Dirut

Berita Lainnya

