Susunan Lengkap Direksi Bank Syariah Nasional (BSN), Ini Daftarnya

PT Bank Syariah Nasional (BSN) mengumumkan susunan direksi baru setelah transformasi dari Bank Victoria Syariah, dengan Alex Sofjan Noor sebagai Direktur Utama.
Reyhan Fernanda Fajarihza
Reyhan Fernanda Fajarihza - Bisnis.com
Sabtu, 23 Agustus 2025 | 16:53
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu (tiga dari kanan) bersama jajaran Victoria Group dalam penandatanganan akta jual beli dan pengambilalihan saham Bank Victoria Syariah di Menara 1 BTN, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025). JIBI/Bisnis-Reyhan Fernanda Fajarihza
Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Nasional (BSN) resmi mengumumkan susunan pengurus usai bertransformasi dari PT Bank Victoria Syariah (BVIS).

Seperti diketahui, perubahan ini merupakan bagian dari spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN Syariah menjadi bank umum syariah (BUS) baru, yang melibatkan BVIS sebagai cangkang.

Corporate Secretary BSN Dody Agoeng mengatakan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (20/8/2025), telah disepakati jajaran pengurus baru yang menjadi nakhoda transformasi BSN ke depan. 

“Nama dan pengurus baru ini adalah identitas. Langkah ini akan meneguhkan jati diri baru BSN sebagai bank syariah yang lebih kokoh, lebih inklusif, dan lebih visioner serta menjadi lembaga keuangan syariah yang dipercaya masyarakat luas,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (23/8/2025). 

Dengan demikian, BSN ditargetkan menjadi bank syariah dengan fondasi finansial dan moral yang kokoh, serta mampu menghadirkan layanan digital modern berprinsip syariah.

Terkait pengurus, RUPSLB Bank Victoria Syariah telah menyetujui pemberhentian dengan hormat para pengurusnya, antara lain Dery Januar dari posisi Direktur Utama, Ruly Dwi Rahayu dari Direktur Kepatuhan, serta Andy Sundoro dari Direktur.

Perseroan pun mengucapkan terima kasih kepada para pengurus yang diberhentikan atas segala sumbangan tenaga dan pikiran selama memangku jabatan tersebut.

RUPSLB juga menyetujui perubahan nomenklatur jabatan direksi Bank Syariah Nasional.

Jajaran pengurus baru akan efektif berlaku setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK ) atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut susunan pengurus Bank Syariah Nasional yang disetujui dalam RUPSLB:

Direktur Utama: Alex Sofjan Noor

Wakil Direktur Utama: Arga M. Nugraha

Direktur Finance, Strategy & Treasury: Abdul Firman

Direktur Consumer Banking: Mochamad Yut Penta

Direktur Human Capital & Compliance: Anton Rijanto

Direktur Risk Management: Beki Kanuwa

Direktur Network & Retail Funding: Ari Kurniaman

 

Penulis : Reyhan Fernanda Fajarihza
Editor : Edi Suwiknyo

