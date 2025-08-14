Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bocoran Pengisi Komisaris dan Direksi Bank Hasil Merger BTN Syariah dan Victoria Syariah

Simak bocoran pengisi posisi komisaris dan direksi bank hasil merger BTN Syariah dan Victoria Syariah.
Patricia Yashinta Desy Abigail
Patricia Yashinta Desy Abigail - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 20:47
Share
Pegawai melayani nasabah di kantor cabang BTN Syariah di Jakarta, Selasa (2/7/2024). JIBI/Bisnis/Himawan L Nugraha
Pegawai melayani nasabah di kantor cabang BTN Syariah di Jakarta, Selasa (2/7/2024). JIBI/Bisnis/Himawan L Nugraha
Ringkasan Berita
  • Proses merger antara BTN Syariah dan Victoria Syariah sedang berlangsung, dengan susunan komisaris diisi oleh pihak eksternal BTN.
  • Bank hasil merger ini direncanakan akan diberi nama Bank Syariah Nasional, menunggu persetujuan regulator dan pemegang saham.
  • BTN telah menandatangani Akta Jual Beli dan Pengambilalihan Saham BVIS sebagai bagian dari spin-off BTN Syariah menjadi Bank Umum Syariah.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Proses penggabungan BTN Syariah dan Bank Victoria Syariah terus berjalan. Sejumlah nama dikabarkan bakal mengisi susunan komisaris dan direksi. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, seluruh posisi dewan komisaris bank hasil merger tersebut akan diisi oleh pihak eksternal BTN.

Sumber yang mengetahui proses ini menyebut, komposisi dewan komisaris mencakup mantan wakil menteri, mantan direktur BTN, tokoh Nahdlatul Ulama, tokoh Muhammadiyah, hingga anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Adapun di jajaran direksi, hanya dua orang yang berasal dari luar BTN. Salah satunya merupakan mantan kepala divisi BTN. "Nama sudah ada tapi masih rahasia, untuk komisaris semua dari luar BTN, untuk direksi hanya dua yang dari luar dan satu di antara eksternal itu mantan kadiv [kepala divisi] BTN," kata sumber tersebut, Kamis (14/8/2025). 

Sumber yang sama mengungkap bahwa bank hasil merger ini akan mengusung nama Bank Syariah Nasional. “Benar, nama banknya Bank Syariah Nasional,” ujarnya.

Keputusan final mengenai susunan pengurus dan nama resmi bank baru tersebut masih menunggu persetujuan regulator dan pemegang saham dalam RUPSLB. 

Baca Juga

Bisnis sudah mencoba menghubungi Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu untuk meminta konfirmasi kabar tersebut, tetapi hingga berita ini ditulis belum ada keterangan mengenai nama baru tersebut. 

Menurut catatan, BTN pada Juni 2025 resmi menandatangani Akta Jual Beli dan Pengambilalihan Saham BVIS sebagai bagian dari proses pemisahan (spin-off) BTN Syariah selaku unit usaha syariah (UUS) milik BTN menjadi Bank Umum Syariah (BUS).  

Nixon kala itu mengatakan aksi korporasi ini merupakan bagian dari inisiatif strategis BTN untuk melakukan pemisahan  BTN Syariah menjadi Bank Umum Syariah (BUS) sehingga memenuhi peraturan regulator dan perundang-undangan negara.  

Dia mengatakan, proses spin-off BTN Syariah rencananya dapat berlangsung pada Oktober-November 2025. Setelah spin-off, diharapkan BTN Syariah yang digabungkan dengan BVIS akan menjadi lebih besar.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Patricia Yashinta Desy Abigail
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Rekomendasi JP Morgan untuk Indo Tambangraya (ITMG) usai Rilis Kinerja Semester I/2025
Premium
36 menit yang lalu

Rekomendasi JP Morgan untuk Indo Tambangraya (ITMG) usai Rilis Kinerja Semester I/2025

Djarum, Sampoerna Chiefs Warn of Heavy Blow from Illegal Cigarette Trade
Premium
2 jam yang lalu

Djarum, Sampoerna Chiefs Warn of Heavy Blow from Illegal Cigarette Trade

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

TLKM, MTEL Cs Jawara Saham BUMN, Berikan Return Dobel Digit Sebulan

TLKM, MTEL Cs Jawara Saham BUMN, Berikan Return Dobel Digit Sebulan

Inikah Nama Bank Hasil Merger BTN Syariah dan Victoria Syariah?

Inikah Nama Bank Hasil Merger BTN Syariah dan Victoria Syariah?

Merger BTN Syariah dan Victoria Syariah Tunggu RUPSLB, Target Bulan Ini Terealisasi

Merger BTN Syariah dan Victoria Syariah Tunggu RUPSLB, Target Bulan Ini Terealisasi

Spin Off UUS BTN dan CIMB Niaga Sesuai Rencana, OJK Targetkan Lahirnya Dua BUS Baru 2025

Spin Off UUS BTN dan CIMB Niaga Sesuai Rencana, OJK Targetkan Lahirnya Dua BUS Baru 2025

Pengendali Bank Victoria Borong Saham BVIC Rp25,02 Miliar, Ini Tujuannya

Pengendali Bank Victoria Borong Saham BVIC Rp25,02 Miliar, Ini Tujuannya

Prabowo Dikabarkan Telah Kantongi Nama Bank Hasil Merger Victoria Syariah & BTN Syariah

Prabowo Dikabarkan Telah Kantongi Nama Bank Hasil Merger Victoria Syariah & BTN Syariah

XLSmart (EXCL) Resmi Angkat Sanjay Vaghasia Jadi Direktur Baru Perseroan

XLSmart (EXCL) Resmi Angkat Sanjay Vaghasia Jadi Direktur Baru Perseroan

OJK Ungkap Danantara Bakal Merger BUMN Keuangan, Termasuk Asuransi-Reasuransi?

OJK Ungkap Danantara Bakal Merger BUMN Keuangan, Termasuk Asuransi-Reasuransi?

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Kisi-Kisi Nilai Limit Polis Asuransi yang Dijamin LPS dari Purbaya
Asuransi
30 menit yang lalu

Kisi-Kisi Nilai Limit Polis Asuransi yang Dijamin LPS dari Purbaya

Bocoran Pengisi Komisaris dan Direksi Bank Hasil Merger BTN Syariah dan Victoria Syariah
Bisnis Syariah
48 menit yang lalu

Bocoran Pengisi Komisaris dan Direksi Bank Hasil Merger BTN Syariah dan Victoria Syariah

Pakar Ungkap Dua Biang Kerok Dana Tabarru Asuransi Syariah Negatif
Asuransi
1 jam yang lalu

Pakar Ungkap Dua Biang Kerok Dana Tabarru Asuransi Syariah Negatif

Dea: Program JKN Buka Akses Layanan Kesehatan Bagi Mahasiswa
Asuransi
10 jam yang lalu

Dea: Program JKN Buka Akses Layanan Kesehatan Bagi Mahasiswa

AFPI Buka Suara usai KPPU Gelar Sidang Perdana Dugaan Kartel Pinjol
Fintech
1 jam yang lalu

AFPI Buka Suara usai KPPU Gelar Sidang Perdana Dugaan Kartel Pinjol

Kinerja Solid, Tugu Insurance Raih 2 Penghargaan Best Insurance
Asuransi
5 jam yang lalu

Kinerja Solid, Tugu Insurance Raih 2 Penghargaan Best Insurance

Bahu Membahu Asuransi Syariah Dongkrak Underwriting Dana Tabarru
Asuransi
2 jam yang lalu

Bahu Membahu Asuransi Syariah Dongkrak Underwriting Dana Tabarru

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

BCA (BBCA) Tutup Kantor Perwakilan Hong Kong

2

Pengamat: Dapen Amankan Investasi ke Selain Saham karena Sideways

3

Kinerja Solid, Tugu Insurance Raih 2 Penghargaan Best Insurance

4

Dea: Program JKN Buka Akses Layanan Kesehatan Bagi Mahasiswa

5

BPJS Ketenagakerjaan Gandeng DJP Lindungi Pekerja & Tegakkan Aturan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Pakar: Asuransi Kesehatan Lebih Baik Disediakan Kantor daripada Beli Sendiri

Pakar: Asuransi Kesehatan Lebih Baik Disediakan Kantor daripada Beli Sendiri

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Perkembangan Pembangunan IKN
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

BCA (BBCA) Tutup Kantor Perwakilan Hong Kong

2

Pengamat: Dapen Amankan Investasi ke Selain Saham karena Sideways

3

Kinerja Solid, Tugu Insurance Raih 2 Penghargaan Best Insurance

4

Dea: Program JKN Buka Akses Layanan Kesehatan Bagi Mahasiswa

5

BPJS Ketenagakerjaan Gandeng DJP Lindungi Pekerja & Tegakkan Aturan