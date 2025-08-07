Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Merger BTN Syariah dan Victoria Syariah Tunggu RUPSLB, Target Bulan Ini Terealisasi

BTN Syariah dan Victoria Syariah menunggu RUPSLB untuk merger pada Agustus 2025. Proses ini bagian dari spin-off UUS BTN menjadi Bank Umum Syariah.
Ni Luh Anggela
Ni Luh Anggela - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 19:09
Share
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu (tiga dari kanan) bersama jajaran Victoria Group dalam penandatanganan akta jual beli dan pengambilalihan saham Bank Victoria Syariah di Menara 1 BTN, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025). JIBI/Bisnis-Reyhan Fernanda Fajarihza
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu (tiga dari kanan) bersama jajaran Victoria Group dalam penandatanganan akta jual beli dan pengambilalihan saham Bank Victoria Syariah di Menara 1 BTN, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025). JIBI/Bisnis-Reyhan Fernanda Fajarihza
Ringkasan Berita
  • Proses merger BTN Syariah dan Victoria Syariah menunggu keputusan RUPSLB yang dijadwalkan sebelum akhir Agustus 2025.
  • Agenda RUPSLB mencakup perubahan nama, anggaran dasar, dan kemungkinan perubahan pengurus Bank Victoria Syariah.
  • BTN telah menandatangani Akta Jual Beli dan Pengambilalihan Saham BVIS sebagai bagian dari spin-off BTN Syariah menjadi Bank Umum Syariah, dengan target menjadi bank syariah terbesar kedua.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) Nixon LP Napitupulu menyatakan, proses penggabungan atau merger Unit Usaha Syariah (UUS) BTN dengan PT Bank Victoria Syariah masih menunggu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Nixon menyampaikan RUPSLB Victoria Syariah dijadwalkan berlangsung sebelum akhir Agustus 2025 sehingga dia mengharapkan proses merger dapat berlangsung pada Agustus 2025.

“Kita berharap Agustus. Sebelum akhir bulan ada RUPSLB Bank Victoria Syariah, kita lagi nunggu keputusan pemilik karena ini harus ke pemilik,” kata Nixon usai menghadiri Peluncuran Bale Korpora di Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025).

Dia mengatakan nantinya akan ada beberapa agenda yang perlu dibahas dalam RUPSLB Bank Victoria Syariah. Pertama, mengagendakan perubahan nama yang nantinya akan diumumkan usai RUPSLB.

Kedua, perubahan anggaran dasar Bank Victoria Syariah mengingat kata dia, anggaran dasar perseroan dan bank-bank BUMN lainnya memiliki banyak perbedaan. “Itu [anggaran dasar] disamain dulu sama bank-bank BUMN, karena ini BUMN jadinya kan,” ujarnya. 

Ketiga, kemungkinan perubahan pengurus. Kendati begitu, Nixon enggan menjelaskan hal ini lebih lanjut.

Baca Juga

Menyitir laman resminya, Kamis (7/8/2025), BTN pada Juni 2025 resmi menandatangani Akta Jual Beli dan Pengambilalihan Saham BVIS sebagai bagian dari proses pemisahan (spin-off) BTN Syariah selaku unit usaha syariah (UUS) milik BTN menjadi Bank Umum Syariah (BUS).

Nixon kala itu mengatakan, aksi korporasi ini merupakan bagian dari inisiatif strategis BTN untuk melakukan pemisahan (spin-off) BTN Syariah menjadi Bank Umum Syariah (BUS) sehingga memenuhi peraturan regulator dan perundang-undangan negara.

Dia mengatakan, proses spin-off BTN Syariah rencananya dapat berlangsung pada Oktober-November 2025. Setelah spin-off, diharapkan BTN Syariah yang digabungkan dengan BVIS akan menjadi lebih besar.

“Kami sudah berjanji kepada Menteri BUMN [Erick Thohir] bahwa bank syariah baru ini ditargetkan untuk menjadi bank syariah terbesar kedua dalam kurun waktu yang tidak lama, dengan bisnis yang efisien, inklusif, dan berbasis nilai-nilai syariah,” kata Nixon. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ni Luh Anggela
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Manuver Anak Konglomerat Hary Tanoe di Bisnis Startup
Premium
1 jam yang lalu

Manuver Anak Konglomerat Hary Tanoe di Bisnis Startup

Hartadinata Abadi (HRTA) Shines Bright on Bullion Bank Synergy
Premium
2 jam yang lalu

Hartadinata Abadi (HRTA) Shines Bright on Bullion Bank Synergy

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Bos BTN Klaim Hanya Ada Sedikit Rekening Dormant, Ini Sebabnya

Bos BTN Klaim Hanya Ada Sedikit Rekening Dormant, Ini Sebabnya

Ramalan Prospek Kredit Kendaraan saat Bank Pelat Merah Lirik Bisnis Auto Loan

Ramalan Prospek Kredit Kendaraan saat Bank Pelat Merah Lirik Bisnis Auto Loan

BRI (BBRI) Bakal Optimalkan Bisnis Auto Loan, Bagaimana dengan (BTN) BBTN?

BRI (BBRI) Bakal Optimalkan Bisnis Auto Loan, Bagaimana dengan (BTN) BBTN?

BTN Beberkan Siasat Pertebal Dana Murah pada Paruh Kedua 2025

BTN Beberkan Siasat Pertebal Dana Murah pada Paruh Kedua 2025

Spin Off UUS BTN dan CIMB Niaga Sesuai Rencana, OJK Targetkan Lahirnya Dua BUS Baru 2025

Spin Off UUS BTN dan CIMB Niaga Sesuai Rencana, OJK Targetkan Lahirnya Dua BUS Baru 2025

Prabowo Dikabarkan Telah Kantongi Nama Bank Hasil Merger Victoria Syariah & BTN Syariah

Prabowo Dikabarkan Telah Kantongi Nama Bank Hasil Merger Victoria Syariah & BTN Syariah

Pengendali Bank Victoria Borong Saham BVIC Rp25,02 Miliar, Ini Tujuannya

Pengendali Bank Victoria Borong Saham BVIC Rp25,02 Miliar, Ini Tujuannya

Bank Victoria Syariah Siap Gelar RUPSLB, Tindak Lanjut Aksi Akuisisi oleh BTN

Bank Victoria Syariah Siap Gelar RUPSLB, Tindak Lanjut Aksi Akuisisi oleh BTN

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Merger BTN Syariah dan Victoria Syariah Tunggu RUPSLB, Target Bulan Ini Terealisasi
Bisnis Syariah
20 menit yang lalu

Merger BTN Syariah dan Victoria Syariah Tunggu RUPSLB, Target Bulan Ini Terealisasi

BNI WondrX 2025 Bakal Digelar, Promo Bunga KPR dan Kredit Kendaraan mulai 1,79%
Perbankan
43 menit yang lalu

BNI WondrX 2025 Bakal Digelar, Promo Bunga KPR dan Kredit Kendaraan mulai 1,79%

Cadangan Devisa Juli 2025 Tergerus untuk Bayar Utang Luar Negeri, Ini Kata Ekonom
Moneter
47 menit yang lalu

Cadangan Devisa Juli 2025 Tergerus untuk Bayar Utang Luar Negeri, Ini Kata Ekonom

Ketua Kelompok Mekaar Jadi Penggerak Pemberdayaan di Kampung Madani PNM
Korporasi
23 jam yang lalu

Ketua Kelompok Mekaar Jadi Penggerak Pemberdayaan di Kampung Madani PNM

OJK: Aset Asuransi Jiwa Syariah Capai Rp34,89 Triliun per Juni 2025
Asuransi
57 menit yang lalu

OJK: Aset Asuransi Jiwa Syariah Capai Rp34,89 Triliun per Juni 2025

Angka Harapan Hidup Meningkat, BPJS Kesehatan Kembangkan Long Term Care
Asuransi
20 Jul 2025 | 20:01 WIB

Angka Harapan Hidup Meningkat, BPJS Kesehatan Kembangkan Long Term Care

Setengah Agen Punya Lisensi Syariah, Jadi Penopang Industri Asuransi Syariah
Asuransi
1 jam yang lalu

Setengah Agen Punya Lisensi Syariah, Jadi Penopang Industri Asuransi Syariah

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

2

Banyak Rekening Kosong di Bank, Ada yang 'Nganggur' Bertahun-tahun

3

BTN Beberkan Siasat Pertebal Dana Murah pada Paruh Kedua 2025

4

Bank Multiarta Sentosa Milik Wings Group Raup Laba Rp99,87 Miliar pada Semester I/2025

5

Siasat Bank Pelat Merah Jaring Dana Murah kala Persaingan Sengit

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Ma'ruf Amin Dorong Bank Syariah Pertama RI Kembali Moncer, Bagaimana Caranya?

Ma'ruf Amin Dorong Bank Syariah Pertama RI Kembali Moncer, Bagaimana Caranya?

Daftar Lengkap Direksi Bank Mandiri usai Darmawan Junaidi Diganti Riduan

Daftar Lengkap Direksi Bank Mandiri usai Darmawan Junaidi Diganti Riduan

OJK Bakal Atur Rekening Dormant Usai Heboh Pemblokiran PPATK

OJK Bakal Atur Rekening Dormant Usai Heboh Pemblokiran PPATK

Simak 5 Langkah Jadi Kaya di Usia 30-an

Simak 5 Langkah Jadi Kaya di Usia 30-an

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Lomba Untuk Lansia HUT ke-80 RI
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

2

Banyak Rekening Kosong di Bank, Ada yang 'Nganggur' Bertahun-tahun

3

BTN Beberkan Siasat Pertebal Dana Murah pada Paruh Kedua 2025

4

Bank Multiarta Sentosa Milik Wings Group Raup Laba Rp99,87 Miliar pada Semester I/2025

5

Siasat Bank Pelat Merah Jaring Dana Murah kala Persaingan Sengit