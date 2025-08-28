Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Respons Penurunan BI Rate, BNI Evaluasi Bunga Kredit

BNI akan mengevaluasi penurunan bunga kredit setelah BI menurunkan suku bunga acuan menjadi 5%. Langkah ini diharapkan mendorong permintaan kredit.
Patricia Yashinta Desy Abigail
Patricia Yashinta Desy Abigail - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 18:45
Share
Nasabah melakukan transaksi menggunakan anjungan tunai mandiri di kantor cabang BNI, Jakarta. Bisnis/Himawan L Nugraha
Nasabah melakukan transaksi menggunakan anjungan tunai mandiri di kantor cabang BNI, Jakarta. Bisnis/Himawan L Nugraha
Ringkasan Berita
  • BNI akan mengevaluasi penurunan bunga kredit menyusul pemangkasan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia sebesar 25 basis poin menjadi 5%.
  • Penyesuaian bunga kredit akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan struktur kredit, profil risiko nasabah, dan kondisi pasar.
  • Bank Indonesia menyoroti lambatnya penurunan suku bunga kredit perbankan meskipun suku bunga acuan telah dipangkas, dengan suku bunga kredit masih tercatat tinggi pada 9,16% di Juli 2025.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau (BBNI) bakal mengevaluasi penurunan bunga kredit, seiring dengan langkah Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5%.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan penurunan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) menjadi ruang bagi perbankan untuk menyesuaikan bunga kredit. Namun, dia menekankan bahwa evaluasi harus dilakukan secara hati-hati agar tetap menjaga kualitas aset.

“Kebijakan penurunan suku bunga acuan merupakan langkah strategis yang diharapkan mampu mendorong permintaan kredit dan memperkuat daya beli masyarakat, sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Okki dalam keterangan tertulis, Kamis (28/8/2025).

Menurutnya, keputusan BI membuka peluang perbankan, termasuk BNI, untuk mengkaji ulang suku bunga kredit secara bertahap. Faktor yang akan menjadi pertimbangan meliputi struktur dan jangka waktu kredit, profil risiko nasabah, kondisi likuiditas bank, hingga dinamika persaingan di pasar.

“Keputusan tersebut memerlukan pertimbangan yang komprehensif, tidak hanya dari sisi profitabilitas bank dan perilaku nasabah, tetapi juga mempertimbangkan dinamika kompetisi di pasar. Oleh karena itu, penyesuaian dilakukan secara gradual sambil tetap mengutamakan kualitas aset,” jelas Okki.

Okki memastikan bakal melakukan evaluasi menyeluruh dan berkala atas portofolio kreditnya. Penyesuaian bunga akan diterapkan selektif sesuai kesiapan masing-masing segmen pembiayaan. Menurutnya bahwa langkah penyesuaian suku bunga kredit ditempuh untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan nasabah dan prinsip kehati-hatian perbankan. 

Baca Juga

Dengan begitu, kata Okki, bank pelat merah ini berkomitmen memastikan kebijakan moneter dapat tersalurkan secara optimal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Perbankan Lambat Turunkan Suku Bunga Kredit

Pemerintah dan Bank Indonesia menyoroti keengganan perbankan menurunkan suku bunga kredit meski BI telah memangkas suku bunga acuan sejak tahun lalu. Sebelumnya, Rapat Dewan Gubernur BI pada Rabu (20/8/2025) kembali memangkas suku bunga acuan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5%. 

"Dengan mendasarkan asesmen proyeksi dan berbagai arah ke depan tersebut, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2025 memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5%," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo melalui video conference, Rabu (20/8/2025). 

Kemudian, BI juga menurunkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,25% dan suku bunga Lending Facility 25 bps menjadi 5,75%. 

Menurut Perry kebijakan bank sentral konsisten dengan rendahnya perkiraan inflasi tahun 2025 dan 2026, terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kapasitas perekonomian. 

Pemangkasan ini menjadi yang kedua kalinya berturut-turut setelah pada RDG Juli 2025, bank sentral juga menurunkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,25%.

Meskipun BI Rate dipangkas, Perry mengatakan penurunan suku bunga kredit perbankan masih berjalan lambat. Pada Juli 2025, suku bunga kredit tercatat sebesar 9,16%, masih relatif sama dengan bulan sebelumnya. 

"Bank Indonesia memandang suku bunga kredit perbankan perlu terus menurun sehingga dapat mendorong peningkatan penyaluran kredit/pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi," ujarnya dalam Konferensi Pers Hasil RDG Agustus 2025 pada Rabu (20/8/2025). 

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur BI Juda Agung menjelaskan jika melihat data-data terkini, transmisi suku bunga yang terjadi saat ini tidak secepat pada penurunan BI Rate sebelumnya. Meski demikian, kata Juda, terlihat data yang cukup menggembirakan meskipun belum kuat.

Salah satunya, suku bunga deposito perbankan turun dari 4,85% pada Juni 2025 menjadi 4,75% pada Juli 2025 atau susut 10 bps. Suku bunga kredit baru juga mengalami penurunan, khususnya untuk kredit korporasi, komersial, dan UMKM. 

"Suku bunga kredit korporasi turun 27 bps dari 7,58% ke 7,31%, komersial 8,35% ke 8,26% atau 9 bps, dan UMKM turun 15 bps dari 11,01% pada Juni 2025 ke 10,86% Juli 2025," jelas Juda.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Patricia Yashinta Desy Abigail
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sinergi TikTok Shop–Tokopedia Ini Bisa Percepat Jalur Laba GOTO
Premium
53 menit yang lalu

Sinergi TikTok Shop–Tokopedia Ini Bisa Percepat Jalur Laba GOTO

Bahan Bakar Saham Crazy Rich Hermanto Tanoko Avia Avian (AVIA) Menyala di Semester II/2025
Premium
1 jam yang lalu

Bahan Bakar Saham Crazy Rich Hermanto Tanoko Avia Avian (AVIA) Menyala di Semester II/2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Rupiah Menguat, Cek Kurs Dolar AS Hari Ini (28/8) di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI

Rupiah Menguat, Cek Kurs Dolar AS Hari Ini (28/8) di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI

EMTK, TLKM, and PGEO Lead ESG Leaders Index Performance

EMTK, TLKM, and PGEO Lead ESG Leaders Index Performance

Tips Cuan Investasi Saham dari Bos Mandiri Sekuritas

Tips Cuan Investasi Saham dari Bos Mandiri Sekuritas

When Foreign Investors Keep Pouring Money into Driving the IDX Composite

When Foreign Investors Keep Pouring Money into Driving the IDX Composite

BI Rate Turun, Cek Daftar Bunga KPR di BTN, Mandiri, BNI, BRI, dan BCA Terbaru

BI Rate Turun, Cek Daftar Bunga KPR di BTN, Mandiri, BNI, BRI, dan BCA Terbaru

Merdeka Battery (MBMA) Punya Obligasi Beredar Rp10,8 Triliun, Begini Potret Total Utangnya

Merdeka Battery (MBMA) Punya Obligasi Beredar Rp10,8 Triliun, Begini Potret Total Utangnya

Bank Mandiri (BMRI) Turunkan Bunga Kredit usai BI Rate jadi 5%

Bank Mandiri (BMRI) Turunkan Bunga Kredit usai BI Rate jadi 5%

Bank Mandiri (BMRI) Ungkap Dampak Penurunan BI Rate ke Kinerja

Bank Mandiri (BMRI) Ungkap Dampak Penurunan BI Rate ke Kinerja

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Respons Penurunan BI Rate, BNI Evaluasi Bunga Kredit
Perbankan
1 jam yang lalu

Respons Penurunan BI Rate, BNI Evaluasi Bunga Kredit

Ekonom Bank Pelat Merah Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Kredit 2025, Jadi 8,75%
Perbankan
1 jam yang lalu

Ekonom Bank Pelat Merah Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Kredit 2025, Jadi 8,75%

PPATK Gaet Perbankan Pantau Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait MBG
Perbankan
3 jam yang lalu

PPATK Gaet Perbankan Pantau Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait MBG

Program JKN Jadi Penyelamat Sutaji Jalani Hemodialisis
Asuransi
12 jam yang lalu

Program JKN Jadi Penyelamat Sutaji Jalani Hemodialisis

Pertumbuhan Kredit Juli 2025 Setara DPK, Mandiri: Likuiditas Bank Relatif Stabil
Perbankan
4 jam yang lalu

Pertumbuhan Kredit Juli 2025 Setara DPK, Mandiri: Likuiditas Bank Relatif Stabil

PNM Perkuat Ekonomi Akar Rumput Lewat Olahan Singkong
Korporasi
5 jam yang lalu

PNM Perkuat Ekonomi Akar Rumput Lewat Olahan Singkong

BRI Finance: Pelonggaran Aturan DP Bakal Dorong Masyarakat Beli Kendaraan
Multifinance
4 jam yang lalu

BRI Finance: Pelonggaran Aturan DP Bakal Dorong Masyarakat Beli Kendaraan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Program JKN Jadi Penyelamat Sutaji Jalani Hemodialisis

2

Jarak BI Rate vs LPS Rate jadi Sorotan, Jangan Ada Matahari Kembar

3

LPS Siap Jalankan Penjaminan Polis, Tunggu Rampungnya Aturan Pemerintah

4

Inovasi KPR Warga Penghasilan Rendah Digodok, Cicilan Rp1 Juta per Bulan

5

Merger dan Akuisisi jadi Opsi Pinjol Penuhi Syarat Modal Minimum Rp12,5 Miliar

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Ketersediaan Beras Nasional 2025 Melimpah, Capai 36,98 Juta Ton
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Program JKN Jadi Penyelamat Sutaji Jalani Hemodialisis

2

Jarak BI Rate vs LPS Rate jadi Sorotan, Jangan Ada Matahari Kembar

3

LPS Siap Jalankan Penjaminan Polis, Tunggu Rampungnya Aturan Pemerintah

4

Inovasi KPR Warga Penghasilan Rendah Digodok, Cicilan Rp1 Juta per Bulan

5

Merger dan Akuisisi jadi Opsi Pinjol Penuhi Syarat Modal Minimum Rp12,5 Miliar