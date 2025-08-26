BI Rate Turun, Cek Daftar Bunga KPR di BTN, Mandiri, BNI, BRI, dan BCA Terbaru

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 19-20 Agustus 2025 memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,00%. Simak daftar bunga kredit kepemilikan rumah (KPR) di BTN, Mandiri, BNI, dan BCA terbaru.

Selain memangkas BI Rate, bank sentral juga menurunkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 5,75%.

Kendati BI Rate turun sebanyak 4 kali sepanjang 2025, penurunan suku bunga kredit perbankan masih berjalan lambat. BI mencatat, suku bunga kredit pada Juli 2025 tercatat sebesar 9,16% alias tidak mengalami perubahan dari bulan sebelumnya.

“Bank Indonesia memandang suku bunga kredit perbankan perlu terus menurun sehingga dapat mendorong peningkatan penyaluran kredit/pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam keterangannya, dikutip Selasa (26/8/2025).

Sejalan dengan kondisi ini, bank sentral melaporkan bahwa pertumbuhan kredit perbankan melambat pada Juli 2025. Tercatat pada periode tersebut, kredit perbankan tumbuh sebesar 7,03% secara tahunan (year on year/YoY) atau turun dibanding pertumbuhan Juni 2025 yang tercatat sebesar 7,77%.

Bank sentral menyebut, perbankan cenderung berhati-hati dalam menyalurkan kredit, yang tercermin pada standar penyaluran kredit (lending standard) yang meningkat.

Adapun dari sisi penggunaan, pertumbuhan kredit konsumsi dan kredit modal kerja belum kuat yang masing-masing tumbuh sebesar 8,11% dan 3,08% YoY sedangkan kredit investasi tumbuh tinggi sebesar 12,42% YoY sejalan dengan tingginya pertumbuhan investasi.

Lantas berapa persen bunga yang ditawarkan perbankan saat ini?

Daftar Bunga KPR di BTN, Mandiri, BNI, BRI, dan BCA

Bunga KPR BTN

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. BTN per Juli 2025 menetapkan suku bunga dasar kredit (SBDK) untuk kredit konsumsi khususnya pada segmen KPR di level 8,04% per tahun. Untuk suku bunga pada segmen non KPR, bank pelat merah itu menetapkan SBDK sebesar 10,80% per tahun.

Melansir website resminya, BTN menawarkan promo bunga KPR yang berlaku mulai 29 April - 31 Desember 2025 untuk produk KPR non subsidi. Promo yang ditujukan bagi debitur BTN ini memberikan penawaran khusus suku bunga mulai dari 2,65% fix selama 3 tahun untuk tenor minimal 15 tahun.

Suku Bunga Mulai dari 2,65%

Suku Bunga (p.a anuitas) Masa Fixed Min Plafond Minimal Tenor Kenaikan Suku Bunga Berjenjang Penalti Pelunasan dipercepat/ Pembayaran Ekstra 2,65 % Fixed Rate 3 Tahun Rp750 Juta 15 Tahun 3% per tahun s.d Floating 10% Selama Minimal Tenor Sebesar 2% per tahun

Nasabah juga dapat memilih bunga fix lainnya, misalnya 3,5% fix 3 tahun untuk tenor 15 tahun dan 4,5% fix 5 tahun untuk tenor minimal 18 tahun. Informasi lengkap terkait beragam promo bunga KPR BTN dapat dilihat melalui website resminya btn.co.id.

Suku Bunga (p.a anuitas) Masa Fixed Minimal Tenor Penalti Pelunasan dipercepat/ Pembayaran Ekstra 3,5 % Fixed Rate 3 Tahun 15 Tahun 10% Selama Minimal Tenor Sebesar 2% per tahun 4,5 % Fixed Rate 5 Tahun 18 Tahun

Bunga KPR Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan SBDK untuk segmen KPR di level 12,50% per tahun. Untuk suku bunga pada segmen non KPR, Perseroan mematok SBDK sebesar 12,00% per tahun.

Bank pelat merah itu menawarkan berbagai pilihan suku bunga untuk pembelian hunian baru, hunian secondary, pengajuan take over hingga pembiayaan multiguna & top up, yang berlaku sampai dengan batas pencairan kredit 31 Agustus 2025.

Misalnya untuk kategori suku bunga kategori A - KPR New Booking, Bank Mandiri menawarkan bunga mulai 2,60% fix selama 5 tahun dengan minimal jangka waktu kredit 5 tahun.

Nasabah juga dapat memilih bunga fix lainnya, misalnya 2,75% fix 3 tahun untuk tenor minimal 15 tahun dan 5,60% fix 3 tahun untuk tenor minimal 8 tahun.

Pilihan Suku Bunga Kategori A - KPR New Booking

Masa Fixed Suku Bunga Minimal Jangka Waktu Kredit Fixed 1 tahun 2.60% 5 tahun Fixed 3 tahun 2.75% 15 tahun 5.60% 8 tahun Fixed 5 tahun 3.75% 15 tahun Berjenjang

Fixed 10 Tahun 3.96% fix 3 th,

lalu 8.66% fix 3 th,

lalu 9.66% fix 4 th 15 tahun 4.86% fix 3 th,

lalu 8.86% fix 3 th,

lalu 9.66% fix 4 th 12 tahun

Terdapat banyak pilihan bunga KPR Mandiri dengan tenor tertentu yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Informasi lengkap bisa diakses langsung oleh nasabah melalui bankmandiri.co.id.