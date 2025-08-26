Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BI Rate Turun, Cek Daftar Bunga KPR di BTN, Mandiri, BNI, BRI, dan BCA Terbaru

Bank Indonesia menurunkan BI Rate menjadi 5% pada Agustus 2025. Cek bunga KPR terbaru di BTN, Mandiri, BNI, BRI, dan BCA untuk penawaran menarik.
Ni Luh Anggela
Ni Luh Anggela - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 17:50
Share
Aktivitas pekerja pada proyek perumahan subsidi di Desa Selacau, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin (10/6/2024). Bisnis/Rachman
Aktivitas pekerja pada proyek perumahan subsidi di Desa Selacau, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin (10/6/2024). Bisnis/Rachman
Ringkasan Berita
  • Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan BI Rate menjadi 5,00% dan berharap penurunan ini dapat mendorong pertumbuhan kredit perbankan yang masih lambat.
  • Berbagai bank seperti BTN, Mandiri, BNI, BRI, dan BCA menawarkan suku bunga KPR yang bervariasi, dengan promo bunga rendah untuk menarik nasabah.
  • BTN menawarkan bunga KPR mulai dari 2,65% fix selama 3 tahun, Mandiri mulai dari 2,60% fix selama 5 tahun, BNI mulai dari 1,79% fix 1 tahun, BRI menawarkan bunga 5% fix, dan BCA menawarkan bunga mulai dari 1,65% fix 1 tahun.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 19-20 Agustus 2025 memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,00%. Simak daftar bunga kredit kepemilikan rumah (KPR) di BTN, Mandiri, BNI, dan BCA terbaru.

Selain memangkas BI Rate, bank sentral juga menurunkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 5,75%.

Kendati BI Rate turun sebanyak 4 kali sepanjang 2025, penurunan suku bunga kredit perbankan masih berjalan lambat. BI mencatat, suku bunga kredit pada Juli 2025 tercatat sebesar 9,16% alias tidak mengalami perubahan dari bulan sebelumnya. 

Baca Juga : Diskon Pajak Rumah Diperpanjang sampai Akhir 2025, Begini Kondisi Penyaluran KPR Terkini

“Bank Indonesia memandang suku bunga kredit perbankan perlu terus menurun sehingga dapat mendorong peningkatan penyaluran kredit/pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam keterangannya, dikutip Selasa (26/8/2025).

Sejalan dengan kondisi ini, bank sentral melaporkan bahwa pertumbuhan kredit perbankan melambat pada Juli 2025. Tercatat pada periode tersebut, kredit perbankan tumbuh sebesar 7,03% secara tahunan (year on year/YoY) atau turun dibanding pertumbuhan Juni 2025 yang tercatat sebesar 7,77%.

Bank sentral menyebut, perbankan cenderung berhati-hati dalam menyalurkan kredit, yang tercermin pada standar penyaluran kredit (lending standard) yang meningkat.

Adapun dari sisi penggunaan, pertumbuhan kredit konsumsi dan kredit modal kerja belum kuat yang masing-masing tumbuh sebesar 8,11% dan 3,08% YoY sedangkan kredit investasi tumbuh tinggi sebesar 12,42% YoY sejalan dengan tingginya pertumbuhan investasi.

Baca Juga : Ancaman KPR Macet Picu Bank Kencangkan Mitigasi Risiko

Lantas berapa persen bunga yang ditawarkan perbankan saat ini?

Daftar Bunga KPR di BTN, Mandiri, BNI, BRI, dan BCA

Bunga KPR BTN

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. BTN per Juli 2025 menetapkan suku bunga dasar kredit (SBDK) untuk kredit konsumsi khususnya pada segmen KPR di level 8,04% per tahun. Untuk suku bunga pada segmen non KPR, bank pelat merah itu menetapkan SBDK sebesar 10,80% per tahun.

Melansir website resminya, BTN menawarkan promo bunga KPR yang berlaku mulai 29 April - 31 Desember 2025 untuk produk KPR non subsidi. Promo yang ditujukan bagi debitur BTN ini memberikan penawaran khusus suku bunga mulai dari 2,65% fix selama 3 tahun untuk tenor minimal 15 tahun. 

Suku Bunga Mulai dari 2,65%

Suku Bunga (p.a anuitas)

Masa Fixed

Min Plafond

Minimal Tenor

Kenaikan Suku Bunga Berjenjang

Penalti Pelunasan dipercepat/ Pembayaran Ekstra

2,65 %

Fixed Rate 3 Tahun

Rp750 Juta

15 Tahun

3% per tahun s.d Floating

10% Selama Minimal Tenor Sebesar 2% per tahun

Nasabah juga dapat memilih bunga fix lainnya, misalnya 3,5% fix 3 tahun untuk tenor 15 tahun dan 4,5% fix 5 tahun untuk tenor minimal 18 tahun. Informasi lengkap terkait beragam promo bunga KPR BTN dapat dilihat melalui website resminya btn.co.id.


Suku Bunga (p.a anuitas)

Masa Fixed

Minimal Tenor

Penalti Pelunasan dipercepat/ Pembayaran Ekstra

3,5 %

Fixed Rate 3 Tahun

15 Tahun 

10% Selama Minimal Tenor Sebesar 2% per tahun

4,5 %

Fixed Rate 5 Tahun

18 Tahun

Bunga KPR Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan SBDK untuk segmen KPR di level 12,50% per tahun. Untuk suku bunga pada segmen non KPR, Perseroan mematok SBDK sebesar 12,00% per tahun.

Bank pelat merah itu menawarkan berbagai pilihan suku bunga untuk pembelian hunian baru, hunian secondary, pengajuan take over hingga pembiayaan multiguna & top up, yang berlaku sampai dengan batas pencairan kredit 31 Agustus 2025.

Misalnya untuk kategori suku bunga kategori A - KPR New Booking, Bank Mandiri menawarkan bunga mulai 2,60% fix selama 5 tahun dengan minimal jangka waktu kredit 5 tahun.

Nasabah juga dapat memilih bunga fix lainnya, misalnya 2,75% fix 3 tahun untuk tenor minimal 15 tahun dan 5,60% fix 3 tahun untuk tenor minimal 8 tahun.

Pilihan Suku Bunga Kategori A - KPR New Booking

Masa Fixed 

Suku Bunga

Minimal Jangka Waktu Kredit

Fixed 1 tahun

2.60%

5 tahun

Fixed 3 tahun

2.75%

15 tahun

5.60%

8 tahun

Fixed 5 tahun

3.75%

15 tahun

Berjenjang


Fixed 10 Tahun

3.96% fix 3 th,


lalu 8.66% fix 3 th,


lalu 9.66% fix 4 th

15 tahun

4.86% fix 3 th,


lalu 8.86% fix 3 th,


lalu 9.66% fix 4 th

12 tahun

Terdapat banyak pilihan bunga KPR Mandiri dengan tenor tertentu yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Informasi lengkap bisa diakses langsung oleh nasabah melalui bankmandiri.co.id.

Halaman
  1. 1
  2. 2
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ni Luh Anggela
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Menunggu Saham BBCA Kembali Bertenaga
Premium
25 menit yang lalu

Menunggu Saham BBCA Kembali Bertenaga

Mitra Adiperkasa’s (MAPI) Profit and Risk Outlook in Ace Hardware Partnership
Premium
55 menit yang lalu

Mitra Adiperkasa’s (MAPI) Profit and Risk Outlook in Ace Hardware Partnership

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Diskon Pajak Rumah Diperpanjang sampai Akhir 2025, Begini Kondisi Penyaluran KPR Terkini

Diskon Pajak Rumah Diperpanjang sampai Akhir 2025, Begini Kondisi Penyaluran KPR Terkini

BCA Expo 2025 Tawarkan KKB, KPR, hingga KSM, Cek Promo Suku Bunganya

BCA Expo 2025 Tawarkan KKB, KPR, hingga KSM, Cek Promo Suku Bunganya

Bos BTN Ngeluh Suku Bunga FLPP Terlalu Rendah ke DPR, Minta Penyesuaian ke 6%

Bos BTN Ngeluh Suku Bunga FLPP Terlalu Rendah ke DPR, Minta Penyesuaian ke 6%

Property Loan Sector Faces Growing Risks

Property Loan Sector Faces Growing Risks

Bank Indonesia Mau Guyur Insentif Rp80 Triliun di Program 3 Juta Rumah

Bank Indonesia Mau Guyur Insentif Rp80 Triliun di Program 3 Juta Rumah

Aral Kredit Macet Adang Proteksi Asuransi dalam Program KPR

Aral Kredit Macet Adang Proteksi Asuransi dalam Program KPR

Bank Mega Syariah Optimalkan Penurunan BI Rate untuk Dorong Bisnis

Bank Mega Syariah Optimalkan Penurunan BI Rate untuk Dorong Bisnis

Danantara Rilis Patriot Bond, Mengekor Penerbitan Surat Utang Jumbo oleh SWF, PIF Arab Saudi dan TWF Turki

Danantara Rilis Patriot Bond, Mengekor Penerbitan Surat Utang Jumbo oleh SWF, PIF Arab Saudi dan TWF Turki

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Setelah 15 Tahun, Amartha Resmi jadi Financial Group dan Luncurkan Dompet Digital
Fintech
29 menit yang lalu

Setelah 15 Tahun, Amartha Resmi jadi Financial Group dan Luncurkan Dompet Digital

Bank Mega Syariah Optimalkan Penurunan BI Rate untuk Dorong Bisnis
Bisnis Syariah
37 menit yang lalu

Bank Mega Syariah Optimalkan Penurunan BI Rate untuk Dorong Bisnis

BI Rate Turun, Cek Daftar Bunga KPR di BTN, Mandiri, BNI, BRI, dan BCA Terbaru
Perbankan
1 jam yang lalu

BI Rate Turun, Cek Daftar Bunga KPR di BTN, Mandiri, BNI, BRI, dan BCA Terbaru

Hijaukan Negeri, PNM Tanam 343.451 Pohon untuk Indonesia yang Berkelanjutan
Korporasi
24 Agt 2025 | 11:56 WIB

Hijaukan Negeri, PNM Tanam 343.451 Pohon untuk Indonesia yang Berkelanjutan

Bos LPS Ungkap Alasan Pangkas Bunga Penjaminan ke 3,75%
Perbankan
1 jam yang lalu

Bos LPS Ungkap Alasan Pangkas Bunga Penjaminan ke 3,75%

Hari Perumahan Nasional, PNM Dukung Rumah Layak bagi Nasabah Mekaar
Multifinance
25 Agt 2025 | 14:42 WIB

Hari Perumahan Nasional, PNM Dukung Rumah Layak bagi Nasabah Mekaar

Pamer Punya 10.000 Karyawan, Ini Strategi Amartha Financial Kala Badai PHK Menghantui
Fintech
1 jam yang lalu

Pamer Punya 10.000 Karyawan, Ini Strategi Amartha Financial Kala Badai PHK Menghantui

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Top 10 Bank Digital Terbesar RI: Seabank Kokoh Teratas, Aset Superbank Melonjak

2

Opini WTP ke-7, BPKH Buktikan Tata Kelola Transparan dan Akuntabel

3

Perubahan Iklim & Kerusakan Lingkungan Ikut Ancam Kualitas Kredit

4

Andre Taulany Ajak Pekerja Lindungi Diri dengan BPJS Ketenagakerjaan

5

Sederet Penyebab Premi Unit-Linked Terus Turun, Investasi Loyo hingga Efek Regulasi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Rapat Koordinasi UMKM dan Desa Bakti BCA
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Top 10 Bank Digital Terbesar RI: Seabank Kokoh Teratas, Aset Superbank Melonjak

2

Opini WTP ke-7, BPKH Buktikan Tata Kelola Transparan dan Akuntabel

3

Perubahan Iklim & Kerusakan Lingkungan Ikut Ancam Kualitas Kredit

4

Andre Taulany Ajak Pekerja Lindungi Diri dengan BPJS Ketenagakerjaan

5

Sederet Penyebab Premi Unit-Linked Terus Turun, Investasi Loyo hingga Efek Regulasi