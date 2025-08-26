Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bank Mega Syariah Optimalkan Penurunan BI Rate untuk Dorong Bisnis

Bank Mega Syariah manfaatkan penurunan BI Rate untuk dorong bisnis B2B2C, tingkatkan pembiayaan dan dana murah, serta perkuat ekosistem digital.
Ni Luh Anggela
Ni Luh Anggela - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 18:18
Share
Karyawati menghitung uang di kantor cabang Bank Mega Syariah di Jakarta. Bisnis/Abdurachman
Karyawati menghitung uang di kantor cabang Bank Mega Syariah di Jakarta. Bisnis/Abdurachman
Ringkasan Berita
  • Bank Mega Syariah memanfaatkan penurunan BI Rate untuk mendorong pertumbuhan bisnis melalui pendekatan B2B2C, menggandeng lembaga pendidikan dan kesehatan.
  • Perseroan mencatat peningkatan pembiayaan sebesar 25,6% YoY hingga Juli 2025, dengan fokus pada pembiayaan korporasi dan konsumer, termasuk produk tanpa agunan dan pembiayaan rumah.
  • Penguatan ekosistem digital dan produk loyalitas meningkatkan dana pihak ketiga, dengan dana murah mencapai Rp3,4 triliun dan pengguna aktif M-Syariah meningkat 65% hingga pertengahan 2025.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Mega Syariah melihat tren penurunan suku bunga acuan dapat menjadi momentum untuk mendorong pertumbuhan bisnisnya melalui pendekatan Business-to-Business-to-Consumer atau B2B2C.

Corporate Secretary Division Head Bank Mega Syariah Hanie Dewita menyampaikan pihaknya menggandeng lembaga pendidikan dan kesehatan untuk menjaring dana institusi sekaligus individu di dalamnya.

“Dengan kekuatan ekosistem B2B2C, Bank Mega Syariah dapat menghasilkan net interest margin (NIM) lebih optimal,” kata Hanie dalam keterangannya, Selasa (26/8/2025).

Hanie mengatakan, meski tidak menggunakan bunga (interest) sebagai dasar operasional, kebijakan suku bunga Bank Indonesia (BI) turut menjadi pertimbangan acuan bagi hasil Bank Mega Syariah.

Untuk diketahui, Bank Indonesia (BI) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 19-20 Agustus 2025 memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,00%. Otoritas moneter itu tercatat telah menurunkan suku bunga acuannya sebanyak 5 kali, masing-masing 25 bps pada September 2024, Januari, Mei, Juli dan Agustus 2025.

Lebih lanjut, bank milik CT Corp. ini fokus memperkuat fundamental bisnis dengan menjaga komposisi dana murah untuk menjaga daya saing. Menurutnya, strategi ini membuat perseroan mampu menawarkan pembiayaan dengan harga yang lebih kompetitif kepada nasabah.

Baca Juga

Hingga Juli 2025, perseroan membukukan penyaluran pembiayaan sebesar lebih dari Rp9,18 triliun. Realisasi itu meningkat sebesar 25,6% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan Juli 2024. Kinerja positif itu didorong oleh peningkatan pembiayaan korporasi yang naik 16,88% hingga mencapai lebih dari Rp3,9 triliun, atau setara dengan 43% dari total pembiayaan.

Bank milik CT Corp. itu turut memperkuat produk pembiayaan konsumer, khususnya pada produk pembiayaan tanpa agunan (Flexi Mitra) untuk nasabah payroll. Untuk versi nonpayroll, Perseroan menawarkan berbagai produk seperti pembiayaan pemilikan rumah (flexi home) dan pembiayaan multiguna (Flexi Multiguna).

Adapun Bank Mega Syariah membukukan total pembiayaan konsumer sebesar Rp523 miliar per Juli 2025, atau naik 46,09% YoY. Dari sisi pengumpulan dana, Bank Mega Syariah terus memperkuat dana pihak ketiga (DPK) khususnya dana murah atau CASA. Tercatat, dana murah yang dihimpun perseroan mencapai Rp3,4 triliun hingga Juli 2025. Realisasi itu tumbuh 8,58% dari periode yang sama tahun lalu.

Hanie mengatakan meningkatnya dana murah turut mendorong DPK Perseroan yang tercatat tumbuh 10,8% atau mencapai Rp10,86 triliun. Dalam mendorong dana murah, Hanie menyebut Perseroan ditopang oleh penguatan ekosistem digital khususnya melalui M-Syariah, aplikasi mobile banking yang menjadi motor penggerak pertumbuhan transaksi ritel.

Tercatat jumlah pengguna aktif M-Syariah meningkat lebih dari 65% hingga pertengahan 2025, dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Volume transaksi QRIS juga tercatat meningkat bahkan lebih dari 120% YoY.

Produk dan program loyalitas seperti Balapan QRIS, Tabungan Haji iB, serta Deposito Berkah Digital juga turut berkontribusi terhadap peningkatan dana pihak ketiga. “Dengan tren penurunan suku bunga, Bank Mega Syariah tetap menjaga daya saing dengan menghadirkan produk pembiayaan yang kompetitif dan sesuai kebutuhan nasabah,” pungkasnya.  

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ni Luh Anggela
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Menunggu Saham BBCA Kembali Bertenaga
Premium
24 menit yang lalu

Menunggu Saham BBCA Kembali Bertenaga

Mitra Adiperkasa’s (MAPI) Profit and Risk Outlook in Ace Hardware Partnership
Premium
55 menit yang lalu

Mitra Adiperkasa’s (MAPI) Profit and Risk Outlook in Ace Hardware Partnership

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Subholding Keuangan milik CT, Mega Corpora Kantongi Laba Rp2,3 Triliun

Subholding Keuangan milik CT, Mega Corpora Kantongi Laba Rp2,3 Triliun

Laba Bersih Bank Mega Syariah Rp91,49 Miliar pada Semester I/2025

Laba Bersih Bank Mega Syariah Rp91,49 Miliar pada Semester I/2025

BI Rate Turun, Cek Daftar Bunga KPR di BTN, Mandiri, BNI, BRI, dan BCA Terbaru

BI Rate Turun, Cek Daftar Bunga KPR di BTN, Mandiri, BNI, BRI, dan BCA Terbaru

Danantara Rilis Patriot Bond, Mengekor Penerbitan Surat Utang Jumbo oleh SWF, PIF Arab Saudi dan TWF Turki

Danantara Rilis Patriot Bond, Mengekor Penerbitan Surat Utang Jumbo oleh SWF, PIF Arab Saudi dan TWF Turki

Bergeming Bunga Bank Digital saat BI Rate Bergerak Turun

Bergeming Bunga Bank Digital saat BI Rate Bergerak Turun

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025

Bank Syariah Indonesia (BRIS) Proyeksikan Tren Pembiayaan Konsumer Positif, Ini Strateginya

Bank Syariah Indonesia (BRIS) Proyeksikan Tren Pembiayaan Konsumer Positif, Ini Strateginya

Alex Sofjan Noor Ditunjuk Jadi Dirut Bank Syariah Nasional (BSN)

Alex Sofjan Noor Ditunjuk Jadi Dirut Bank Syariah Nasional (BSN)

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Setelah 15 Tahun, Amartha Resmi jadi Financial Group dan Luncurkan Dompet Digital
Fintech
28 menit yang lalu

Setelah 15 Tahun, Amartha Resmi jadi Financial Group dan Luncurkan Dompet Digital

Bank Mega Syariah Optimalkan Penurunan BI Rate untuk Dorong Bisnis
Bisnis Syariah
37 menit yang lalu

Bank Mega Syariah Optimalkan Penurunan BI Rate untuk Dorong Bisnis

BI Rate Turun, Cek Daftar Bunga KPR di BTN, Mandiri, BNI, BRI, dan BCA Terbaru
Perbankan
1 jam yang lalu

BI Rate Turun, Cek Daftar Bunga KPR di BTN, Mandiri, BNI, BRI, dan BCA Terbaru

Hijaukan Negeri, PNM Tanam 343.451 Pohon untuk Indonesia yang Berkelanjutan
Korporasi
24 Agt 2025 | 11:56 WIB

Hijaukan Negeri, PNM Tanam 343.451 Pohon untuk Indonesia yang Berkelanjutan

Bos LPS Ungkap Alasan Pangkas Bunga Penjaminan ke 3,75%
Perbankan
1 jam yang lalu

Bos LPS Ungkap Alasan Pangkas Bunga Penjaminan ke 3,75%

Hari Perumahan Nasional, PNM Dukung Rumah Layak bagi Nasabah Mekaar
Multifinance
25 Agt 2025 | 14:42 WIB

Hari Perumahan Nasional, PNM Dukung Rumah Layak bagi Nasabah Mekaar

Pamer Punya 10.000 Karyawan, Ini Strategi Amartha Financial Kala Badai PHK Menghantui
Fintech
1 jam yang lalu

Pamer Punya 10.000 Karyawan, Ini Strategi Amartha Financial Kala Badai PHK Menghantui

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Top 10 Bank Digital Terbesar RI: Seabank Kokoh Teratas, Aset Superbank Melonjak

2

Opini WTP ke-7, BPKH Buktikan Tata Kelola Transparan dan Akuntabel

3

Perubahan Iklim & Kerusakan Lingkungan Ikut Ancam Kualitas Kredit

4

Andre Taulany Ajak Pekerja Lindungi Diri dengan BPJS Ketenagakerjaan

5

Sederet Penyebab Premi Unit-Linked Terus Turun, Investasi Loyo hingga Efek Regulasi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Rapat Koordinasi UMKM dan Desa Bakti BCA
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Top 10 Bank Digital Terbesar RI: Seabank Kokoh Teratas, Aset Superbank Melonjak

2

Opini WTP ke-7, BPKH Buktikan Tata Kelola Transparan dan Akuntabel

3

Perubahan Iklim & Kerusakan Lingkungan Ikut Ancam Kualitas Kredit

4

Andre Taulany Ajak Pekerja Lindungi Diri dengan BPJS Ketenagakerjaan

5

Sederet Penyebab Premi Unit-Linked Terus Turun, Investasi Loyo hingga Efek Regulasi