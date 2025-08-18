Bisnis Indonesia Premium
Subholding Keuangan milik CT, Mega Corpora Kantongi Laba Rp2,3 Triliun

Mega Corpora, subholding keuangan CT Corp, catat laba Rp2,3 triliun di semester I/2025, naik 28,8% YoY, didukung pendapatan operasional Rp12,19 triliun.
Annisa Sulistyo Rini
Annisa Sulistyo Rini - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 13:37
Logo Mega Corpora (Mega Corp)/dok. perusahaan
Logo Mega Corpora (Mega Corp)/dok. perusahaan
Ringkasan Berita
  • Mega Corpora, subholding keuangan milik Chairul Tanjung, mencatat laba Rp2,3 triliun pada semester I/2025, naik 28,8% YoY.
  • Pendapatan operasional Mega Corpora mencapai Rp12,19 triliun, didominasi oleh pendapatan bunga, meski beban operasional juga meningkat.
  • Aset Mega Corpora mencapai Rp210,69 triliun dengan simpanan nasabah Rp118,77 triliun, didukung oleh 14 entitas anak di berbagai sektor keuangan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Subholding milik konglomerat Chairul Tanjung yang bergerak di bidang keuangan Mega Corpora membukukan laba periode berjalan senilai Rp2,30 triliun sepanjang semester I/2025.

Dari laporan keuangan yang disampaikan kepada BEI pada Jumat (15/8/2025), nilai laba tersebut meningkat 28,8% secara tahunan (year on year/YoY). Sementara, untuk laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai Rp1,28 triliun dan kepada kepentingan non-pengendali Rp1,02 triliun.

Kinerja laba Mega Corpora tersebut didukung oleh kenaikan pendapatan operasional yang secara total sebesar Rp12,19 triliun, tumbuh 22,12% YoY dari Rp9,99 triliun pada semester I/2024. Pendapatan operasional ini didominasi oleh pendapatan bunga senilai Rp10,06 triliun.

Namun, kenaikan pendapatan ini diiringi oleh beban operasional yang bengkak dari Rp7,77 triliun menjadi Rp9,37 triliun. Meskipun demikian, kenaikan pendapatan operasional tersebut mampu mengompensasi pembengkakan beban operasional, sehingga Mega Corpora mencatat laba operasi senilai Rp2,82 triliun, tumbuh 27,80% YoY dari Rp2,21 triliun.

Aset subholding keuangan dengan 14 anak usaha ini mencapai Rp210,69 triliun per akhir Juni 2025, naik 20,31% YoY dari periode yang sama tahun sebelumnya. Salah satu penyumbang aset Mega Corpora terbesar adalah kredit yang diberikan senilai Rp108,88 triliun dengan kenaikan 37,00% YoY.

Pada sisi liabilitas, subholding dari CT Corp ini membukukan simpanan dari nasabah senilai Rp118,77 triliun atau meningkat 25,82% YoY dari Rp94,39 triliun.

Sebagai informasi, pemegang saham Mega Corpora saat ini terdiri dari CT Corpora dengan porsi 99,999999% dan PT Para Rekan Investama sebesar 0,000001%. Chairul Tanjung tercatat menjabat sebagai Komisaris Utama Mega Corpora.

Sebagai subholding keuangan, Mega Corpora membawahi 14 entitas anak dan asosiasi yang terdiri dari 5 bank, 3 perusahaan pembiayaan, 2 aset manajemen, 1 sekuritas, 1 asuransi umum, 1 asuransi jiwa, dan 1 platform digital.

Berikut daftar lengkap entitas anak dan asosiasi Mega Corpora:

Perusahaan Porsi Saham (%) Bidang Usaha
PT Bank Mega Tbk. 58,02 Perbankan
PT Bank Mega Syariah 99,99 Perbankan
PT Mega Capital Sekuritas 99,99 Sekuritas
PT Asuransi Umum Mega 99,99 Asuransi Umum
PT Mega Finance 93,55 Pembiayaan
PT Mega Auto Finance 60,00 Pembiayaan
PT Mega Central Finance 57,50 Pembiayaan
PT Mega Asset Management 99,99 Aset Manajemen
PT PFI Mega Life Insurance 51,00 Asuransi Jiwa
PT Sistem Pembayaran Digital 99,99 Platform Digital
PT Mega Capital Investama 0,00 Aset Manajemen
PT BPD Sulawesi Utara Gorontalo 22,35 Perbankan
PT BPD Sulawesi Tengah 26,00 Perbankan
PT Allo Bank Indonesia Tbk.  60,88 Perbankan
 

Penulis : Annisa Sulistyo Rini
Editor : Annisa Sulistyo Rini

