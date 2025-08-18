Bisnis Indonesia Premium
Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri, dan BNI di Hari Cuti Bersama Kemerdekaan (18/8)

Kurs dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI pada 18 Agustus 2025 bervariasi, dengan harga beli dan jual berbeda di setiap bank. Rupiah melemah ke Rp16.196 per dolar AS.
Patricia Yashinta Desy Abigail
Patricia Yashinta Desy Abigail
Senin, 18 Agustus 2025 | 11:00
Karyawan menunjukan uang dolar AS di Jakarta, Senin (14/7/2025). Bisnis/Abdurachman
Karyawan menunjukan uang dolar AS di Jakarta, Senin (14/7/2025). Bisnis/Abdurachman
Ringkasan Berita
  • Nilai tukar rupiah melemah 0,17% ke level Rp16.196 per dolar AS, sementara indeks dolar AS naik tipis 0,03% ke level 97,88.
  • Sentimen pasar dipengaruhi oleh pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy serta simposium Federal Reserve di Jackson Hole.
  • Kurs jual beli dolar AS di bank besar Indonesia seperti BCA, BRI, Mandiri, dan BNI bervariasi, dengan harga jual berkisar antara Rp16.175 hingga Rp16.325.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah melemah hingga perdagangan pukul 10.00 WIB, Senin (18/8/2025) ke level Rp16.196 per dolar AS. Lalu, bagaimana dengan kurs dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI hari ini?

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah melemah 0,17% atau 27,5 poin ke level Rp16.196 per dolar AS hari ini. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau naik 0,03% ke level 97,88.

Melansir Reuters, nilai dolar hari ini akan terimbas sentimen pertemuan penting antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy. Para investor juga menantikan simposium Federal Reserve di Jackson Hole untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut mengenai kebijakan.

Pergerakan mata uang cenderung tenang pada sesi awal Asia, meski dolar mulai stabil setelah penurunan pekan lalu seiring para pedagang semakin memangkas taruhan terhadap kemungkinan pemangkasan besar suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve alias The Fed bulan depan.

Euro nyaris tak berubah di posisi US$1,1705, sementara poundsterling naik tipis 0,07% menjadi US$1,3557. Terhadap sekeranjang mata uang, dolar menguat tipis ke level 97,85 setelah melemah 0,4% pekan lalu.

Pasar kini memperkirakan peluang 84% bahwa The Fed akan memangkas suku bunga sebesar seperempat poin bulan depan, turun dari 98% pada pekan sebelumnya.

Perubahan ini terjadi setelah serangkaian data, termasuk lonjakan harga grosir di AS bulan lalu dan kenaikan yang solid pada penjualan ritel bulan Juli, meredupkan prospek pemangkasan suku bunga besar sebesar 50 basis poin.

Berikut kurs dolar AS hari ini di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada Senin (18/8/2025):

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.14 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.150 dan harga jual sebesar Rp16.230 berdasarkan e-rate. 

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.025 dan Rp16.325. Berdasarkan Bank Notes, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.005 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.305 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 10.06 WIB masing-masing sebesar Rp16.098 dan Rp16.249 untuk e-rate. 

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.025 dan Rp16.325 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS pukul 09.09 WIB untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.145 dan Rp16.175. 

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp15.925 dan harga jual senilai Rp16.275. Angka tersebut merujuk pada pembaruan pukul 10.03 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.32 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.925 dan Rp16.275.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.165 dan harga jual sebesar Rp16.195 berdasarkan special rates. 

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.025 dan jual sebesar Rp16.325. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 10.05 WIB.

 

Penulis : Patricia Yashinta Desy Abigail
Editor : Annisa Sulistyo Rini

