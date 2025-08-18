Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Apakah Bank Buka Hari Ini? Cek Jadwal BCA dan BNI saat Cuti Bersama (18/8)

Berikut jadwal operasional kantor cabang BCA dan BNI saat cuti bersama, Senin 18 Agustus 2025.
Annisa Sulistyo Rini
Annisa Sulistyo Rini - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 09:22
Share
Pegawai melayani nasabah di kantor cabang BNI, Jakarta, belum lama ini. Bisnis/Himawan L Nugraha
Pegawai melayani nasabah di kantor cabang BNI, Jakarta, belum lama ini. Bisnis/Himawan L Nugraha
Ringkasan Berita
  • Pada tanggal 18 Agustus 2025, BCA menutup layanan kantor cabang dan Weekend Banking, namun transaksi tetap bisa dilakukan melalui layanan digital seperti myBCA dan BCA Mobile.
  • BNI tetap membuka operasional terbatas di beberapa outlet untuk transaksi setoran pembayaran BBM Pertamina, meskipun hari tersebut adalah cuti bersama.
  • BNI memastikan layanan digital banking seperti wondr by BNI dan jaringan ATM tetap beroperasi penuh selama libur panjang untuk kenyamanan nasabah.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan tanggal 18 Agustus 2025 yang jatuh pada hari ini sebagai cuti bersama untuk memperingati HUT ke-80 RI dan bukan hari libur nasional. Bagaimana dengan operasional kantor cabang bank, apakah buka pada Senin (18/8/2025)?

Penetapan tersebut merupakan revisi atas SKB sebelumnya, yakni Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

Melalui perubahan ini, pemerintah menambahkan satu hari cuti bersama yang jatuh sehari setelah peringatan Hari Kemerdekaan, guna memberikan waktu lebih bagi masyarakat untuk merayakan momen bersejarah tersebut secara khidmat dan meriah.

Dilansir dari situs resmi perseroan, PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) mengumumkan jadwal operasional seluruh kantor cabang dan layanan Weekend Banking selama libur dan cuti bersama.

"16 Agustus 2025 Weekend Banking beroperasi normal, 17 Agustus 2025 Layanan Weekend Banking tidak beroperasi, dan 18 Agustus 2025 Layanan kantor Cabang BCA tidak beroperasi," tulis BCA dalam pengumumannya.

Meski demikian, nasabah tetap dapat melakukan transaksi perbankan selama periode libur dan cuti bersama melalui myBCA, BCA Mobile, KlikBCA, dan ATM BCA. Seluruh kantor cabang BBCA akan beroperasi kembali pada 19 Agustus 2025.

Baca Juga

Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan kantor cabang BCA, nasabah dapat menghubungi Halo BCA di nomor 1500888 atau via aplikasi haloBCA.

Sementara itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI memastikan layanan transaksi perbankan tetap berjalan meski memasuki libur cuti bersama memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI), pada Senin (18/8/2025).

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, BNI tetap membuka operasional terbatas di sejumlah outlet guna melayani kebutuhan transaksi tertentu, khususnya penerimaan setoran pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina.

"Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen BNI dalam menjaga keberlangsungan layanan perbankan bagi nasabah meski di hari libur," ujar Okki dalam keterangan resmi, Minggu (17/8/2025).

Adapun operasional terbatas tersebut akan berlangsung mulai pukul 10.00 hingga 12.00 waktu setempat. Layanan yang diberikan hanya mencakup transaksi setoran pembayaran BBM Pertamina, sementara transaksi perbankan umum lainnya tidak beroperasi.

BNI menyiapkan beberapa outlet di berbagai wilayah untuk mendukung layanan ini. Di Sumatera, outlet yang tetap beroperasi meliputi KC Universitas Sumatera Utara, KC Batam, KC Pekanbaru, KC Padang, dan KCP Jembatan Ampera Palembang.

Di wilayah Jawa dan Bali, outlet yang dibuka antara lain KC Kudus, KC Karangayu, KC Surabaya, KC Gresik, KC Jombang, KC Serang, KC Karawang, KC Jatinegara, KC Purwokerto, dan KC Malang.

Sementara di Indonesia Timur, outlet yang beroperasi adalah KCP Arief Rate Makassar, KCP Sandubaya Mataram, KCP Kanaka Manado, serta KCP Percetakan Jayapura.

Selain layanan terbatas di outlet, BNI juga menjamin akses digital banking tetap dapat digunakan secara penuh selama libur panjang. Layanan seperti wondr by BNI, BNIdirect, serta jaringan ATM dan CRM BNI dapat diakses 24 jam.

“BNI tetap berkomitmen menjaga kenyamanan nasabah melalui layanan digital yang selalu siap mendukung berbagai kebutuhan transaksi kapan pun dan di mana pun,” tambah Okki.

Nasabah yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi BNI Call di 1500046.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annisa Sulistyo Rini
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Menilik Risiko Raharja Energi Cepu (RATU) yang Melaju Cepat ke Indeks MSCI Small Cap
Premium
1 jam yang lalu

Menilik Risiko Raharja Energi Cepu (RATU) yang Melaju Cepat ke Indeks MSCI Small Cap

Di Balik Investor Kakap yang Getol Borong Saham Telkom (TLKM)
Premium
2 jam yang lalu

Di Balik Investor Kakap yang Getol Borong Saham Telkom (TLKM)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

PLN Batam Resmikan Kantor Pelayanan Baru di Wilayah Sekupang

PLN Batam Resmikan Kantor Pelayanan Baru di Wilayah Sekupang

OCBC Ungkap Nasabah Lebih Suka Transaksi Digital, Hanya 2% di Kantor Cabang

OCBC Ungkap Nasabah Lebih Suka Transaksi Digital, Hanya 2% di Kantor Cabang

Perdagangan Saham BEI (18/8) Libur, Cek Kalender Bursa Sampai Akhir Tahun 2025

Perdagangan Saham BEI (18/8) Libur, Cek Kalender Bursa Sampai Akhir Tahun 2025

Cuti Bersama 18 Agustus, Menaker Imbau Swasta Beri Kesempatan Pekerja Rayakan HUT RI

Cuti Bersama 18 Agustus, Menaker Imbau Swasta Beri Kesempatan Pekerja Rayakan HUT RI

Saham Konglomerat Dongkrak IHSG Sepekan, DCII, BREN hingga BBCA Masuk Top Leaders

Saham Konglomerat Dongkrak IHSG Sepekan, DCII, BREN hingga BBCA Masuk Top Leaders

Diversifikasi Portofolio, Preskom BCA Kurangi Kepemilikan Saham

Diversifikasi Portofolio, Preskom BCA Kurangi Kepemilikan Saham

BCA Leads Djarum Group Companies in Profitability

BCA Leads Djarum Group Companies in Profitability

BCA (BBCA) Tutup Kantor Perwakilan Hong Kong

BCA (BBCA) Tutup Kantor Perwakilan Hong Kong

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri, dan BNI di Hari Cuti Bersama Kemerdekaan (18/8)
Perbankan
3 menit yang lalu

Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri, dan BNI di Hari Cuti Bersama Kemerdekaan (18/8)

Apakah Bank Buka Hari Ini? Cek Jadwal BCA dan BNI saat Cuti Bersama (18/8)
Perbankan
1 jam yang lalu

Apakah Bank Buka Hari Ini? Cek Jadwal BCA dan BNI saat Cuti Bersama (18/8)

BNI Hadirkan wondrstage di Dukuh Atas, Meriahkan Pesta Rakyat HUT ke-80 RI
Perbankan
13 jam yang lalu

BNI Hadirkan wondrstage di Dukuh Atas, Meriahkan Pesta Rakyat HUT ke-80 RI

BNI Ajak Pengunjung Nikmati Kuliner Jepang di wondrX 2025
Perbankan
16 Agt 2025 | 19:20 WIB

BNI Ajak Pengunjung Nikmati Kuliner Jepang di wondrX 2025

Wujudkan Kemerdekaan Ekonomi Perempuan, PNM Bantu Ibu-Ibu Lebih Berdaya
Multifinance
13 jam yang lalu

Wujudkan Kemerdekaan Ekonomi Perempuan, PNM Bantu Ibu-Ibu Lebih Berdaya

Tiket Pesawat Murah dan Promo Belanja Jadi Primadona di BNI wondrX 2025
Perbankan
16 Agt 2025 | 20:42 WIB

Tiket Pesawat Murah dan Promo Belanja Jadi Primadona di BNI wondrX 2025

Empat Jurus Wujudkan Merdeka Finansial Keluarga Muda ala Astra Life
Personal Finance
19 jam yang lalu

Empat Jurus Wujudkan Merdeka Finansial Keluarga Muda ala Astra Life

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Apakah Bank Buka Hari Ini? Cek Jadwal BCA dan BNI saat Cuti Bersama (18/8)

2

Wujudkan Kemerdekaan Ekonomi Perempuan, PNM Bantu Ibu-Ibu Lebih Berdaya

3

BNI Hadirkan wondrstage di Dukuh Atas, Meriahkan Pesta Rakyat HUT ke-80 RI

4

Empat Jurus Wujudkan Merdeka Finansial Keluarga Muda ala Astra Life

5

Pesan DK OJK di HUT ke-80 RI: Kemerdekaan Adalah Amanah, Bukan Hadiah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Empat Jurus Wujudkan Merdeka Finansial Keluarga Muda ala Astra Life

Empat Jurus Wujudkan Merdeka Finansial Keluarga Muda ala Astra Life

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Pakar: Asuransi Kesehatan Lebih Baik Disediakan Kantor daripada Beli Sendiri

Pakar: Asuransi Kesehatan Lebih Baik Disediakan Kantor daripada Beli Sendiri

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Pengibaran Bendera Merah Putih di Ketinggian 3.265 Mdpl
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Apakah Bank Buka Hari Ini? Cek Jadwal BCA dan BNI saat Cuti Bersama (18/8)

2

Wujudkan Kemerdekaan Ekonomi Perempuan, PNM Bantu Ibu-Ibu Lebih Berdaya

3

BNI Hadirkan wondrstage di Dukuh Atas, Meriahkan Pesta Rakyat HUT ke-80 RI

4

Empat Jurus Wujudkan Merdeka Finansial Keluarga Muda ala Astra Life

5

Pesan DK OJK di HUT ke-80 RI: Kemerdekaan Adalah Amanah, Bukan Hadiah