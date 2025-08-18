Apakah Bank Buka Hari Ini? Cek Jadwal BCA dan BNI saat Cuti Bersama (18/8)

Berikut jadwal operasional kantor cabang BCA dan BNI saat cuti bersama, Senin 18 Agustus 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan tanggal 18 Agustus 2025 yang jatuh pada hari ini sebagai cuti bersama untuk memperingati HUT ke-80 RI dan bukan hari libur nasional. Bagaimana dengan operasional kantor cabang bank, apakah buka pada Senin (18/8/2025)?

Penetapan tersebut merupakan revisi atas SKB sebelumnya, yakni Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

Melalui perubahan ini, pemerintah menambahkan satu hari cuti bersama yang jatuh sehari setelah peringatan Hari Kemerdekaan, guna memberikan waktu lebih bagi masyarakat untuk merayakan momen bersejarah tersebut secara khidmat dan meriah.

Dilansir dari situs resmi perseroan, PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) mengumumkan jadwal operasional seluruh kantor cabang dan layanan Weekend Banking selama libur dan cuti bersama.

"16 Agustus 2025 Weekend Banking beroperasi normal, 17 Agustus 2025 Layanan Weekend Banking tidak beroperasi, dan 18 Agustus 2025 Layanan kantor Cabang BCA tidak beroperasi," tulis BCA dalam pengumumannya.

Meski demikian, nasabah tetap dapat melakukan transaksi perbankan selama periode libur dan cuti bersama melalui myBCA, BCA Mobile, KlikBCA, dan ATM BCA. Seluruh kantor cabang BBCA akan beroperasi kembali pada 19 Agustus 2025.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan kantor cabang BCA, nasabah dapat menghubungi Halo BCA di nomor 1500888 atau via aplikasi haloBCA.

Sementara itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI memastikan layanan transaksi perbankan tetap berjalan meski memasuki libur cuti bersama memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI), pada Senin (18/8/2025).

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, BNI tetap membuka operasional terbatas di sejumlah outlet guna melayani kebutuhan transaksi tertentu, khususnya penerimaan setoran pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina.

"Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen BNI dalam menjaga keberlangsungan layanan perbankan bagi nasabah meski di hari libur," ujar Okki dalam keterangan resmi, Minggu (17/8/2025).

Adapun operasional terbatas tersebut akan berlangsung mulai pukul 10.00 hingga 12.00 waktu setempat. Layanan yang diberikan hanya mencakup transaksi setoran pembayaran BBM Pertamina, sementara transaksi perbankan umum lainnya tidak beroperasi.

BNI menyiapkan beberapa outlet di berbagai wilayah untuk mendukung layanan ini. Di Sumatera, outlet yang tetap beroperasi meliputi KC Universitas Sumatera Utara, KC Batam, KC Pekanbaru, KC Padang, dan KCP Jembatan Ampera Palembang.

Di wilayah Jawa dan Bali, outlet yang dibuka antara lain KC Kudus, KC Karangayu, KC Surabaya, KC Gresik, KC Jombang, KC Serang, KC Karawang, KC Jatinegara, KC Purwokerto, dan KC Malang.

Sementara di Indonesia Timur, outlet yang beroperasi adalah KCP Arief Rate Makassar, KCP Sandubaya Mataram, KCP Kanaka Manado, serta KCP Percetakan Jayapura.

Selain layanan terbatas di outlet, BNI juga menjamin akses digital banking tetap dapat digunakan secara penuh selama libur panjang. Layanan seperti wondr by BNI, BNIdirect, serta jaringan ATM dan CRM BNI dapat diakses 24 jam.

“BNI tetap berkomitmen menjaga kenyamanan nasabah melalui layanan digital yang selalu siap mendukung berbagai kebutuhan transaksi kapan pun dan di mana pun,” tambah Okki.

Nasabah yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi BNI Call di 1500046.