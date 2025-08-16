Tiket Pesawat Murah dan Promo Belanja Jadi Primadona di BNI wondrX 2025

BNI wondrX 2025 di ICE BSD, Tangerang, tawarkan tiket pesawat murah, diskon, cashback, dan hiburan. Acara berlangsung 15-17 Agustus 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Memasuki hari kedua penyelenggaraan BNI wondrX 2025, antusiasme pengunjung di ICE BSD Hall 6-10, Tangerang, kian meningkat. Pameran yang digelar pada 15-17 Agustus 2025 ini menghadirkan beragam promo spektakuler, mulai dari tiket pesawat murah, diskon besar, cashback, hingga hiburan musik, yang dapat diakses gratis dengan mendaftar di regis-wondrx.bni.co.id.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, BNI wondrX 2025 mengusung konsep tren gaya hidup terkini, teknologi, dan inovasi, yang dikolaborasikan dengan berbagai tenant terbaik dalam ekosistem wondr by BNI.

"Bagi pecinta kuliner, traveling, olahraga, dan gaya hidup, BNI wondrX 2025 bisa menjadi pilihan untuk dikunjungi bersama orang terkasih," ujar Okki dalam keterangan tertulisnya.

Salah satu penawaran paling diburu pengunjung adalah flash sale tiket pesawat Jakarta–Denpasar (PP) seharga Rp790.000 dan Jakarta–Kuala Lumpur (PP) Rp1,079 juta, khusus untuk transaksi menggunakan Kartu BNI dan QRIS wondr by BNI. Nasabah yang membuka tabungan multicurrency atau membeli tiket pesawat PP ke Bali hingga London juga berkesempatan mendapatkan voucher belanja hingga Rp1,5 juta.

Promo lain yang tak kalah menarik antara lain harga spesial kuliner Rp7.900 menggunakan QRIS wondr by BNI, penukaran 1.790 poin dengan hadiah eksklusif, serta cashback hingga Rp2,5 juta untuk nasabah baru yang melakukan aktivasi wondr by BNI. Pengajuan, aktivasi, transaksi, dan konversi cicilan kartu kredit BNI di wondr by BNI juga memberikan cashback hingga Rp790.000.

Bagi pecinta olahraga, tersedia diskon hingga 70%, cashback hingga Rp2,279 juta, dan e-voucher belanja Rp500.000 untuk pembelian di 910 NINETEN, Kick Avenue, VANS, hingga wondr Jakarta Running Festival 2025. Ada pula diskon 79% dan cashback senilai Rp2,279 juta untuk transaksi di Asics, az.ko, digimap, ANTA, dan Electronic City.

"Selain berbelanja, pengunjung dapat menikmati hiburan dari musisi ternama seperti Bernadya, Juicy Lucy, Wijaya80, Alex Teh, dan Lyodra, yang turut memeriahkan suasana pameran," tutup Okki.

Gelaran ini menjadi bukti komitmen BNI dalam menghadirkan pengalaman bertransaksi yang menguntungkan dan menyenangkan bagi nasabah, sekaligus mendorong gaya hidup cashless di Indonesia. Untuk informasi lengkap mengenai agenda dan promo BNI wondrX 2025 dapat diakses melalui situs wondrx.bni.co.id atau aplikasi wondr by BNI pada menu Lifestyle.